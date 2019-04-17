Как накопить на безбедную старость – без пирамид и финансово грамотно

Недавно все мы стали свидетелями пенсионной реформы – возраст ухода на заслуженный отдых поднялся, а сама схема расчёта пенсии и раньше для многих была загадкой. Вот вы знаете, какой будет пенсия у вас? И хватит ли вам её на еду, лекарства и, скажем, отдых? С другой стороны, кто-то понимает, что надеяться на государство не стоит, и нужно зарабатывать самому. Например, на курсах валют. Но без должных знаний многие уже купили доллары в 2014-м по 67-68 рублей и сейчас находятся в минусе. Поэтому если вы хотите научиться разбираться в деньгах и быть уверены в своём будущем, стоит обратиться туда, где знают всё о финансовой грамотности.

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Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.