Почему кредитные карты всё больше становятся популярными?

Сегодня вряд ли можно встретить человека, который ни разу в жизни не обращался в банки за оформлением кредита или кредитной карты. Тенденция такова, что россияне, закрывая один кредит, оформляют другой. То же самое сейчас происходит и с кредитными картами. Спрос на них растёт с каждым днём. В России такая активность началась всего несколько лет назад, в отличие от жителей, например, Европы или Америки. Там кредитка уже несколько десятилетий является главным платёжным инструментом.

В России активный рост выпуска и оформления кредитных карт начался с 2010 года. Тогда общее количество выданных кредиток едва достигало 1,5 миллиона. Однако уже в 2016 году россияне оформили 6 миллионов карт, а в 2017 году – 7 миллионов. С каждым годом кредитные карты всё больше и больше завоёвывают рынок банковских продуктов и услуг.

Почему кредитки становятся популярнее из года в год?

«Во-первых, люди научились пользоваться кредитными картами с выгодой для себя, разобравшись в их преимуществах. Во-вторых, банки и сами стали предлагать по-настоящему интересные предложения, которые позволяют клиенту выбирать карту с индивидуальными для себя условиями. Например, в нашем банке выдача кредитных карт каждый год стабильно растёт минимум на 20%, и это хороший показатель, означающий, что мы отвечаем современным запросам рынка. Уверен, что такая тенденция сохранится и в будущем», — прокомментировал директор по розничному бизнесу «Азиатско-Тихоокеанского банка» Александр Парамонов.

В последние годы банки и вправду всё больше предлагают клиентам интересные бонусные программы, повышают кэшбэк, увеличивают время беспроцентного периода пользования средствами.

Как рассказал Александр Парамонов, в настоящее время почти каждый банк предлагает сразу несколько видов кредитных карт со своими особенностями. Это даёт возможность выбора клиенту без беготни сразу определиться с тарифным планом и оформить карту в день обращения.

Какие карты предлагает «Азиатско-Тихоокеанский банк»?

Кредитная карта «90 даром» от «Азиатско-Тихоокеанского банка» –один из популярных и востребованных видов. Владелец такой кредитки имеет возможность не платить проценты банку до трёх месяцев. Лимит – до 300 тысяч рублей. По карте предусмотрен кэшбэк в размере 1% от суммы покупок, и отсутствует годовое обслуживание.

Следующая карта – «Мои правила» – с повышенным лимитом до 700 тысяч рублей. Она подойдёт клиентам, кто планирует крупные покупки. Банк вернёт часть стоимости в размере 7% на отдельные категории. Кроме того, по тарифному плану предусмотрен льготный период до 56 дней. Он позволяет совершать ежедневные покупки без уплаты процентов банку и при этом получать повышенный кэшбэк.

«Абсолютный ноль» от «Азиатско-Тихоокеанского банка» – это новый тип карты, который только набирает свою популярность. В отличие от других кредиток по ней отсутствует комиссия за снятие наличных, а годовой процент равен нулю. Кредитный лимит – 50 тысяч рублей. Особенность тарифного плана заключается в том, что карта выполняет функцию запасного кошелька, когда деньги нужны срочно и на короткий период. Плата за каждый день использования средств составляет 50 рублей. К примеру, если вам понадобилась сумма в 50 тысяч рублей на пять дней, то вы переплатите всего 250 рублей. По ней также предусмотрен кэшбэк в размере 1 % от суммы покупок.

Получается, что кредитные карты помогают не только решать финансовые трудности, но и позволяют выгодно пользоваться заёмными деньгами, не переплачивая банку.

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