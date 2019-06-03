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Как вернуть деньги за некачественный товар? И другие вопросы к эксперту

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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Вспомните ситуации, когда купили новую пару туфель, а через пару дней у них отклеилась подошва. Или заказали мебель, а сборщики повредили её во время сборки. С этим сталкиваются многие, но не все знают о возможностях товароведческой экспертизы, которую можно провести, если у продавца и покупателя есть разногласия по поводу качества одежды, обуви, мебели, бытовой техники, спортивных и других товаров. Как защитить себя и не потерять деньги, рассказывает эксперт центра «АльтаВиста» Анна Бартош.

Зачем проводить товароведческую экспертизу?

Она нужна, чтобы определить, есть ли у товара какие-то дефекты. Из-за них бывает невозможно полноценно пользоваться вещью, например, если дверца шкафа не закрывается, или это влияет на эстетический вид: заломы на обуви, какие-то отличия по цветовой гамме или разные размеры деталей.

Предоставлено рекламодателем
Фото: Предоставлено рекламодателем
Предоставлено рекламодателем
Фото: Предоставлено рекламодателем

Задача эксперта-товароведа — выявить дефекты, их причину, возможность использования и уточнить, возможно ли их устранить и насколько это целесообразно экономически.

Когда стоит обратиться к эксперту?

К независимым товароведам чаще всего обращаются, когда сталкиваются с некачественным товаром: открыв упаковку или заметив дефект после недолгого использования.

Что делать, если обнаружил повреждение, например, на обуви?

Нужно обратиться к продавцу с претензией и выставить одно из требований: обменять товар, потребовать уменьшить плату или вернуть деньги. Важно понимать, из-за чего появился дефект: во время производства, перевозки или это результат неправильного использования? Чтобы выяснить это, продавец может заказать проверку у независимого эксперта, на которой потребитель вправе присутствовать. И в такой ситуации потребителю стоит заранее узнать стоимость экспертизы, потому что, если дефект появился по вине потребителя, оплатить её должен будет именно он.

А можно самостоятельно заказать экспертизу?

Конечно, можно заказать её в центре «АльтаВиста» и обратиться к продавцу уже с заключением, чтобы обменять товар или вернуть деньги, в том числе компенсацию расходов на экспертизу. Но сначала мы рекомендуем прийти на предварительную консультацию, когда мы можем сориентировать человека по перспективам, стоит ли обращаться за возмещением или дефект возник по вине самого потребителя: разрыв на одежде или выцветание ткани после стирки в слишком горячей воде. Ведь в этом случае деньги ему не вернут, а зачем переплачивать?

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Сколько стоит товароведческая экспертиза?

Не так много, как думают люди — от 2 тысяч рублей. При этом, если дефект производственный, эти расходы возлагаются на продавца или производителя. А предварительная консультация стоит от 500 рублей. Товар можно принести с собой или вызвать эксперта на место, например, если вещь крупногабаритная.

С чем обращаются чаще всего?

Очень часто в центр «АльтаВиста» приходят с обувью. Дефекты встречаются и среди бюджетной обуви, и среди дорогих моделей: отклеенная подошва, неправильно поставленный каблук, разные по размеру детали.

Предоставлено рекламодателем
Фото: Предоставлено рекламодателем
Предоставлено рекламодателем
Фото: Предоставлено рекламодателем

В каких ещё ситуациях может помочь эксперт?

Споры часто возникают не только из-за дефекта товара, но и из-за ущерба, причинённого третьими лицами. Например, стиральная машинка оказалась неисправна, а из-за залива квартиры пострадала отделка, техника, мебель. Эксперт может оценить ущерба в денежном выражении. Это важно, потому что при подаче заявления в суд необходимо обосновать сумму иска.

Кто ещё может обратиться за экспертизой?

Часто обращаются предприниматели и организации. Например, когда нужно проверить новую партию товара значительной стоимости или уже был возврат этому поставщику и организация хочет защитить себя.

А иногда экспертиза нужна продавцу. По закону у покупателя есть 14 дней, чтобы вернуть вещь надлежащего качества, и многие этим правом злоупотребляют. Например, покупают платья на корпоративы, прячут бирку, а потом возвращают вещь как новую. Но обычно, если вещь носили, остаются неочевидные следы, и мы можем это определить.

Подробнее узнать о центре можно на сайте. А в разделе «Блог» публикуются статьи с ответами на частые вопросы.

Эксперты центра «АльтаВиста» готовы проконсультировать по вопросам проведения товароведческой и иных видов экспертиз, а также оказать всестороннюю поддержку клиентов с момента обращения до разрешения спорной ситуации.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
 
АльтаВиста, экспертный центр, ул. Чкалова, 149, офис 324, 3 этаж (ТЦ «Ликёрка Plaza»)
  • 8 999 410 1389
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