Авторские украшения и моносерьги. Где в Чите найти ювелирные тренды?

«Золотые украшения больше подходят брюнеткам, а удел блондинок – носить серебро». Такие утверждения давно уже в прошлом. Cегодня ювелирных вариаций настолько много, что золотые и серебряные изделия, выполненные в различных стилях, украсят девушку с любым цветом волос, глаз и кожи.

Фото: Kseniya Zimina Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

В салоне Lova представлены бренды ювелирного дома «Элемент 47», дизайнерские украшения Nola, украшения от крупнейших заводов, таких как «Карат», московский ювелирный дом «Эстет», ювелирно-производственная компания «Серебро России» и многих других ювелирных домов России и зарубежья.

Золото – вне времени

Фото: Kseniya Zimina Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Kseniya Zimina Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Kseniya Zimina Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Подарить золотое украшение женщине – самый беспроигрышный ход для мужчины. С помощью ювелирных изделий он может совершить первый шаг к завоеванию избранницы или в сотый раз доказать свою любовь, выразить благодарность или сделать предложение.

Фото: Kseniya Zimina Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Kseniya Zimina Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Kseniya Zimina Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

В салоне Lova представлено множество серёжек, колец, подвесок с вкраплениями бриллиантов, сапфиров, изумрудов, топазов, фианитов, белых и потрясающих тёмно-серых жемчужин, а также других драгоценных и полудрагоценных камней. Они, несомненно, восхитят любую девушку. Строгие геометрические или плавные закруглённые очертания, замысловатость форм или простота дизайна – каждая женщина найдёт здесь то, что завоюет её сердце.

Фото: Kseniya Zimina Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Kseniya Zimina Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

А можно предоставить выбор самой женщине и подарить ей сертификат.

Фото: Kseniya Zimina Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Будущие молодожёны подберут здесь обручальные кольца. К выбору этого аксессуара следует подойти с особым вниманием. Внимательные и обходительные консультанты помогут выбрать подходящие варианты и угостят чашкой ароматного кофе.

Серебро подходит и женщинам, и мужчинам

Серебро было и остаётся очень доступным металлом для украшений, что на руку покупателям. Они без ущерба для кошелька могут выбрать и простые аскетичные украшения на каждый день, и образцы для коктейльной вечеринки, усыпанные разноцветными камнями.

Ассортимент цепочек, серёжек, колец, браслетов, подвесок в салоне впечатляет. Также здесь есть авторские изделия из серебра для мужчин. Их производит московский ювелирный завод «Алорис». Кстати, там могут изготовить украшение по вашему собственному эскизу.

Многие не покупают серебро, потому что со временем оно начинает чернеть. Серебряные украшения от салона Lova покрыты тонким слоем родия – редкого драгоценного металла, чтобы сохранять их первоначальный цвет и блеск.

Ювелирная сталь и авторские украшения

Для повседневной смены образов без больших затрат прекрасно выручают недорогие украшения из ювелирной стали. Их выбор довольно велик и постоянно пополняется новыми трендами.

К примеру, сейчас очень популярны моносерьги. Носить одну крупную серьгу вместо ожидаемой пары – значит, открыто привлекать внимание к своей индивидуальности. Грамотно подобранная геометрия такого украшения зрительно удлиняет шею, а оттенок и фактура подчёркивают овал лица и цвет кожи.

Если предпочитаете эксклюзив, то покупайте авторские изделия. Это не просто украшения, это искусство. Каждое из них смотрится по-своему оригинально, но призвание у них одно: помочь выразить индивидуальность и не затеряться в толпе. Такие изделия не выпускаются массово.

В Lova ещё много интересного

В Lova разработана программа лояльности для покупателей. Так, с каждой покупкой вам начислится 10% от потраченной суммы в виде бонусов. Ими в дальнейшем можно оплатить до 30% следующей покупки, не участвующей в какой-либо акции.

В течение всего лета в салоне можно сэкономить на покупке украшений от 30 до 50%*.

Фото: Kseniya Zimina Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Покупатели салона Lova всегда могут обратиться за бесплатной чисткой украшений в современной ультразвуковой ванне. Если изделие куплено в другом магазине, то чистка будет стоить 200 рублей.

Много интересной информации и новинок — в Instagram.

*Скидки действуют на определённый модельный ряд украшений.