«Чита – это...»: Детский сад, начальная и средняя школа «Радуга»

Начальная школа и детский сад распахнули свои двери 7 июля 2016 года. Здесь малышей и ребят постарше ждали большие спортивно-игровые площадки, настоящие теплицы и даже свой кусочек соснового бора на территории комплекса. Внутри – всё, что нужно для современного учебного процесса. В классах установили интерактивные доски и мощные проекторы, на столах – новые ноутбуки. В библиотеке есть не только учебная, художественная, фантастическая литература и энциклопедии, но и компьютеры с выходом в интернет, а также многофункциональные устройства, с помощью которых можно отсканировать и сделать копию книги. И при этом везде есть WiFi.

