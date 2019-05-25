«Чита – это»: 5 нефтебаз и 79 автозаправок по краю от «Нефтемаркета»

После победы его стало требоваться ещё больше – страну нужно было восстанавливать из руин. Как следствие, возникла необходимость в новых базах. В 1951 году появилась Казановская, а спустя шесть лет – Досатуйская.



К середине 20-го века на улицах Читы стало появляться всё больше автомобилей, поэтому необходимы были автозаправки. В 60-х их было 16. Кажущаяся сегодня смешной, эта цифра по тем временам была весьма серьёзной для Читинской области.

