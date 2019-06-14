День Швеции в Забайкальском крае

Родина автомобильной марки Scania – Швеция, которая 6 июня отметила свой национальный день. Поэтому 9 июня официальный дилер Scania – компания «ЧИТАСКАНСЕРВИС» – устроила праздник с презентацией комплексных решений под названием «День Швеции». Мероприятие прошло под девизом: «Scania – лидер, которому доверяют».

Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Уютный и атмосферный семейный праздник с бизнес-направленностью погрузил гостей в атмосферу североевропейской страны, помог узнать подробнее о предлагаемых решениях Scania и провести время с пользой и удовольствием.

В программу мероприятия вошла демонстрация автомобилей нового и прошлого поколения, презентация комплексных решений Scania и выступление представителей «Скания — Русь» – официального дистрибьютора Scania в России.

«Сегодня Scania предоставляет многосторонний партнёрский подход и выстраивает надёжные долгосрочные отношения с клиентами. Мы отличаемся от своих конкурентов тем, что предлагаем комплекс решений, который способен сделать бизнес наших партнёров ещё более эффективным и прибыльным. Наши клиенты приобретают не просто высококлассную технику, а целый набор индивидуально подобранных решений: гибкие условия финансирования, обслуживание и ремонт как самой машины, так и прицепной техники, страхование, услуги аренды, обучение водителей и мониторинг парка», – рассказывает старший региональный менеджер по продажам «Скания-Русь» Сергей Давыдов.

Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Внимание к потребностям клиента подчёркивает и заместитель коммерческого директора «Скания Лизинг» Алексей Вешняков: «Профессиональные знания и многолетний опыт в транспортной отрасли, позволяют нам подобрать продукт, оптимизированный конкретно под определённый бизнес. Мы знаем, как финансовые решения влияют на результаты работы компании».

«Скания Лизинг» – это выгодное финансирование всей продуктовой линейки Scania, как новой, так и с пробегом, а также прицепной техники для Scania.

«Мы предлагаем: финансовый лизинг, рассрочку, максимально широкое страховое покрытие (страхование) КАСКО, GAP – страхование и пакетное решение «Scania Драйв». И предоставляем гибкий подход к оплате. Различные графики платежей, авансовый платёж от 15%, лизинг до 5 лет. А главное, финансируемая техника не является залогом», – поясняет Алексей Вешняков.