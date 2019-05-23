«Чита - это»: Натуральное молоко, кефир и сливки от «Сивяковского»

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О своей работе я могу говорить только хорошо. Совершенно не жалею, что выбрала профессию. Мне интересно разрабатывать и внедрять новый ассортимент. Вот буквально месяц назад запустили в продажу йогурты с фруктово-ягодными наполнителями. Мы производим натуральные продукты без добавления сухого молока, и когда поступают большие заказы, просто душа радуется, что людям нравится. Думаю, это можно сказать о всей нашей команде.



Коллектив на «Сивяковском» тоже хороший. Наш директор Андрей Васильевич всегда поможет, если что-то нужно, в любое время может приехать, а управляющая Татьяна Юрьевна Горковенко лично руководит разными этапами работы, контролирует их. Вообще это она наш коллектив здесь собрала. Я приехала в Сивяково из Нерчинска, вместе с семьёй, и нам сразу предоставили благоустроенную квартиру, детский сад для ребёнка. Я очень довольна. Когда только приехала, конечно, предприятие было меньше – один цех да приёмка молока, а сейчас производство растёт, закупаем новое оборудование, чтобы увеличить объёмы производства и ассортимент.

— Кристина Райлян, главный технолог