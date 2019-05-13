Не хотите, чтобы дети слонялись летом без дела? Отправьте их в «Дипломат»

Приближается лето, а вместе с ним и головная боль родителей любого школьника. Чем занять ребёнка в каникулы? В какой лагерь лучше отправить? Будет ли он там только отдыхать или ещё и развиваться? В языковом лагере «Дипломат» знают ответ. Поэтому там разработали не только интересные, но и познавательно-творческие варианты отдыха для детей 7-11 лет.

Театральные постановки на английском

Театральную смену в лагере проведут два раза: в июне и августе. Проходить она будет по адресу Профсоюзная, 17, каждый день с 9.00 до 15.00. Конечно же, детей всегда накормят полноценными горячими завтраками и обедами.

Не все родители знают, что лагеря дневного пребывания обязаны иметь на руках заключение Роспотребнадзора, пройти необходимые проверки и экспертизы. Они должны быть включены в государственный реестр Министерства образования, иначе их деятельность считается незаконной. Родители, которым важно отдать детей в надёжные руки, могут проверить наличие лагеря дневного пребывания в реестре. Лагерь «Дипломат» включён в этот список.

«Нынешний год стал в России годом театра. Школа иностранных языков «Дипломат» решила поддержать эту замечательную идею, поэтому летний лагерь превратится в своеобразный театральный клуб. Он подарит детям возможность совершить путешествие в мир театра с помощью разговорного английского языка», – рассказал методист школы.

«Языковой театр» – авторская программа, разработанная специально, чтобы научить детей свободно говорить на английском. С этой программой школа даже планирует поучаствовать в конкурсе подобных проектов. Ребята узнают азы театрального искусства в музыкальных зарисовках, с песнями и танцами, поучаствуют в создании афиш, декораций и костюмов. Во время постановки спектакля дети ежедневно будут учиться внятно петь на английском, громко и эмоционально говорить, передавая интонации и эмоции, характерные для своих персонажей.

Организаторы продумали всё до мелочей: от общего плана смены до ежедневных фотоотчётов для родителей и поощрения детей. Руководить группами будет квалифицированный воспитатель-педагог с соответствующим образованием.

Смена включает в себя не только театральный английский интенсив. В сетке лагеря – встречи с носителями языка, выезды в интересные места, весёлые старты, кулинарные и творческие мастер-классы, викторины, походы в кино, экскурсии и игры на английском

Недорогая альтернатива языковому лагерю

Если у родителей нет возможности отправить ребёнка за город или в городской лагерь на целый день, «Дипломат» предлагает бюджетный вариант. Провести время с пользой дети 9-11 лет смогут на досуговой языковой площадке. Она будет работать с 3 по 14 июня и с 12 по 23 августа ежедневно с 10.00 до 13.00 часов на Шилова, 29. Детский педагог будет заниматься с детьми английским в весёлой и лёгкой форме, что поможет подтянуть знания в каникулы. Занятия хоть и проводятся летом, но академически грамотно спланированы. Ребята поучаствуют в художественных мастер-классах, будут петь и играть, посетят интересные городские мероприятия.

Успевайте записать ребёнка в лагерь до 20 мая с существенной скидкой 2 тысячи рублей. А если решили сэкономить еще больше – купите программу на досуговую площадку всего за 5 750 рублей. Билеты на мастер-классы, питание, призы, реквизит и пригласительные на мероприятия входят в стоимость.

Запись проводится по телефонам: 24-54-55, 8-924-277-2772, 8-924-022-4222 или в форме ниже.

Кроме длительных летних программ, «Дипломат» приглашает на интенсивные двухмесячные летние курсы в детские и взрослые группы. Занятия проводятся три раза в неделю по стоимости двух.

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