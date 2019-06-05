3-5 дней, 712 рублей – доставка документов в вузы России

ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
НОВОСТИ
28 ИЮНЯ 2020
Работники МК «Рассвет» на митинге решили обращаться к Путину из-за лишения аренды леса
Житель села опубликовал видео отдыхающих на озере Иван с вопросом: теперь озеро заразное? 21
Заражённые COVID-19 смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в моностационарах края 6
Сельская школа 1990 года постройки разрушается в Забайкалье из-за текущей семь лет крыши 14
Краснокаменская прокуратура добилась закрытия сайтов, продающих магниты 27
Учёные обнаружили у заражённых коронавирусом клеток «зловещие щупальца» - СМИ 22
Читинцы с балконов обкидали бутылками аварийную бригаду, устранявшую порыв кабеля 48
Осипов поручил ускорить идущий по графику капремонт в сельском клубе в Приаргунском районе 7
Число заражений коронавирусом в Забайкалье перевалило за 3 тысячи 71
Избирком Забайкалья опроверг информацию о забытой во дворе урне для голосования 29
Свалка загорелась в селе Засопка под Читой 7
Альбом с работами художника-фронтовика выпустили в Забайкалье 3
Дожди с грозами прогнозируют синоптики в Забайкалье на 28 июня 12
Госинспекция Забайкалья начала проверку нового общежития для студентов-железнодорожников 17
Туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж 8
27 июня 2020
Читинка показала просверленные тополя напротив ТЦ «Новосити» — такие же были на Бабушкина 53
Артисты приезжего цирка вновь попросили читинцев не верить сборам якобы в их поддержку 5
Осипов проверил недостроенный дом в Краснокаменске, на крыше которого дети играли в мяч 10
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев в России 1
Глава минздрава Забайкалья рассказала о помощи московских врачей в лечении коронавируса 33
Школьники хотят сделать музей под открытым небом на Красной горке в Забайкалье 4
Полиция помогает минздраву Забайкалья контролировать пациентов с COVID, лечащихся на дому 19
Осипов подарил аудиосистему кадетскому интернату в Краснокаменске 14
Забайкальцев опросят по улучшению качества жизни в регионе в день голосования по поправкам 40
Новые IP-камеры будут следить за порядком в аудиториях во время ЕГЭ в Забайкалье 14
Артисты танцуют и поют во дворах в Чите, где идёт голосование по поправкам в Конституцию 66
Врачи в Забайкалье выписали на 14 человек больше, чем выявили больных COVID за сутки 18
Вырубки асфальта в Борзе отправят на экспертизу по поручению Осипова для проверки качества 18
Коронавирус
3038+63ЗАР-Й
20°НОЧЬ 18°
USD69.13EUR77.54

3-5 дней, 712 рублей – доставка документов в вузы России

,

Ваш ребёнок — выпускник и хочет поступать в вуз за пределами Забайкалья? Тогда вам нужно будет решить множество вопросов, включая отправку документов в приёмную комиссию. Компания «Читатехсервис», работающая по франшизе Express.ru, в июне на 25% снизила стоимость отправки документов для абитуриентов, и теперь, например, до Москвы или Санкт-Петербурга, она составляет 712 рублей вместо 950.

Скидка действует на несрочные заказы, то есть ваши документы в Москву или Санкт-Петербург доставят в течение 3-5 дней. Заказать курьера можно на сайте или по телефону: 400-391. Кстати, компания одна из очень немногих в Чите, кто может отправить документы из Чары в Читу и другие населённые пункты.

Если у вас очень срочные документы, которые завтра уже должны быть в столице, то сегодня у вас есть время до 19.00, чтобы сдать их в офисе на Подгорбунского, 55, а на следующий день они уже будут в Москве.

Помимо корреспонденции, «Читатехсервис» занимается и перевозкой больших грузов. В компании действует программа лояльности. Если ваш груз до Москвы или Новосибирска превышает 400 килограммов, вам сделают существенную скидку – 6 рублей с каждого килограмма.

Если вы думаете, что увезти и сдать груз в аэропорт самим будет дешевле, это не так. Чтобы доехать до аэропорта, нужно потратить немало времени и топлива. С «Читатехсервис» всё гораздо проще. В центре города, на Подгорбунского, 55, есть офис, куда можно сдать груз. Здесь нет очередей. Груз взвесят, измерят, обсчитают стоимость, быстро и профессионально оформят все документы. Оплатить услуги можно как наличными, так и по счёту или через терминал.

Для доставки грузов по городу и краю в компании есть свой автопарк, в том числе фургон-рефрижератор грузоподъёмностью две тонны необходим в тех случаях, когда нужно отправить скоропортящиеся продукты или медицинские препараты, требующие соблюдения терморежима. Водители доставят грузы по всему Забайкальскому краю в любой необходимый заказчику день.

«Читатехсервис» работает с клиентами и из других регионов. Представители организации встречают груз в аэропорту, на вокзале или в любой транспортной компании и доставляют его по городу или краю. В отличие от многих конкурентов, оплата в таких случаях не почасовая, а только за подачу машины – 850 рублей. Если клиенту необходима погрузка и разгрузка, она обойдётся в 1,5 рубля за килограмм. Но если груз меньше 50 килограммов, вы оплатите только подачу машины.

 
Читатехсервис, ул. Подгорбунского, 55
  • 8 (3022) 400-391
НазадВперёд
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Число заражений коронавирусом в Забайкалье перевалило за 3 тысячи 11086

Читинцы с балконов обкидали бутылками аварийную бригаду, устранявшую порыв кабеля 4889

Учёные обнаружили у заражённых коронавирусом клеток «зловещие щупальца» - СМИ 4627

Читинка показала просверленные тополя напротив ТЦ «Новосити» — такие же были на Бабушкина 4187

Туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж 3971

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Число заражений коронавирусом в Забайкалье перевалило за 3 тысячи 71

Читинка показала просверленные тополя напротив ТЦ «Новосити» — такие же были на Бабушкина 54

Читинцы с балконов обкидали бутылками аварийную бригаду, устранявшую порыв кабеля 48

Избирком Забайкалья опроверг информацию о забытой во дворе урне для голосования 29

Краснокаменская прокуратура добилась закрытия сайтов, продающих магниты 28

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

ОБСУЖДАЕМОЕ
Р!

Реклама на сайте Заказать

НЕДВИЖИМОСТЬ
Р!

Реклама на сайте Заказать

НЕДВИЖИМОСТЬ
Р!

Реклама на сайте Заказать

НЕДВИЖИМОСТЬ
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Социальные сети

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+