В Чите растёт число досуговых центров и летних смен для детей. Что выбрать?

На поисковый запрос «детский праздник» справочник портала «Чита.Ру» предлагает 35 заведений, готовых его организовать, лагерей — 19, и это не считая новостей от образовательных и развлекательных центров, школ, которые запускают детские дневные смены на каникулах. Как правильно выбрать место для досуга ребёнка, а также в тонкостях веселья и воспитания детей и подростков мы разбирались с директором центра «Доброград» Геннадием Сущих.

Что случилось?

То, что должно было. Где-то революционным, где-то эволюционным способом формирующаяся система образования оголила потребность детей в получении более углублённых знаний — в языках, естественных и гуманитарных науках, искусстве, стали открываться учреждения дополнительного образования и организации детского досуга. Также постепенно эти учреждения (и родители, конечно) осознали, что и каникулярное время можно посвящать развитию ребёнка — стали разрабатываться программы больше воспитательного, чем образовательного толка, появились интенсивы, курсы, смены дневного пребывания и классические смены детских лагерей. Это круто.

Когда такой большой выбор, как понять, что действительно подходит ребёнку?

Мы бы советовали составить примерный чек-лист качеств такой досуговой работы, важных для ребёнка и родителей, и оценивать их, к примеру, по пятибалльной шкале. В нашем понимании, важно учитывать три ключевых фактора: бытовые условия (в лагере — условия проживания, в городе — помещения и окружения), опыт педагогов, воспитателей, аниматоров и конечный результат — с чем ребёнок останется, что он получит, каким станет, для чего всё это.

Конкретизируйте, чтобы было понятно.

Хорошо. Посмотрим на «Доброград». Наши летние смены, а в этом году их две — реалити-смена «Затмение» и квестовая смена «Джуманджи» — проходят в лагере «Арахлей» на берегу озера в чудесном лиственничном лесу. Просторный тёплый корпус, уютные летние домики, спортивные площадки, чистый пляж, огороженная территория, без преувеличения потрясающая система питания. Те, кто бывал в других лагерях, легко сможет оценить и инфраструктуру, и отношение администрации лагеря к образовательным и воспитательным процессам внутри него. Это пять.

Дальше —педагоги. Наша команда — отборные вожатые. Мы не аниматоры, не учителя, мы именно вожатые.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

В чём разница?

Мы выстраиваем отношения не только с ребёнком, но и с родителями. Мы про доверие, опыт и тщательный отбор. В нашей школе вожатых с ребятами занимаются педагоги из Москвы и Новосибирска. И наши вожатые — это не практиканты на сезонной работе — протусить лето в лагере. Мы создаём среду, в которой максимально комфортно круглогодично работать педагогам, жить детям и проводить время родителям.

К нам часто заходят родители — не на вечеринки детей приводят, не заказать их для ребёнка, не путёвку на смену купить. Выпить чаю и поговорить. Если вы спросите, почему (мы спрашивали), они вам скажут — потому что в «Доброграде» хорошо. Родители чувствуют это через своих детей. «Доброград» прорастает в них, и вот они уже творцы, активисты, лидеры, помощники.

Пруфы есть?

Конечно. Вот, что сами дети говорят.

Маша Муха

Фото: предоставлено рекламодателем Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

— Каждая поездка на смену — это такое маленькое приключение. На каждой смене я познаю что-то новое и удивительное, раскрываю свои тайные возможности, о которых даже не знала сама. Здесь можно побыть в спокойствии, а можно получить драйв. Эмоции, которые я получаю на сменах, это то, что в самые холодные вечера греет душу. Наверное, самое крутое что есть на сменах — это люди, дети, вожатые, с которыми время пролетает незаметно, им я могу доверять и знаю точно, что они особенные. И это суперкруто, что в нашем маленьком городе есть место, в которое хочется возвращаться снова и снова.

Коля Комаровский

Фото: предоставлено рекламодателем Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

— Первый раз в «Доброграде» я побывал в 2017 году. Познакомился с обширным кругом людей, и многие из них стали мне лучшими друзьями, с которыми я общаюсь до сих пор. Здесь меня всегда выслушают и поймут. Я уже третий раз посещаю это прекрасное место, его можно посещать бесконечно. Приехав сюда однажды, ты становишься частью одной огромной семьи. «Доброград» в душе навсегда.

Даша Ядрищенская

— Когда я только попала в это место, и подумать не могла, что спустя 4 года оно станет частью моей жизни. Тогда я до конца не понимала значение этой фразы, да и вообще я мало чего понимала тогда. Сейчас я невероятно благодарна «Доброграду» за всё: новую себя, новые эмоции и впечатления, опыт, собственный рост и, конечно же, за людей. Благодаря «Доброграду» хочется творить: писать песни, сочинять стихи, вязать шарфы, играть на гитаре и укулеле и просто любить. Любить эту жизнь и людей, которые делают её лучше.

В «Доброграде» понимаешь, что космос — это не только пространство, находящееся за тысячи миль от нас, космос — это, возможно, тот человек, на которого вначале ты смотрел неодобрительным взглядом, а сейчас для тебя он больше, чем просто друг. И вообще, в «Доброграде» ты многое понимаешь, и тебя многие понимают.

Лёша Киселёвский

Фото: предоставлено рекламодателем Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

— Хотите знать, почему я езжу в «Доброград»? Потому что хочу отдохнуть от всей этой городской рутины и суеты. Хочу побыть с теми, кто тебя принимает таким, какой ты есть.

Поработать на пользу. Найти новых друзей и знакомых. Оставить в своём сердце отпечатки радости и позитива. Делать то, что не смогу сделать в городе. И наслаждаться моментами вместе со всеми, кто там есть!

Лиза Тарская

Фото: предоставлено рекламодателем Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

— Доброградские смены — всегда нечто волшебное, душевное и бомбическое, непредсказуемое и завораживающее, а главное — родное. Пожалуй, нигде нет такой атмосферы, таких людей и ощущений, как на сменах «Доброграда». Это не просто смены — это целая жизнь. Жизнь, которую должен прожить каждый. Ощущения, которые ты испытываешь, невозможно передать словами. Пожалуй, я с уверенностью для себя могу сказать: то, что испытаешь здесь — не испытаешь нигде. Здесь не так, как ещё где-то, здесь всё по-особенному, всё по-настоящему близкое.

То есть работа «Доброграда» в основном ориентирована на летний сезон?

Нет, мы работаем круглогодично.

Над чем?

Мы — центр прогрессивного отдыха. А отдыхать можно и нужно ежедневно, иначе когда ещё жить? (улыбается) Для этого у нас есть все условия, и если мы вернёмся к нашему умозрительному чек-листу, то обязательно отметим, что просторное помещение с выделенной барной, игровой и квестовой зонами, отдельной гардеробной и холлом рядом с Шахматным парком — это то, что заслуживает высшего балла в первом пункте. А программы для дней рождения, выпускных, праздников к Новому году, 8 Марта, 23 Февраля и многим другим — все авторские и ультрасовременные. С использованием последних достижений развлекательной индустрии, прописанных приложений, отснятых видеороликов, умных роботов, интерактивного танцпола и всего такого, чего в Чите ещё нет.

А где есть?

По большому счёту, такие практики и наработки есть только у нас. И мы охотно транслируем опыт на другие регионы. Недавно мы открылись в Иркутске. Знакомство с иркутскими детьми показало, что независимо от города, потребности у школьников одинаковы везде. Стало быть, после лета появимся ещё в одном российском городе. Пока выбираем, в каком. В общем и целом, нам нравится работать в других городах, нравится говорить, что мы из Читы.

Доброград, центр прогрессивного отдыха, ул. Бутина, 123 (вход со стороны Шахматного парка)