ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
чита.ру
«Чита – это»: 5 нефтебаз и 79 автозаправок по краю от «Нефтемаркета»
Проект «Чита – это...» – новая серия текстов от «Чита.Ру» о предприятиях, учреждениях, компаниях, коллективах и местах, без которых мы уже не представляем наш город. Статьи будут выходить с середины апреля до самого Дня города, который мы отпразднуем в последние выходные мая.
Большинству читинцев знакомо место перед железнодорожным переездом между улицей Рахова и Читой-1. Огромные стального цвета резервуары издалека привлекают к себе внимание. Это нефтебаза. И несмотря на то, что чёрное золото у нас не добывают, огромная сеть доставки и сбыта нефтепродуктов существует. Имя ей – «Нефтемаркет».
Первые упоминания о складах нефти в Забайкалье встречаются в записях от 1 апреля 1925 года. В 1927 году в Забайкалье стали строить первые нефтебазы. Через два года их было уже четыре – в Борзе, Чите, Нерчинске и Сретенске. В 30-е годы к ним добавились Дарасунская, Красночикойская, Петровск-Забайкальская и Могойтуйская базы.
Во время войны потребность страны в нефтепродуктах кратно увеличилась. Читинское топливо горело в двигателях танков и самолётов, сражавшихся с японскими войсками.
После победы его стало требоваться ещё больше – страну нужно было восстанавливать из руин. Как следствие, возникла необходимость в новых базах. В 1951 году появилась Казановская, а спустя шесть лет – Досатуйская.

К середине 20-го века на улицах Читы стало появляться всё больше автомобилей, поэтому необходимы были автозаправки. В 60-х их было 16. Кажущаяся сегодня смешной, эта цифра по тем временам была весьма серьёзной для Читинской области.
Здание, в котором с 1978 года размещалось Читинское управление Госкомнефтепродукт, а ныне "Нефтемаркет".

Расцвет Читинского управления Госкомнефтепродукт пришёлся на годы социализма. Тогда в области активно добывались полезные ископаемые, шло массовое строительство – всё это требовало непрерывных поставок топлива. После создания Ангарского нефтеперерабатывающего завода отрасль достигла вершины своего развития. Построили 40 автозаправочных станций. Разрастался штат рабочих.
Развал СССР подкосил Читинское управление, как и большинство предприятий. На смену социализму пришли новые жёсткие рыночные отношения. Тогда и образовалось акционерное общество «Нефтемаркет», название которого теперь известно, наверное, каждому забайкальцу.
Сегодня «Нефтемаркет» – это одно из крупнейших предприятий Забайкалья. Это сотни миллионов рублей налогов, каждый год отчисляемых в казну государства. Часть из них остаётся в крае, чтобы строились больницы, детские сады и школы. Как подтверждение тому – письмо президента Российской Федерации Владимира Путина, где он поблагодарил компанию за добросовестную налоговую политику.
На предприятии работают более 800 человек. Автозаправочные станции находятся даже в самых удалённых районах региона. За последние годы «Нефтемаркет» серьёзно взялся за реновацию заправок по краю. Теперь это не просто места, где можно залить в бак топливо, но и целые магазины, где можно купить множество товаров от снэков и напитков до моторных масел. В планах компании – продолжать приведение всех станций к одному современному формату.
«Нефтемаркет» активно участвует в решении социальных проблем Забайкалья, выделяя деньги и топливо для тушения пожаров и ликвидации последствий наводнения. Компания помогает беженцам, ветеранам, инвалидам, детям-сиротам, семьям погибших солдат и офицеров, участвует в благотворительных проектах, поддерживает государственные учреждения – больницам, детским домам, школам и другим.

К слову, компания попала в каталог «Элита Российского бизнеса», что говорит о её монументальности и стабильности. Несмотря на многочисленные экономические кризисы и трудности, «Нефтемаркет» продолжает развиваться, предоставлять рабочие места и покорять новые рубежи.
В тексте использованы фото с сайтов рекламодателя, ww2history.ru, agesmystery.ru, dic.academic.ru и Дианы Арнольд.

 
Нефтемаркет, пер. Авиационный, 10
  • 8 (3022) 315-700
,
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

В забой, как на фронт. Предприятия СУЭК отметили День Победы

«Целый свет помнит их в лицо» - воины-каларцы в портретах и воспоминаниях 2

Карантин со вкусом лимона - «Нефтемаркет» позаботился о своих сотрудниках

Директор БГК: Нет учебника по строительству ГМК 7

«Окраина»: Европейский Чеховский с русской душой 19

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Ещё на 2 недели продлили режим самоизоляции в Забайкалье – до 8 июня 17016

59 новых случаев коронавируса выявили в Забайкалье - это рекордное число 16556

Гурулёв о коронавирусе в Забайкалье: Основная беда пришла из медучреждений 10757

Гурулёв о койках под COVID-19: «Вал пошёл такой, что мест из резерва может не хватить» 6208

Власти Забайкалья отказались от идеи открывать детсады даже с 1 июня 5733

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Ещё на 2 недели продлили режим самоизоляции в Забайкалье – до 8 июня 156

59 новых случаев коронавируса выявили в Забайкалье - это рекордное число 147

Общественники влезли на горки на пл. Декабристов и признали их опасными для детей 78

Построенную пенсионером детскую площадку снесли в Чите, на её месте появятся турники 77

Гурулёв о коронавирусе в Забайкалье: Основная беда пришла из медучреждений 67

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Информация

Социальные сети

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+