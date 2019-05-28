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Забор под снос! Команда Гениатулина отжала, Осипов вернёт

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Burial
Фото: Burial

Мэрия Читы передумала строить новые корпуса для детсада №26 в лесу за забором в районе перекрёстка улиц Смоленской и Горького. Объявил об этом временный сити-менеджер Александр Сапожников на встрече с общественниками, после чего призвал их искать территорию под парки — он поддержит их начинания. Чиновник уехал, активисты прошли 200 метров и тут же нашли идеальный участок под зону отдыха — за одним забором с вип-гостиницей краевой администрации. Около 10 лет назад этот кусочек леса уже использовался городом, школой №21 (ныне гимназия). Сейчас участок зарезервирован под… асфальт. То есть под автостоянку гостиницы.

Как команда Гениатулина лес у школы отжала

«Надо в центре парки, я согласен. У меня к общественникам просьба. Поищите место. Если мы с вами какое-то место найдём и построим его, мы войдём в историю. Потому что парки у нас в городе должны быть», — обратился Сапожников к активистам.

Диана Арнольд
Александр Сапожников встретился с общественностью по поводу возможной застройки леса на Смоленской
Фото: Диана Арнольд

И уехал. Общественники вышли за забор, обогнули лесной квадрат со стороны Ленинградской, где нашли единственные ворота по всей протяжённости забора. Они вели к вип-гостинице краевой администрации. Звонок в домофон, и двери неожиданно открылись.

За забором справа перед нами предстала гостиница с несколькими техническими постройками, по центру — большой подъезд к ней. А вот слева открылся огромный лесной участок — без плитки, одни сосны, лавочки и травка, усыпанная забайкальскими подснежниками.

Чита.Ру
Фото: Чита.Ру

Согласно публичной кадастровой карте, вип-гостиница расположена на участке площадью 0,77 гектара. Дальше от неё вдоль улицы Ленинградской на кадастре стоят ещё два участка — 0,5 и 0,64 гектара. Все три земельных куска находятся в собственности края и имеют один и тот же адрес, который только пишется по разному: 28а, дом 28-а, дом 28а.

Росреестр
Фото: Росреестр
Росреестр
Фото: Росреестр

Участок в центре в полгектара, по данным Росреестра, был отведён под проезд к гостинице ещё в 2003 году распоряжением главы администрации Читы — на тот момент этот пост занимал Анатолий Михалёв.

Росреестр
Фото: Росреестр

Лесной участок имеет более богатую историю, ключ к которой дала Марина Савватеева: «Вот эта территория, ¼ этого квартала, была территорией детского сада №15. А затем это принадлежало 21-й школе (расположена напротив через дорогу по улице Ленинградской — А.З.). Были времена в 90-е, когда этот забор был повален, сюда просто заходили люди гулять. Эта территория из моего детства. Здесь были просто сосны и просто лавочки. Здесь ощущаешь себя, как будто в лесу».

В гимназии №21 подтвердили, что чуть больше 10 лет назад на этом сосновом участке гуляли их дети. Потом, по распоряжению сверху, участок был закрыт. Чтобы стать парком для вип-гостей краевой администрации, в основном приезжих чиновников.

Согласно выписке из Росреестра, этот участок был поставлен на кадастровый учёт как раз около 10 лет назад — в июле 2010 года. Собственником стал краевой Центр материально-технического обеспечения, отвечающий за имущество администрации губернатора. Вид разрешённого использования — для размещения автостоянки (подобное теоретически позволяет в любой момент выпилить лес под корень, закатав участок под асфальт для парковки).

Росреестр
Фото: Росреестр

Тогда главой администрации ещё Читинской области был Равиль Гениатулин, за областное имущество отвечал Сергей Новиченко. Который, кстати, на вопрос об этой истории отвертелся проходным «Не знаю». Единственное, что спасает этих товарищей от потока критики — её бессмысленность.

Участок нашли, ход за властями

«Вон ту территорию оставить за гостиницей, а вот эту — под парк», — дружно заключили общественники, выполнив просьбу Сапожникова.

Burial
Фото: Burial

Самая сложная работа, с которой не могут никак справиться власти города, выполнена. Дело за малым — передать предложения Александру Сапожникову, обещавшему помощь, и ждать нового парка.

Это, конечно, шутка. На самом деле всё будет развиваться не так просто. Радует только, что темы коснулись до выборов. А кому-то их нужно выигрывать — и действующим депутатам гордумы Читы, и врио губернатора Александру Осипову, да и на конкурс Александру Сапожникову веселее было бы заходить с хорошим послужным списком.

Ксения Зимина
Александр Осипов (слева) и руководитель администрации Читы Александр Сапожников
Фото: Ксения Зимина

Теперь парку быть

В считанных минутах до публикации этого текста стало известно, что Александр Осипов уже поддержал саму идею создания парка в лесном массиве, о котором идёт речь вторую неделю. К сожалению, никаких подробностей о том, про какой участок говорится в релизе, не было, но сам факт даёт почву для предложений.

Так как предложение о создании парка первым осмысленно высказало ИА «Чита.Ру» в тексте «К чёрту забор — Детсад, вип-гостиницу и военных надо выселять», оттолкнувшись от идеи историка и журналиста Александра Баринова о переосмыслении территории, мы берём на себя смелость внести конкретные предложение по её реализации.

Главное условие, которое нужно учесть при планировании этой работы — мнение читинцев. Именно от этого нужно отталкиваться, а не от чьих-то корыстных интересов. ИА «Чита.Ру», как самый посещаемый в городе и крае информационный ресурс, а также как инициатор этой работы, готов предоставить свою площадку для проведения любого голосования и активно участвовать в самой работе над парковой зоной.

Burial
Фото: Burial

Что касается непосредственно предложений. Мы по-прежнему настаиваем, что сносить нужно весь забор и осмысливать территорию единым образом. Конечно, по объективным причинам, вроде переговоров с Минобороны и расселения детсада, эта работа должна вестись в несколько этапов, но параллельно.

1) Начать нужно со сбора пожеланий горожан о том, каким они видят новый парк. Причём они должны иметь возможность выбрать несколько вариантов. После этого было бы круто попросить советов у Ильи Варламова, как можно было бы красиво воплотить в жизнь пожелания граждан.

Здесь же пора начинать переговоры с военными по поводу их участка, а также начинать рассчитывать возможности по выносу детсада №26 из исторического особняка — а значит, и строительстве здания конкретно под него.

2) При проектировании нужно учесть сложность получения в оборот отдельных частей участка. Для этого разрабатывать проект нужно на весь участок, но в разбивке по зонам — «генеральские дачи», детсад, «стоянка вип-гостиницы» и сама вип-гостиница. Так, чтобы эти зоны смотрелись полноценно даже при постепенном включении их в общую парковую зону.

3) После появления проекта нужно провести публичные слушания. Если проектов будет несколько, то предварительно и голосование (ИА «Чита.Ру» готово это организовать).

4) Вот только после появления на руках проекта, который будет отвечать всем пожеланиям горожан, последним веяниям в ландшафтном дизайне и здравому смыслу, нужно начинать поэтапный процесс создания парка.

Безотносительно того, в какой очерёдности будет идти расширение парка, ограждение вокруг нужно в обязательном порядке менять с глухого забора на более человечный, просматриваемый с улиц. В том числе и вокруг военного участка.

В идеале, конечно, чтобы этот проект курировал какой-то всеми уважаемый и всеми приемлемый (в том числе общественностью) человек, готовый слушать и слышать всех.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
6
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
7

Просим администрацию Читы и администрацию губернатора Забайкальского края считать эту публикацию официальным обращением от ИА «Чита.Ру».

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46 отзывов
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Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Главное, чтобы опять каким-нибудь бьюти-телкам это не доверили. Пусть бы Савватеева и делала. Первый раз хоть посмотрим как у непровластных людей это получится

Модерация
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В двух кварталах находится ШАХМАТНЫЙ СКВЕР! Гектар сосен и благоустроенной территории! Гуляйте там, зачем ломать то что работает. Это же детский садик - СВЯТОЕ! Горожане, но неужели у нас нет пустых заброшенных мест? Зачем общественникам реализовываться на детском горе, у нас нет садиков! Пусть берет любое пустое место и создаёт с белого листа, мы и власть поддержим любое благое начинание!

Модерация
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она в жизни то хоть что-то сделала? кроме воплей и митингов. 

а делать парк - это прям адова работенка

Модерация
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Вот так и живут эти товарищи, мусорки гражданам, себе-территорию за забором. Отсюда и брезгливо-надменное выражение лиц, подтвержденное огромной, по сравнению со средней зарплатой. В случае чего "Не знаю, не помню.." А народ должен их на этом фоне любить и уважительно относиться?

Модерация
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Не смейте убирать забор, наши дорогие читинцы зас..ут все за неделю, сосны спилят и цветками пластмассовыми украсят. Общественники куда вас несет, вы людям сначала культуру поведения  привейте, а потом за забор пускайте

Модерация
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Наверно очередной чинуша либо депутат,  высказался с заботой о народе

Модерация
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Я против выпиливания этого леса. Но и против того, чтобы забор сносили. Я за то, чтобы лес в этом квартале остался с условием неприкосновенности за теми, организациями, что им владеет. Ну или можно изъять и в другую форму собственности перевести. В Особо охраняемый участок. Как участок произрастания реликтовых сосен. Как объект природного наследия (хотя, конечно, мелковато). 

Сосны - это не самые лучшие деревья для парка. Для них все эти ваши пешеходные дорожки и прочий асфальт - это не полезная нагрузка. Снесите забор и поля с подснежниками не останется, как и белок, которых упоминал депутат Уланов. 

В общем, защищать этот лесок нужно, а вот открывать нашим диким, не умеющим ничего беречь людям, ну, пока рановато, наверное

Модерация
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Ответственные работники на территории, камеры, патрулирование полицией и все дела. В других городах вышло, получится и у нас - их опыт по предотвращению негативного влияния на территорию можно легко изучить. 

Про асфальт я не говорил. Я сказал, что нужно изучить все, что есть в этой области и после голосования реализовать. Вариантов может быть масса. 

Ставить крест на всех читинцах из-за единиц и, таким образом, отказываться от благоустройства - это ставить крест на всем городе. Люди уезжают, в том числе, из-за отсутствия зон отдыха по сравнению с другими городами. Будем консервировать все, спасая от людей, людей и не останется. 

Просто нужно с умом ко всему подходить, а не ставить на всем крест. 

Модерация
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Вы не правы, если бы свиней в нашем городе были единицы, мы бы жили в чистоте. К сожалению их большинство

Модерация
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Это замкнутый круг. Если людям не показывать, как может быть, они будут уверены, что так как есть - это правильно. Иначе можно всем, кто считает себя предпочтительнее других, как вы сказали свиней, просто уехать, ведь здесь жизнь лучше уже не сделать, по вашей логике. 

Модерация
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Если бы вовремя организовывали вывоз мусора и его утилизацию, а не убирали по случаю переполненные мусорки и помойки. И детей приучали не бросать мусор на площадках и подъезда. Жили бы в чистоте.

Модерация
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Пройдитесь по Шахматному скверу: там земля под соснами уже вытоптана! И детей можно понять - им бегать хочется. Откроете этот чудом сохранившийся лес: никаких подснежников не останется. Если там и делать зону для прогулок, то как в Сочи в охраняемых зонах: гулять только по дорожкам! И в наших условиях - лучше, если эти дорожки будут огорожены. Давайте лучше Парк Победы возрождать! 

Модерация
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Посмотрите на Шахматный парк

Модерация
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Вопрос же не в том, чтобы не пущать везде. Речь о том, что лес этот действительно чудо, которое сохранилось в Чите благодаря удачному стечению обстоятельств и, как не банально - забору. Его можно будет открыть для горожан. Но давайте для начала потренируемся на объектах попроще. Например попробуем привить правила поведения на природе посетителя стадиона СКА СибВО. Научим не ломать декоративные фонари на площади любви и верности, привыкнем поливать саженцы в Парке Победы. Дел то куча.

Конечно, интереснее вот так - сразу за масштабное хвататься. Но во всем нужна проба пера. Хочется за девственно-заросшие площади взяться - так и их, кроме этого леса у нас в городе имеется. Вот на Кайдаловке рядом с зубной поликлиникой. Или на ней же, но у дома физкультурника. Давайте банное озеро очистим - почему бы нет?

Почему показать красивое читинцам можно только убрав забор, который сохраняет нам в центре города практически девственный участок леса?

Модерация
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Ну есть камеры видео наблюдения в парке одора, есть и люди, которые этим парком занимаются, все равно умудряются напакостить, сломать что-нибудь наши дорогие горожане. И это в самом центре города. Я категорически за то, чтобы сосны сохранить. Но вот парадокс - в сохранности они будут только тогда, когда останутся за забором. И белочки будут, и подснежники, как уже упомяналось выше. Нельзя вытаптывать почву возле сосен, не выносят они этого. 

Модерация
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Сотрудники Дома офицеров систематически выгоняют из парка китайцев, которые одуванчики выкапывают. И бабки там коренья какие-то выковыривают. Если уберёте забор, то же самое будет, и крандец тогда лесу.

Модерация
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0тветственные люди на территории и камеры в прошлом году не помешали убить человека в Шахматном парке. А вообще это свинство - отбирать территорию, на которой хотели делать пристройки к саду. Мой ребенок только в 4,6 в сад попал. садов больше надо строить, а не парков. Лес рядом есть ))

Модерация
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Забор бы поменяли на решетки ажурные, как в ОДОРА, а гулять народ и на СибВО может ходить, благо недалеко, и дальше в лес гадить, раз по другому не могут. А так, как вокруг вечной стройки ходим за глухим забором

Модерация
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А с чего вы взяли, что сосны там реликтовые? Самые обычные сосны.

Модерация
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Ну, во-первых им там как минимум сотня лет. Допустим, они не реликтовые. А во-вторых - если сосна не реликтовая, то ее можно без зазрения совести пилить или обрекать на медленное, но неотвратимое уничтожение путём вытаптывания почвы вокруг? Новых насажаем? Еще сто лет подождем?

Модерация
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Отжать обратно ума много не надо. Перевести региональную землю в муниципальную технически несложно. Но. Сапожникову лучше стоило бы городские парки в порядок привести: Парк Победы и Коллективный труд  - это городские территории. Куда лезешь-то, Сапожников?

Модерация
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Прозрачный забор будет пропускать выхлопные газы, уже не будет этого микроклимата . Для дорожек - деревянные настилы, как в этнопарках. Не надо аттракционов, должно быть тихое место для общения с природой. Не пускать собачников, на ночь закрывать. Белки, конечно, уйдут. Потребуются затраты на охрану, уборку и т. д. Живу напротив, как-то в пять утра (!) какие-то два обормота что-то царапали на камне наверху аллеи на Горького, когда он там стоял. Такие же, наверное, сломали на аллее все лавочки и ободрали кору с единственной оставшейся сосны. Без охраны в парке будет то же самое. 

Модерация
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Давай все заколотим, одора ворота заварим, городские парки обнесён м трехметровым забором. А потом говорить людям о красивом

Модерация
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Прогуляйтесь на площадь Любви и Верности на Амурской. Сделали людям красиво - итог печален. Но были бы деньги - восстановить можно. А вытоптанную лесную подстилку под соснами не восстановить потом

Модерация
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Одора уже ничем не испортишь,Варламов прав, это ад, туда можно пущать

Модерация
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Варламовец,ваш Варламов может говорить что хочет,даже обвинять без доказательств о воровстве денег,но это же Варламов,ему всё можно.В правовом государстве  за клевету ответил бы.

Модерация
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Давайте без крайностей. Наличие забора вокруг леса на Ленинградской не мешает говорить о красивом. Можно выбрать объект и попроще. Для начала. Привести в порядок, то что уже имеем.

А лес оставим в покое. Сохраним. А со временем сделать там природно-культурный кластер. С музеями, экотропами, филиалом ботсада и прочую красоту. Но для этого надо немного подрасти.

Потому что, как показала наша суровая реальность -  наличие в городе чего то красивого не гарантирует моментального повышения качества самосознания и личной ответственности.

Модерация
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чита.ру- вы молодцы!

Модерация
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Среди трущоб где где гул машин уходит,

Стоит избушка в "сказочном" лесу, одна.

Там чудеса, и там Чиновник бродит,

Всё ищет деньги, что дала ему, казна.

 

Модерация
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Давайте организуем митинг против открытия парковой зоны, пусть все остается как есть

Модерация
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Давайте просто сохраним, что имеем. Защитим лес. Просто. Без прожектов. Оставим его в покое, например. Испортить всегда успеется.

Модерация
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Так и я о том же

Модерация
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Извини. Немного недопонял.

Модерация
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Только поменять глухой забор на просматривающийся. Нечего изобретать велосипед .

Модерация
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и решетку красивую вокруг, как в нормальных городах ))

Модерация
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Уберите клумбы-шины из города, ведь это уродство неимоверное!

Модерация
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Над Читой ржет вся страна из-за этих лебединых шин. Это даже не деревня, а кич беспросветный.

Модерация
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Под парк маловато места, скорее сквер. Сохранить деревья - это главное. Спросите специалистов по паркам, экспертов  - тех, кто понимает тему. Главное  - не заставлять его, как заставили чем можно в других местах ( Пионерский парк, Одора). Парк - это пространство зелени.  

Модерация
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Да, это правильно, сквер! Согласна. И дорожки, ходить только дорожкам, иначе вскроется почвенно-растительный слой и тогда. И никакой шаурмы и прочих читинских, развлекательных  "изысков", только дорожки, скамейки. Смотритель (дворник, уборщик)  должен быть обязательно, иначе ничего не сохранить, ну видимо и забор красивый сделать раз уж мы без него не привыкли. 

Модерация
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Спасибо, Андрей  за деловые предложения и интересную и нужную дискуссию о городской культуре в Чите!  Благодаря Вам и редакции Чита-ру появилась надежда, что, наконец,  и наш город будет меняться в лучшую сторону. 

Модерация
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Такое ощущение, что все сторонники парка просто обзавидовались детям этого детского сада! Позор товарищи! У детей конфетку отнять хотите! 

Дельное было бы предложение обустроить парки уже имеющиеся и в иных местах, заброшенных в центре города.

А детскому саду 26 не завидовать надо, а пример брать с него! И приложить все усилия по обустройству других садов, чтоб было также здорово деткам везде.

И кстати, там не только сосны есть, там различные тематические островки - сиреневый, абрикосовый и пр.

Модерация
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Интересно, сколько Осипову заплатили чтоб он передумал?.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

У нас Люди в фонтане купаются и монеты собирают. Боюсь представить что будет с этим парком. Пусть будет забор, пусть заходят люди погулять с детьми. 

Модерация
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Создайте парк на КСК около заб.узоров. Он там нужен, а то поляна пустует

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Маниловщина в чистом виде.Никто не отдаст территорию. Даже не будут придумывать отговорки. С другой стороны посмотрите, что стало с пионерским парком. Половину территории отжали. Площадку юннатов вместе с цветочками и ранетками отдали зоопарку. Спортивные площадки под бассейн. На детской площадке установили аттракционы, стоимость которых в 2 раза больше, чем в парке ОДОРА. Под соснами много бетонных дорожек, но между ними нет травы. А атрибуты любого парка - цветы, совсем отсутствуют. Просто за любым парком нужно ухаживать. Посадить красивые цветущие кустарники, как подлесок, цветочные клумбы. Траву тоже надо выращивать. Иначе это даже не парк и не сквер. Нужны деньги, где их взять?

Модерация
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Есть вариант совсем недалеко. Территория бывшего машзавода. В интернете много людей предлагали сделать там парк. Если придумать хороший план, грамотно организовать работу, то очень много людей согласились бы там поработать бесплатно. Но это тоже маниловщина. Всё продано. Кому интересно наше мнение?

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*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

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