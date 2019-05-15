«Чита.ру»
«Чита – это...»: Детский сад, начальная и средняя школа «Радуга»
Проект «Чита – это...» – новая серия текстов от «Чита.Ру» о предприятиях, учреждениях, компаниях, коллективах и местах, без которых мы уже не представляем наш город. Статьи будут выходить с середины апреля до самого Дня города, который мы отпразднуем в последние выходные мая.
Частное образовательное учреждение «Радуга» в том виде, к которому мы все привыкли, появилось в Чите не сразу. В 2011 году это был небольшой детский центр индивидуального предпринимателя Ольги Лёвочкиной, рассчитанный на 40 детей. Учреждение разместилось в просторном и светлом здании на Серова, 29. Благодаря опытным воспитателям, первоклассному оснащению, закрытой от посторонних территории и полному соответствию требованиям Роспотребнадзора, «Радуга» почти сразу стала одним из лучших детских центров города.
Со временем это место становилось только краше. В 2013 году был построен второй двухэтажный корпус на 40 детей. Новое здание открывал министр образования Российской Федерации Дмитрий Ливанов, а также губернатор края Константин Ильковский.
Весь комплекс центра «Радуга» со своей башней и остроконечной крышей напоминает средневековый замок. Дополняют этот образ яркая игровая площадка, мостик с коваными перилами и ухоженный дворик со скульптурами и многочисленными цветами, которые здесь высаживают каждый год. Здесь удалось создать максимально комфортные условия для развития детей, поэтому было решено получить образовательную лицензию и официально стать детским садом – это случилось в 2013 году.
Тем временем в городе остро встал вопрос с детскими садами – мест попросту не хватало. Предприниматель и владелец «Радуги» Ольга Лёвочкина обратилась в краевую администрацию, а затем и к губернатору Константину Ильковскому с просьбой выделить ей земельный участок под образовательное учреждение. Власти пошли навстречу. Благодаря государственно-частному партнёрству уже через 11 месяцев на Матвеева, 12, появился новый детский сад и начальная школа.
Новый комплекс стал ещё больше похож на сказочный замок, от которого остаются в восторге не только малыши. Даже родители до сих пор изумляются, видя шпили башен, зубчатые стены и столь необычную для нашего города архитектуру.
Начальная школа и детский сад распахнули свои двери 7 июля 2016 года. Здесь малышей и ребят постарше ждали большие спортивно-игровые площадки, настоящие теплицы и даже свой кусочек соснового бора на территории комплекса. Внутри – всё, что нужно для современного учебного процесса. В классах установили интерактивные доски и мощные проекторы, на столах – новые ноутбуки. В библиотеке есть не только учебная, художественная, фантастическая литература и энциклопедии, но и компьютеры с выходом в интернет, а также многофункциональные устройства, с помощью которых можно отсканировать и сделать копию книги. И при этом везде есть WiFi.
Здесь дети уже с 3 лет изучают английский язык, поют в хоре, занимаются хореографией и играют в спортивные игры. Перейдя в начальную школу, они могут учить китайский язык, осваивать вокал, ходить в театральную студию и даже выращивать овощи в тех самых теплицах на территории комплекса. А летом тут работает оздоровительный лагерь – например, в этом году он с приключенческой тематикой. Традиционно ребят ждут шестиразовое питание, интересные мероприятия и активности, песни под гитару у костра и отзывчивые вожатые, которые помогают учиться новому.
Первый выпуск начальной школы сподвиг Ольгу Лёвочкину на новый шаг в развитии частного образования Читы. Когда дети закончат 4-й класс, куда им идти, чтобы продолжать учиться на таком же высоком уровне и в таких же комфортных условиях? Так появилась идея продолжить государственно-частное партнёрство и открыть школу с 5-го по 9-й класс. Губернатор Наталья Жданова поддержала идею и решила вопрос о передаче будущей гимназии одного из зданий бывшего детского дома имени Подгорбунского.
Таким образом в начале 2018 учебного года в Чите стало больше на одно образовательное учреждение – школьников стала принимать новая школа «Радуга» на Смоленской, 22. Школа, к слову, не обычная, а с углубленным изучением английского и китайского языков. Однако это совсем не означает, что сюда берут только одарённых детей. Напротив, благодаря небольшим классам преподаватели могут уделять больше внимания каждому ученику. Поэтому даже ребята, которые раньше учились слабо, начинают верить в себя и добиваться новых результатов.
Школа работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00. Первая половина дня посвящена урокам, вторая – подготовке домашних заданий и дополнительным занятиям. «Радуга» на Смоленской – логическое продолжение одноимённых детского сада и начальной школы. Это значит, что здесь ребёнок получает не просто обучение, а всесторонне развивается. Помогают этому дополнительные занятия по языкам, вокалу, игровым видам спорта, хоровому пению, хореографии и актёрскому мастерству.
Современное оснащение и комфортные условия для учеников – одна из главных особенностей школы «Радуга». Узнать об этом больше можно из виртуальной экскурсии «Чита.Ру» по учреждению.
Сейчас частное образовательное учреждение «Радуга» может сопровождать ребёнка с 3 лет и до окончания 9-го класса. Родители могут быть уверены, что на протяжении всего этого времени дети находятся в безопасности и получают всё, что нужно для гармоничного развития и получения знаний. В будущем планируется установить связи с иностранными школами и гимназиями, чтобы ученики из разных стран приезжали к нам, а читинские дети могли учиться за границей.
Год назад во время экскурсии по школе директор Елена Бугрова сказала: «Мы не ставим цели быстро окупить вложенные в школу немалые средства. Наши задачи гораздо амбициознее — стать одной из лучших школ в городе и крае». Уже сейчас можно смело сказать: у «Радуги» всё это получается.
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