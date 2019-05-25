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«Чита – это»: 5 нефтебаз и 79 автозаправок по краю от «Нефтемаркета»
Проект «Чита – это...» – новая серия текстов от «Чита.Ру» о предприятиях, учреждениях, компаниях, коллективах и местах, без которых мы уже не представляем наш город. Статьи будут выходить с середины апреля до самого Дня города, который мы отпразднуем в последние выходные мая.
Большинству читинцев знакомо место перед железнодорожным переездом между улицей Рахова и Читой-1. Огромные стального цвета резервуары издалека привлекают к себе внимание. Это нефтебаза. И несмотря на то, что чёрное золото у нас не добывают, огромная сеть доставки и сбыта нефтепродуктов существует. Имя ей – «Нефтемаркет».
Первые упоминания о складах нефти в Забайкалье встречаются в записях от 1 апреля 1925 года. В 1927 году в Забайкалье стали строить первые нефтебазы. Через два года их было уже четыре – в Борзе, Чите, Нерчинске и Сретенске. В 30-е годы к ним добавились Дарасунская, Красночикойская, Петровск-Забайкальская и Могойтуйская базы.
Во время войны потребность страны в нефтепродуктах кратно увеличилась. Читинское топливо горело в двигателях танков и самолётов, сражавшихся с японскими войсками.
После победы его стало требоваться ещё больше – страну нужно было восстанавливать из руин. Как следствие, возникла необходимость в новых базах. В 1951 году появилась Казановская, а спустя шесть лет – Досатуйская.
К середине 20-го века на улицах Читы стало появляться всё больше автомобилей, поэтому необходимы были автозаправки. В 60-х их было 16. Кажущаяся сегодня смешной, эта цифра по тем временам была весьма серьёзной для Читинской области.
К середине 20-го века на улицах Читы стало появляться всё больше автомобилей, поэтому необходимы были автозаправки. В 60-х их было 16. Кажущаяся сегодня смешной, эта цифра по тем временам была весьма серьёзной для Читинской области.
Здание, в котором с 1978 года размещалось Читинское управление Госкомнефтепродукт, а ныне "Нефтемаркет".
Расцвет Читинского управления Госкомнефтепродукт пришёлся на годы социализма. Тогда в области активно добывались полезные ископаемые, шло массовое строительство – всё это требовало непрерывных поставок топлива. После создания Ангарского нефтеперерабатывающего завода отрасль достигла вершины своего развития. Построили 40 автозаправочных станций. Разрастался штат рабочих.
Развал СССР подкосил Читинское управление, как и большинство предприятий. На смену социализму пришли новые жёсткие рыночные отношения. Тогда и образовалось акционерное общество «Нефтемаркет», название которого теперь известно, наверное, каждому забайкальцу.
Сегодня «Нефтемаркет» – это одно из крупнейших предприятий Забайкалья. Это сотни миллионов рублей налогов, каждый год отчисляемых в казну государства. Часть из них остаётся в крае, чтобы строились больницы, детские сады и школы. Как подтверждение тому – письмо президента Российской Федерации Владимира Путина, где он поблагодарил компанию за добросовестную налоговую политику.
На предприятии работают более 800 человек. Автозаправочные станции находятся даже в самых удалённых районах региона. За последние годы «Нефтемаркет» серьёзно взялся за реновацию заправок по краю. Теперь это не просто места, где можно залить в бак топливо, но и целые магазины, где можно купить множество товаров от снэков и напитков до моторных масел. В планах компании – продолжать приведение всех станций к одному современному формату.
«Нефтемаркет» активно участвует в решении социальных проблем Забайкалья, выделяя деньги и топливо для тушения пожаров и ликвидации последствий наводнения. Компания помогает беженцам, ветеранам, инвалидам, детям-сиротам, семьям погибших солдат и офицеров, участвует в благотворительных проектах, поддерживает государственные учреждения – больницам, детским домам, школам и другим.
К слову, компания попала в каталог «Элита Российского бизнеса», что говорит о её монументальности и стабильности. Несмотря на многочисленные экономические кризисы и трудности, «Нефтемаркет» продолжает развиваться, предоставлять рабочие места и покорять новые рубежи.
К слову, компания попала в каталог «Элита Российского бизнеса», что говорит о её монументальности и стабильности. Несмотря на многочисленные экономические кризисы и трудности, «Нефтемаркет» продолжает развиваться, предоставлять рабочие места и покорять новые рубежи.
В тексте использованы фото с сайтов рекламодателя, ww2history.ru, agesmystery.ru, dic.academic.ru и Дианы Арнольд.
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