Как накопить на безбедную старость – без пирамид и финансово грамотно

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НОВОСТИ
28 ИЮНЯ 2020
Работники МК «Рассвет» на митинге решили обращаться к Путину из-за лишения аренды леса
Житель села опубликовал видео отдыхающих на озере Иван с вопросом: теперь озеро заразное? 21
Заражённые COVID-19 смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в моностационарах края 6
Сельская школа 1990 года постройки разрушается в Забайкалье из-за текущей семь лет крыши 14
Краснокаменская прокуратура добилась закрытия сайтов, продающих магниты 27
Учёные обнаружили у заражённых коронавирусом клеток «зловещие щупальца» - СМИ 22
Читинцы с балконов обкидали бутылками аварийную бригаду, устранявшую порыв кабеля 48
Осипов поручил ускорить идущий по графику капремонт в сельском клубе в Приаргунском районе 7
Число заражений коронавирусом в Забайкалье перевалило за 3 тысячи 71
Избирком Забайкалья опроверг информацию о забытой во дворе урне для голосования 29
Свалка загорелась в селе Засопка под Читой 7
Альбом с работами художника-фронтовика выпустили в Забайкалье 3
Дожди с грозами прогнозируют синоптики в Забайкалье на 28 июня 12
Госинспекция Забайкалья начала проверку нового общежития для студентов-железнодорожников 17
Туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж 8
27 июня 2020
Читинка показала просверленные тополя напротив ТЦ «Новосити» — такие же были на Бабушкина 53
Артисты приезжего цирка вновь попросили читинцев не верить сборам якобы в их поддержку 5
Осипов проверил недостроенный дом в Краснокаменске, на крыше которого дети играли в мяч 10
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев в России 1
Глава минздрава Забайкалья рассказала о помощи московских врачей в лечении коронавируса 33
Школьники хотят сделать музей под открытым небом на Красной горке в Забайкалье 4
Полиция помогает минздраву Забайкалья контролировать пациентов с COVID, лечащихся на дому 19
Осипов подарил аудиосистему кадетскому интернату в Краснокаменске 14
Забайкальцев опросят по улучшению качества жизни в регионе в день голосования по поправкам 40
Новые IP-камеры будут следить за порядком в аудиториях во время ЕГЭ в Забайкалье 14
Артисты танцуют и поют во дворах в Чите, где идёт голосование по поправкам в Конституцию 66
Врачи в Забайкалье выписали на 14 человек больше, чем выявили больных COVID за сутки 18
Вырубки асфальта в Борзе отправят на экспертизу по поручению Осипова для проверки качества 18
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Как накопить на безбедную старость – без пирамид и финансово грамотно

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Недавно все мы стали свидетелями пенсионной реформы – возраст ухода на заслуженный отдых поднялся, а сама схема расчёта пенсии и раньше для многих была загадкой. Вот вы знаете, какой будет пенсия у вас? И хватит ли вам её на еду, лекарства и, скажем, отдых? С другой стороны, кто-то понимает, что надеяться на государство не стоит, и нужно зарабатывать самому. Например, на курсах валют. Но без должных знаний многие уже купили доллары в 2014-м по 67-68 рублей и сейчас находятся в минусе. Поэтому если вы хотите научиться разбираться в деньгах и быть уверены в своём будущем, стоит обратиться туда, где знают всё о финансовой грамотности.

 
Capital Connect Group (CCG), ул. Новобульварная, 36, офис 515
  • 8 (3022) 28-26-28

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

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Читинцы с балконов обкидали бутылками аварийную бригаду, устранявшую порыв кабеля 48

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