3-5 дней, 712 рублей – доставка документов в вузы России

Ваш ребёнок — выпускник и хочет поступать в вуз за пределами Забайкалья? Тогда вам нужно будет решить множество вопросов, включая отправку документов в приёмную комиссию. Компания «Читатехсервис», работающая по франшизе Express.ru, в июне на 25% снизила стоимость отправки документов для абитуриентов, и теперь, например, до Москвы или Санкт-Петербурга, она составляет 712 рублей вместо 950.

Скидка действует на несрочные заказы, то есть ваши документы в Москву или Санкт-Петербург доставят в течение 3-5 дней. Заказать курьера можно на сайте или по телефону: 400-391. Кстати, компания одна из очень немногих в Чите, кто может отправить документы из Чары в Читу и другие населённые пункты.

Если у вас очень срочные документы, которые завтра уже должны быть в столице, то сегодня у вас есть время до 19.00, чтобы сдать их в офисе на Подгорбунского, 55, а на следующий день они уже будут в Москве.

Помимо корреспонденции, «Читатехсервис» занимается и перевозкой больших грузов. В компании действует программа лояльности. Если ваш груз до Москвы или Новосибирска превышает 400 килограммов, вам сделают существенную скидку – 6 рублей с каждого килограмма.

Если вы думаете, что увезти и сдать груз в аэропорт самим будет дешевле, это не так. Чтобы доехать до аэропорта, нужно потратить немало времени и топлива. С «Читатехсервис» всё гораздо проще. В центре города, на Подгорбунского, 55, есть офис, куда можно сдать груз. Здесь нет очередей. Груз взвесят, измерят, обсчитают стоимость, быстро и профессионально оформят все документы. Оплатить услуги можно как наличными, так и по счёту или через терминал.

Для доставки грузов по городу и краю в компании есть свой автопарк, в том числе фургон-рефрижератор грузоподъёмностью две тонны необходим в тех случаях, когда нужно отправить скоропортящиеся продукты или медицинские препараты, требующие соблюдения терморежима. Водители доставят грузы по всему Забайкальскому краю в любой необходимый заказчику день.

«Читатехсервис» работает с клиентами и из других регионов. Представители организации встречают груз в аэропорту, на вокзале или в любой транспортной компании и доставляют его по городу или краю. В отличие от многих конкурентов, оплата в таких случаях не почасовая, а только за подачу машины – 850 рублей. Если клиенту необходима погрузка и разгрузка, она обойдётся в 1,5 рубля за килограмм. Но если груз меньше 50 килограммов, вы оплатите только подачу машины.

Читатехсервис, ул. Подгорбунского, 55