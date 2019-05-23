«Чита - это»: Натуральное молоко, кефир и сливки от «Сивяковского»
«Сивяковское» появилось 8 лет назад, как дочернее предприятие компании «Луч», работающей в Забайкалье больше 26 лет. Тогда с запада стали двигаться крупные торговые сети, а директор компании Андрей Грудин решил делать что-то особенное – экологически-чистые продукты, произведённые в Забайкалье.
В начале пути предприятие «Сивяковское» закупило 100 коров породы казахская белоголовая в Бурятии. Выбрали их за выносливость, неприхотливость и возможность получать хорошее мраморное мясо.
Постепенно возводили хозяйственные постройки: дробильный цех, котельную, за пару месяцев построили коровник. Немногим позднее наладили и производство молока. Купили небольшой модульный завод «Колакс» для переработки молока, а из Бурятии привезли 30 первых дойных коров симментальской породы, привычных к нашему климату.
«У нас и магазин называется «Мясо-молоко», первую сельхозпродукцию продавали именно там, как-то всё сложилось. Мы делали всё с энтузиазмом, хотя сейчас вспоминаю самое начало и удивляюсь, как быстро наладили производство. Конечно, случались и трудности. Например, было сложно найти первых доярок. Управляющая Татьяна Юрьевна, которая работает с момента основания фермы, искала их по всему селу, но местные не горели желанием работать», – объясняет Андрей Грудин.
Татьяна Горковенко, управляющая
Тогда начали строить жильё в Сивяково, чтобы привлечь работников из других районов. Дали объявление, и процесс пошёл – приезжали семьями, кто-то осваивался и оставался, так постепенно Татьяна Юрьевна собрала сплочённый коллектив.
Тяжело пришлось и с поиском технологов, в крае мало людей с нужным образованием. Первые технологи приехали с Нерчинского аграрного техникума – там раз в 6 лет запускают курс для обучения этой профессии. Одна из тех девушек – Кристина – работает до сих пор, сейчас она главный технолог.
Кристина Райлян, главный технолог
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О своей работе я могу говорить только хорошо. Совершенно не жалею, что выбрала профессию. Мне интересно разрабатывать и внедрять новый ассортимент. Вот буквально месяц назад запустили в продажу йогурты с фруктово-ягодными наполнителями. Мы производим натуральные продукты без добавления сухого молока, и когда поступают большие заказы, просто душа радуется, что людям нравится. Думаю, это можно сказать о всей нашей команде.
Коллектив на «Сивяковском» тоже хороший. Наш директор Андрей Васильевич всегда поможет, если что-то нужно, в любое время может приехать, а управляющая Татьяна Юрьевна Горковенко лично руководит разными этапами работы, контролирует их. Вообще это она наш коллектив здесь собрала. Я приехала в Сивяково из Нерчинска, вместе с семьёй, и нам сразу предоставили благоустроенную квартиру, детский сад для ребёнка. Я очень довольна. Когда только приехала, конечно, предприятие было меньше – один цех да приёмка молока, а сейчас производство растёт, закупаем новое оборудование, чтобы увеличить объёмы производства и ассортимент.
Коллектив на «Сивяковском» тоже хороший. Наш директор Андрей Васильевич всегда поможет, если что-то нужно, в любое время может приехать, а управляющая Татьяна Юрьевна Горковенко лично руководит разными этапами работы, контролирует их. Вообще это она наш коллектив здесь собрала. Я приехала в Сивяково из Нерчинска, вместе с семьёй, и нам сразу предоставили благоустроенную квартиру, детский сад для ребёнка. Я очень довольна. Когда только приехала, конечно, предприятие было меньше – один цех да приёмка молока, а сейчас производство растёт, закупаем новое оборудование, чтобы увеличить объёмы производства и ассортимент.
Отапливаемый благоустроенный дом в Сивяково, построенный для работников предприятия.
До 2018 года молочный завод перерабатывал только собственное сырье. А в прошлом году, когда начались поставки от местных производителей, удалось расширить производство, закупить дополнительное оборудование, модернизировать линию розлива и, конечно, увеличить ассортимент.
Молоко, кефир, питьевые сливки, творог, сметана, адыгейский сыр и сливочное масло, известные читинцам под названием «Рёва-корова», уже нашли своих постоянных покупателей, а совсем недавно в продаже появились йогурты с добавлением клубники, персика, ананаса и манго.
На заводе и в производственных помещениях поддерживают идеальную чистоту: каждый день промывают все устройства и посуду в специальной жидкости, а ежемесячно проводят генеральную уборку. Всё для того, чтобы ничего лишнего не попало в готовую продукцию.
Прежде чем пустить сырьё на переработку, его проверяют на вкус, запах, цвет, жирность и консистенцию. А качество готового молока регулярно отслеживают в лаборатории. Прошедшее проверку сырьё пастеризуют и отправляют в сепаратор, который разделяет его на сливки и обезжиренное молоко. Из части сливок делают сметану, остальное разливают по пластиковым баночкам. А из обезжиренного молока изготавливают творог. Готовые продукты фасуют и наклеивают этикетки.
Натуральная кисломолочная продукция продаётся сейчас в магазине «Мясо-молоко» на Ленина, 123, на базе «Луч» по улице Красноармейской, 6, а также в других магазинах города. Если не хочется идти в магазин, её можно заказать на сайте или на странице компании в Instagram. Свежее молоко, творог, сметану и другие молочных продукта доставят на дом прямо с завода.
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Развиваться нам помогают хорошие отзывы потребителей. Это правда важно. Вот в прошлом году нам на почту написали письмо, дословно не вспомню, но суть такая: «Попробовал вашу продукцию, очень понравилось, и цена приемлемая, и вкусно. Спасибо, что делаете такое великое и важное дело». Я даже описать не могу свою радость в тот момент. Такие слова окрыляют, сразу хочется развиваться ещё больше, двигаться дальше, придумывать что-то новое. Это и всем, кто работает на предприятии, помогает. Приятно ведь услышать доброе слово.
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