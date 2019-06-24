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Авторские украшения и моносерьги. Где в Чите найти ювелирные тренды?

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«Золотые украшения больше подходят брюнеткам, а удел блондинок – носить серебро». Такие утверждения давно уже в прошлом. Cегодня ювелирных вариаций настолько много, что золотые и серебряные изделия, выполненные в различных стилях, украсят девушку с любым цветом волос, глаз и кожи.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

В салоне Lova представлены бренды ювелирного дома «Элемент 47», дизайнерские украшения Nola, украшения от крупнейших заводов, таких как «Карат», московский ювелирный дом «Эстет», ювелирно-производственная компания «Серебро России» и многих других ювелирных домов России и зарубежья.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
1
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
2
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
3
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
6
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Золото – вне времени

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Подарить золотое украшение женщине – самый беспроигрышный ход для мужчины. С помощью ювелирных изделий он может совершить первый шаг к завоеванию избранницы или в сотый раз доказать свою любовь, выразить благодарность или сделать предложение.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

В салоне Lova представлено множество серёжек, колец, подвесок с вкраплениями бриллиантов, сапфиров, изумрудов, топазов, фианитов, белых и потрясающих тёмно-серых жемчужин, а также других драгоценных и полудрагоценных камней. Они, несомненно, восхитят любую девушку. Строгие геометрические или плавные закруглённые очертания, замысловатость форм или простота дизайна – каждая женщина найдёт здесь то, что завоюет её сердце.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

А можно предоставить выбор самой женщине и подарить ей сертификат.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Будущие молодожёны подберут здесь обручальные кольца. К выбору этого аксессуара следует подойти с особым вниманием. Внимательные и обходительные консультанты помогут выбрать подходящие варианты и угостят чашкой ароматного кофе.

Серебро подходит и женщинам, и мужчинам

Серебро было и остаётся очень доступным металлом для украшений, что на руку покупателям. Они без ущерба для кошелька могут выбрать и простые аскетичные украшения на каждый день, и образцы для коктейльной вечеринки, усыпанные разноцветными камнями.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Ассортимент цепочек, серёжек, колец, браслетов, подвесок в салоне впечатляет. Также здесь есть авторские изделия из серебра для мужчин. Их производит московский ювелирный завод «Алорис». Кстати, там могут изготовить украшение по вашему собственному эскизу.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Многие не покупают серебро, потому что со временем оно начинает чернеть. Серебряные украшения от салона Lova покрыты тонким слоем родия – редкого драгоценного металла, чтобы сохранять их первоначальный цвет и блеск.

Ювелирная сталь и авторские украшения

Для повседневной смены образов без больших затрат прекрасно выручают недорогие украшения из ювелирной стали. Их выбор довольно велик и постоянно пополняется новыми трендами.

К примеру, сейчас очень популярны моносерьги. Носить одну крупную серьгу вместо ожидаемой пары – значит, открыто привлекать внимание к своей индивидуальности. Грамотно подобранная геометрия такого украшения зрительно удлиняет шею, а оттенок и фактура подчёркивают овал лица и цвет кожи.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
1
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
2
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
3
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
5
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Если предпочитаете эксклюзив, то покупайте авторские изделия. Это не просто украшения, это искусство. Каждое из них смотрится по-своему оригинально, но призвание у них одно: помочь выразить индивидуальность и не затеряться в толпе. Такие изделия не выпускаются массово.

В Lova ещё много интересного

В Lova разработана программа лояльности для покупателей. Так, с каждой покупкой вам начислится 10% от потраченной суммы в виде бонусов. Ими в дальнейшем можно оплатить до 30% следующей покупки, не участвующей в какой-либо акции.

В течение всего лета в салоне можно сэкономить на покупке украшений от 30 до 50%*.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Покупатели салона Lova всегда могут обратиться за бесплатной чисткой украшений в современной ультразвуковой ванне. Если изделие куплено в другом магазине, то чистка будет стоить 200 рублей.

Много интересной информации и новинок — в Instagram.

*Скидки действуют на определённый модельный ряд украшений.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
 
Lova, ювелирный салон, ул. Курнатовского, 17г
  • 8 914 360 1337
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