Забор под снос! Команда Гениатулина отжала, Осипов вернёт

Фото: Burial Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Мэрия Читы передумала строить новые корпуса для детсада №26 в лесу за забором в районе перекрёстка улиц Смоленской и Горького. Объявил об этом временный сити-менеджер Александр Сапожников на встрече с общественниками, после чего призвал их искать территорию под парки — он поддержит их начинания. Чиновник уехал, активисты прошли 200 метров и тут же нашли идеальный участок под зону отдыха — за одним забором с вип-гостиницей краевой администрации. Около 10 лет назад этот кусочек леса уже использовался городом, школой №21 (ныне гимназия). Сейчас участок зарезервирован под… асфальт. То есть под автостоянку гостиницы.

Как команда Гениатулина лес у школы отжала

«Надо в центре парки, я согласен. У меня к общественникам просьба. Поищите место. Если мы с вами какое-то место найдём и построим его, мы войдём в историю. Потому что парки у нас в городе должны быть», — обратился Сапожников к активистам.

Александр Сапожников встретился с общественностью по поводу возможной застройки леса на Смоленской

Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

И уехал. Общественники вышли за забор, обогнули лесной квадрат со стороны Ленинградской, где нашли единственные ворота по всей протяжённости забора. Они вели к вип-гостинице краевой администрации. Звонок в домофон, и двери неожиданно открылись.

За забором справа перед нами предстала гостиница с несколькими техническими постройками, по центру — большой подъезд к ней. А вот слева открылся огромный лесной участок — без плитки, одни сосны, лавочки и травка, усыпанная забайкальскими подснежниками.

Фото: Чита.Ру Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Согласно публичной кадастровой карте, вип-гостиница расположена на участке площадью 0,77 гектара. Дальше от неё вдоль улицы Ленинградской на кадастре стоят ещё два участка — 0,5 и 0,64 гектара. Все три земельных куска находятся в собственности края и имеют один и тот же адрес, который только пишется по разному: 28а, дом 28-а, дом 28а.

Фото: Росреестр Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Росреестр Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Участок в центре в полгектара, по данным Росреестра, был отведён под проезд к гостинице ещё в 2003 году распоряжением главы администрации Читы — на тот момент этот пост занимал Анатолий Михалёв.

Фото: Росреестр Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Лесной участок имеет более богатую историю, ключ к которой дала Марина Савватеева: «Вот эта территория, ¼ этого квартала, была территорией детского сада №15. А затем это принадлежало 21-й школе (расположена напротив через дорогу по улице Ленинградской — А.З.). Были времена в 90-е, когда этот забор был повален, сюда просто заходили люди гулять. Эта территория из моего детства. Здесь были просто сосны и просто лавочки. Здесь ощущаешь себя, как будто в лесу».

В гимназии №21 подтвердили, что чуть больше 10 лет назад на этом сосновом участке гуляли их дети. Потом, по распоряжению сверху, участок был закрыт. Чтобы стать парком для вип-гостей краевой администрации, в основном приезжих чиновников.

Согласно выписке из Росреестра, этот участок был поставлен на кадастровый учёт как раз около 10 лет назад — в июле 2010 года. Собственником стал краевой Центр материально-технического обеспечения, отвечающий за имущество администрации губернатора. Вид разрешённого использования — для размещения автостоянки (подобное теоретически позволяет в любой момент выпилить лес под корень, закатав участок под асфальт для парковки).

Фото: Росреестр Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Тогда главой администрации ещё Читинской области был Равиль Гениатулин, за областное имущество отвечал Сергей Новиченко. Который, кстати, на вопрос об этой истории отвертелся проходным «Не знаю». Единственное, что спасает этих товарищей от потока критики — её бессмысленность.

Участок нашли, ход за властями

«Вон ту территорию оставить за гостиницей, а вот эту — под парк», — дружно заключили общественники, выполнив просьбу Сапожникова.

Фото: Burial Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Самая сложная работа, с которой не могут никак справиться власти города, выполнена. Дело за малым — передать предложения Александру Сапожникову, обещавшему помощь, и ждать нового парка.

Это, конечно, шутка. На самом деле всё будет развиваться не так просто. Радует только, что темы коснулись до выборов. А кому-то их нужно выигрывать — и действующим депутатам гордумы Читы, и врио губернатора Александру Осипову, да и на конкурс Александру Сапожникову веселее было бы заходить с хорошим послужным списком.

Александр Осипов (слева) и руководитель администрации Читы Александр Сапожников

Фото: Ксения Зимина Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Теперь парку быть

В считанных минутах до публикации этого текста стало известно, что Александр Осипов уже поддержал саму идею создания парка в лесном массиве, о котором идёт речь вторую неделю. К сожалению, никаких подробностей о том, про какой участок говорится в релизе, не было, но сам факт даёт почву для предложений.

Так как предложение о создании парка первым осмысленно высказало ИА «Чита.Ру» в тексте «К чёрту забор — Детсад, вип-гостиницу и военных надо выселять», оттолкнувшись от идеи историка и журналиста Александра Баринова о переосмыслении территории, мы берём на себя смелость внести конкретные предложение по её реализации.

Главное условие, которое нужно учесть при планировании этой работы — мнение читинцев. Именно от этого нужно отталкиваться, а не от чьих-то корыстных интересов. ИА «Чита.Ру», как самый посещаемый в городе и крае информационный ресурс, а также как инициатор этой работы, готов предоставить свою площадку для проведения любого голосования и активно участвовать в самой работе над парковой зоной.

Фото: Burial Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Что касается непосредственно предложений. Мы по-прежнему настаиваем, что сносить нужно весь забор и осмысливать территорию единым образом. Конечно, по объективным причинам, вроде переговоров с Минобороны и расселения детсада, эта работа должна вестись в несколько этапов, но параллельно.

1) Начать нужно со сбора пожеланий горожан о том, каким они видят новый парк. Причём они должны иметь возможность выбрать несколько вариантов. После этого было бы круто попросить советов у Ильи Варламова, как можно было бы красиво воплотить в жизнь пожелания граждан.

Здесь же пора начинать переговоры с военными по поводу их участка, а также начинать рассчитывать возможности по выносу детсада №26 из исторического особняка — а значит, и строительстве здания конкретно под него.

2) При проектировании нужно учесть сложность получения в оборот отдельных частей участка. Для этого разрабатывать проект нужно на весь участок, но в разбивке по зонам — «генеральские дачи», детсад, «стоянка вип-гостиницы» и сама вип-гостиница. Так, чтобы эти зоны смотрелись полноценно даже при постепенном включении их в общую парковую зону.

3) После появления проекта нужно провести публичные слушания. Если проектов будет несколько, то предварительно и голосование (ИА «Чита.Ру» готово это организовать).

4) Вот только после появления на руках проекта, который будет отвечать всем пожеланиям горожан, последним веяниям в ландшафтном дизайне и здравому смыслу, нужно начинать поэтапный процесс создания парка.

Безотносительно того, в какой очерёдности будет идти расширение парка, ограждение вокруг нужно в обязательном порядке менять с глухого забора на более человечный, просматриваемый с улиц. В том числе и вокруг военного участка.

В идеале, конечно, чтобы этот проект курировал какой-то всеми уважаемый и всеми приемлемый (в том числе общественностью) человек, готовый слушать и слышать всех.