Как вернуть деньги за некачественный товар? И другие вопросы к эксперту

Она нужна, чтобы определить, есть ли у товара какие-то дефекты. Из-за них бывает невозможно полноценно пользоваться вещью, например, если дверца шкафа не закрывается, или это влияет на эстетический вид: заломы на обуви, какие-то отличия по цветовой гамме или разные размеры деталей.

Задача эксперта-товароведа — выявить дефекты, их причину, возможность использования и уточнить, возможно ли их устранить и насколько это целесообразно экономически.

Когда стоит обратиться к эксперту?

К независимым товароведам чаще всего обращаются, когда сталкиваются с некачественным товаром: открыв упаковку или заметив дефект после недолгого использования.

Что делать, если обнаружил повреждение, например, на обуви?

Нужно обратиться к продавцу с претензией и выставить одно из требований: обменять товар, потребовать уменьшить плату или вернуть деньги. Важно понимать, из-за чего появился дефект: во время производства, перевозки или это результат неправильного использования? Чтобы выяснить это, продавец может заказать проверку у независимого эксперта, на которой потребитель вправе присутствовать. И в такой ситуации потребителю стоит заранее узнать стоимость экспертизы, потому что, если дефект появился по вине потребителя, оплатить её должен будет именно он.

А можно самостоятельно заказать экспертизу?

Конечно, можно заказать её в центре «АльтаВиста» и обратиться к продавцу уже с заключением, чтобы обменять товар или вернуть деньги, в том числе компенсацию расходов на экспертизу. Но сначала мы рекомендуем прийти на предварительную консультацию, когда мы можем сориентировать человека по перспективам, стоит ли обращаться за возмещением или дефект возник по вине самого потребителя: разрыв на одежде или выцветание ткани после стирки в слишком горячей воде. Ведь в этом случае деньги ему не вернут, а зачем переплачивать?

Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Сколько стоит товароведческая экспертиза?

Не так много, как думают люди — от 2 тысяч рублей. При этом, если дефект производственный, эти расходы возлагаются на продавца или производителя. А предварительная консультация стоит от 500 рублей. Товар можно принести с собой или вызвать эксперта на место, например, если вещь крупногабаритная.

С чем обращаются чаще всего?

Очень часто в центр «АльтаВиста» приходят с обувью. Дефекты встречаются и среди бюджетной обуви, и среди дорогих моделей: отклеенная подошва, неправильно поставленный каблук, разные по размеру детали.