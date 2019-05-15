«Чита.ру»
«Чита – это...»: Пединститут, политен, а теперь – Забайкальский государственный университет
Десятки тысяч учителей, инженеров, государственных служащих, специалистов технической и социальной сферы, множество наших известных земляков, учёных, бизнесменов и представителей власти – всё это Забайкальский государственный университет. Современное название у вуза появилось лишь в 2011 году, но за ним скрывается практически весь путь становления академической науки и высшего образования региона.
Проект «Чита – это...» – новая серия текстов от «Чита.Ру» о предприятиях, учреждениях, компаниях, коллективах и местах, без которых мы уже не представляем наш город. Статьи будут выходить с середины апреля до самого Дня города, который мы отпразднуем в последние выходные мая.
Первый педагогический
Если вспоминать историю становления современного ЗабГУ, то начать стоит с Читинского государственного педагогического института – самого первого вуза на территории Забайкалья. Он открылся в 1938 году и на тот момент включал в себя всего три факультета: исторический, физико-математический, русского языка и литературы.
Корпус на Чкалова, 140, где располагался Читинский педагогический институт
Тогда институт располагался на Чкалова, 140 – там, где сейчас находятся исторический и факультет филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. К сожалению, через несколько лет после открытия началась Великая Отечественная война, и здание заняли под эвакогоспиталь для тяжелораненых. Тем не менее, несмотря на потери и трудное для преподавателей и студентов время, институт продолжал работать. А этот корпус надолго стал лицом и символом учебного заведения.
Первое общежитие института на Курнатовского, 45
В 1963 году педагогическому институту присвоили имя педагога, философа, революционера-демократа и писателя Николай Гавриловича Чернышевского. Время шло, учебное заведение развивалось и расширялось, а со второй половины 80-х годов стартовала активная работа по изменению структуры специальностей и созданию новых структурных подразделений. Всё это было нужно для того, чтобы вуз мог получить статус педагогического университета, что и случилось в начале 1997 года. Тогда учреждение стало Забайкальским государственным педагогическим университетом имени Н. Г. Чернышевского.
Бывший главный корпус ЗабГГПУ на Бабушкина, 129; сейчас - корпус ЗабГУ
Перестройка экономики и общества после распада Советского Союза требовали новых специалистов, поэтому в университете планомерно развивали не только педагогическое, но и направления социальных и гуманитарных наук: от юриспруденции и журналистики до дизайна, менеджмента, политологии и востоковедения. Такое качественное изменение в 2005 году перевело университет в статус гуманитарно-педагогического. Позднее появилась и двухуровневая система образования с бакалавриатом и магистратурой, а в 2011 году началась работа над концепцией по объединению двух главных вузов региона – Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического и Забайкальского государственного университетов.
Корпус на Бабушкина, 125, где с 2003 года располагается факультет культуры и искусств, и памятник гимназисту Владимиру Ульянову перед ним
Первый инженерный
И если педуниверситет со временем приобрёл гуманитарную направленность, то ЗабГУ с самого начала, напротив, был исконно техническим высшим учебным заведением, а затем преобразовался в классический. История его началась в 1966 году – тогда в Чите был образован общетехнический факультет Иркутского политехнического института. В 1972 году он вырос до филиала , а 2 годами позже и вовсе стал самостоятельным – Читинским политехническим институтом и, к слову, первым инженерным вузом Забайкалья. Отсюда и название «политен», которым по старой памяти многие до сих пор называют ЗабГУ.
Первый корпус общетехнического факультета на улице Горького, где позднее открылся музей ЗабГУ
Здание машиностроительного факультета, 1960 год
Строительство учебной штольни
Первый ректор Читинского политехнического института Ю. В. Кулагин (крайний справа) и первый декан горного факультета Ю.Д. Нечаев
Один из филиалов машиностроительного факультета, 1975 год
Машиностроительный факультет, 1975 год
В 1995 году учебное заведение получило статус технического университета, а в 2003 году – госуниверситета. Наконец, в 2011 году на карте Читы появился ЗабГУ, который годом позже и объединился с ЗабГГПУ. Тогда, 7 лет назад, новая образовательная организация стала крупнейшей в Чите.
Новый вуз объединил в себе многолетний опыт работы в педагогике, гуманитарных и технических направлениях, что помогло не просто улучшить качество обучения, а вывести всю систему высшего профессионального образования региона на новый уровень.
ЗабГУ сегодня
Современный ЗабГУ по праву может носить звание флагманского вуза системы образования Забайкальского края. Сейчас здесь учатся более 14,5 тысячи студентов, из которых 3,8 тысячи – это первокурсники, причём половина учится на бюджете. По разным оценкам, это до 80% всех студентов региона.
Достичь таких показателей помогают высокое качество обучения и 197 детально проработанных образовательных программ практически по всем актуальным в экономике направлениям. В ЗабГУ действует программа непрерывного образования: здесь можно освоить школьную программу за 8-11 классы, среднее профессиональное, а затем и высшее образование, получая квалификацию бакалавра, специалиста, магистра и аспиранта. Например, гуманитарно-технический колледж при вузе готовит специалистов по экономике и бухгалтерскому учёту, финансам, социальной работе, туризму, документационному обеспечению управления и архивоведению. А юридический факультет помимо программ высшего образования ведёт подготовку по программе среднего профессионального образования «Право и организация социального обеспечения».
Выбор направлений подготовки по программам высшего образования гораздо шире: тут одновременно учат на технических специалистов, педагогов, экономистов и юристов. Так, в 2018 году наиболее востребованными направлениями среди поступающих были «Горное дело», «Таможенное дело», «Юриспруденция» и «Педагогическое образование», а у заочников к этому списку добавились «Строительство», «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика и теплотехника». А если брать в масштабах края, то ЗабГУ готовит абсолютно всех будущих педагогов по программам высшего образования, ¾ студентов профиля «математика и естественные науки» и больше половины будущих инженеров, специалистов по техническим и социальным наукам Забайкальского края.
Большую часть студентов составляют читинцы и жители районов Забайкальского края, которым университет предоставляет жильё в одном из своих восьми общежитий. Однако есть среди обучающихся и иностранцы из Китая, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Вьетнама, Германии, Азербайджана и других стран. Общая численность иностранных студентов ежегодно составляет порядка 200 человек, которые приезжают учиться в ЗабГУ в качестве студентов, аспирантов, докторантов и стажёров.
Чтобы обучать такое количество студентов, нужны огромные трудовые и материальные ресурсы – и они у ЗабГУ есть в достаточном количестве. Прежде всего, это 1 450 человек профессорско-преподавательского состава, среди которых 75,53% научно-педагогических работников с учёными степенями и 13,05 % – с учёной степенью доктора наук – и это почти 70% всех преподавателей в системе высшего образования Забайкалья. Процесс обучения ведётся в 25 учебно-лабораторных корпусах по всему городу. Плюс, у университета есть множество вспомогательных структур: научная библиотека, научно-образовательный музейный центр, научно-просветительский центр «Музей», физкультурно-оздоровительный центр, технопарк, две учебно-производственные базы на Арахлее и санаторий-профилакторий. Также в структуру вуза входят центр тестирования иностранных граждан и Региональный центр инклюзивного образования, который создаёт безбарьерную образовательную среду для студентов-инвалидов и студентов с ограниченным возможностями здоровья.
Всё это помогает не просто получить востребованную профессию, но и даёт молодёжи огромные возможности заниматься спортом, наукой и общественной работой. Так, только за 2018 год опубликованы 1 520 статей молодых учёных университета, а всего они получили грантов на сумму 2,5 миллиона рублей. Спортсмены ЗабГУ регулярно привозят награды с соревнований всероссийского и международного уровня, а участники различных студенческих, волонтёрских и педагогических отрядов каждый год становятся номинантами и лауреатами федеральных конкурсов и фестивалей.
Ежегодно вуз выпускает более 3,5 тысячи студентов, и каждый из них – востребованный на рынке труда молодой специалист. Это не красивые слова, а факт, подкреплённый цифрами: уровень занятости среди выпускников в 2018 году составил более 94%. Найти их можно и в органах власти, и в силовых структурах, и в системе образования, и на предприятиях региона: от мелкого и среднего бизнеса до «Читаэнерго», ТГК-14 и Быстринского ГОКа. Поэтому ЗабГУ сейчас – не просто университет, а место, где берут начало экономика, энергетика, добывающая отрасль и образование Забайкальского края.
В материале использованы фото рекламодателя и Дианы Арнольд.
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