Не хотите, чтобы дети слонялись летом без дела? Отправьте их в «Дипломат»

ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
НОВОСТИ
02 АВГУСТА 2020
Осипов заявил о готовности участия в управлении деньгами фонда развития Забайкалья
Главный кардиолог Минздрава назвал основные ошибки россиян в борьбе с COVID 3
Операторы вернули интернет пользователям Забайкалья после аварии из-за грозы 9
Ассоциация любительского футбола попросила помощи в поиске места под площадку в Чите 16
Двое человек вылечились от COVID за сутки в Забайкалье, новых случаев выявили 12 3
Осипов заявил об эффективности апрельского сухого закона из-за падения смертности 25
Подъём уровня Ингоды в Чите не критический - администрация 5
КамАЗ слетел с трассы после ДТП с КрАЗом на трассе в Чернышевском районе 4
Департамент госимущества объяснил своё предложение 2 гектаров леса за СибВО футболистам 35
Часть абонентов МТС и Мегафон остались без интернета в Забайкалье из-за грозы 32
Ливень смыл ограждение и часть разрытой дороги на месте ремонта по Журавлёва в Чите 9
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса продлится в мире долго 34
Пункты весового контроля появятся ещё на двух трассах в Забайкалье 3
Первый взнос для льготной ипотеки снизят до 15% в России 8
Говорин заявил о необходимости сохранить ФАП в Иван-Озере из-за потока туристов на Арахлей 16
Дизайнер с волонтёрами для эксперимента покрасили вазоны и посадили в них ирисы в Чите 37
Дорожники начали восстанавливать благоустройство по ул. Бабушкина после замены теплосети 16
Путин законом объявил 9 октября Днём разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ 37
Прокуратура проверит отсутствие дороги до детсада и школы в мкр Молодёжный в Чите 13
01 августа 2020
Штормовое объявлено в Забайкалье из-за ливней с сильным ветром 17
Глава Забайкалья назвал врагами людей, уничтожающих тополя в Чите 53
Депутат от ЛДПР Тюрюханов задекларировал самый большой автопарк в заксобрании Забайкалья 14
Активисты показали изнутри участок с замком в лесу Читы, где РУС построит дома 31
Осипов обвинил в желании попиариться противников вырубки 800 сосен в Чите под больницу 131
Газовое оборудование 8 домов в Чите 4 года не обслуживалось из-за попустительства мэрии 7
Путин разрешил сплошные рубки леса у Байкала ради железной дороги 74
Осипов о возможной отставке: Мой труд сейчас нужен здесь 136
Активисты третий день подряд устраивают акции в поддержку Лёхи Кочегара 108
Коронавирус
4118+12ЗАР-Й
25°НОЧЬ 19°
USD73.43EUR87.29

Не хотите, чтобы дети слонялись летом без дела? Отправьте их в «Дипломат»

,

Приближается лето, а вместе с ним и головная боль родителей любого школьника. Чем занять ребёнка в каникулы? В какой лагерь лучше отправить? Будет ли он там только отдыхать или ещё и развиваться? В языковом лагере «Дипломат» знают ответ. Поэтому там разработали не только интересные, но и познавательно-творческие варианты отдыха для детей 7-11 лет.

Театральные постановки на английском

Театральную смену в лагере проведут два раза: в июне и августе. Проходить она будет по адресу Профсоюзная, 17, каждый день с 9.00 до 15.00. Конечно же, детей всегда накормят полноценными горячими завтраками и обедами.

Не все родители знают, что лагеря дневного пребывания обязаны иметь на руках заключение Роспотребнадзора, пройти необходимые проверки и экспертизы. Они должны быть включены в государственный реестр Министерства образования, иначе их деятельность считается незаконной. Родители, которым важно отдать детей в надёжные руки, могут проверить наличие лагеря дневного пребывания в реестре. Лагерь «Дипломат» включён в этот список.

«Нынешний год стал в России годом театра. Школа иностранных языков «Дипломат» решила поддержать эту замечательную идею, поэтому летний лагерь превратится в своеобразный театральный клуб. Он подарит детям возможность совершить путешествие в мир театра с помощью разговорного английского языка», – рассказал методист школы.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
1
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
2
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
4
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
6

«Языковой театр» – авторская программа, разработанная специально, чтобы научить детей свободно говорить на английском. С этой программой школа даже планирует поучаствовать в конкурсе подобных проектов. Ребята узнают азы театрального искусства в музыкальных зарисовках, с песнями и танцами, поучаствуют в создании афиш, декораций и костюмов. Во время постановки спектакля дети ежедневно будут учиться внятно петь на английском, громко и эмоционально говорить, передавая интонации и эмоции, характерные для своих персонажей.

Организаторы продумали всё до мелочей: от общего плана смены до ежедневных фотоотчётов для родителей и поощрения детей. Руководить группами будет квалифицированный воспитатель-педагог с соответствующим образованием.

Смена включает в себя не только театральный английский интенсив. В сетке лагеря – встречи с носителями языка, выезды в интересные места, весёлые старты, кулинарные и творческие мастер-классы, викторины, походы в кино, экскурсии и игры на английском

Недорогая альтернатива языковому лагерю

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
1
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
2
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
4
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
6
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
7
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
8

Если у родителей нет возможности отправить ребёнка за город или в городской лагерь на целый день, «Дипломат» предлагает бюджетный вариант. Провести время с пользой дети 9-11 лет смогут на досуговой языковой площадке. Она будет работать с 3 по 14 июня и с 12 по 23 августа ежедневно с 10.00 до 13.00 часов на Шилова, 29. Детский педагог будет заниматься с детьми английским в весёлой и лёгкой форме, что поможет подтянуть знания в каникулы. Занятия хоть и проводятся летом, но академически грамотно спланированы. Ребята поучаствуют в художественных мастер-классах, будут петь и играть, посетят интересные городские мероприятия.

Успевайте записать ребёнка в лагерь до 20 мая с существенной скидкой 2 тысячи рублей. А если решили сэкономить еще больше – купите программу на досуговую площадку всего за 5 750 рублей. Билеты на мастер-классы, питание, призы, реквизит и пригласительные на мероприятия входят в стоимость.

Запись проводится по телефонам: 24-54-55, 8-924-277-2772, 8-924-022-4222 или в форме ниже.

Кроме длительных летних программ, «Дипломат» приглашает на интенсивные двухмесячные летние курсы в детские и взрослые группы. Занятия проводятся три раза в неделю по стоимости двух.

 
Дипломат, школа иностранных языков, ул. Профсоюзная, 17 (вход гост. Даурия, каб. 202)
  • 8 968 160 5455

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №366 от 29.09.2016.

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Городские языковые каникулы для детей 7-11 лет устроит «Дипломат» в центре Читы и на КСК

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Активисты показали изнутри участок с замком в лесу Читы, где РУС построит дома 6496

Штормовое объявлено в Забайкалье из-за ливней с сильным ветром 5737

Депутат от ЛДПР Тюрюханов задекларировал самый большой автопарк в заксобрании Забайкалья 3620

Осипов обвинил в желании попиариться противников вырубки 800 сосен в Чите под больницу 3498

Часть абонентов МТС и Мегафон остались без интернета в Забайкалье из-за грозы 3394

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Осипов обвинил в желании попиариться противников вырубки 800 сосен в Чите под больницу 125

Глава Забайкалья назвал врагами людей, уничтожающих тополя в Чите 53

Межзвёздный спутник в пустыне Каракум! 43

Путин законом объявил 9 октября Днём разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ 37

Дизайнер с волонтёрами для эксперимента покрасили вазоны и посадили в них ирисы в Чите 36

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
Р!

Реклама на сайте Заказать

НЕДВИЖИМОСТЬ
Р!

Реклама на сайте Заказать

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+