И если педуниверситет со временем приобрёл гуманитарную направленность, то ЗабГУ с самого начала, напротив, был исконно техническим высшим учебным заведением, а затем преобразовался в классический. История его началась в 1966 году – тогда в Чите был образован общетехнический факультет Иркутского политехнического института. В 1972 году он вырос до филиала , а 2 годами позже и вовсе стал самостоятельным – Читинским политехническим институтом и, к слову, первым инженерным вузом Забайкалья. Отсюда и название «политен», которым по старой памяти многие до сих пор называют ЗабГУ.

