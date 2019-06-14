День Швеции в Забайкальском крае
Родина автомобильной марки Scania – Швеция, которая 6 июня отметила свой национальный день. Поэтому 9 июня официальный дилер Scania – компания «ЧИТАСКАНСЕРВИС» – устроила праздник с презентацией комплексных решений под названием «День Швеции». Мероприятие прошло под девизом: «Scania – лидер, которому доверяют».
Уютный и атмосферный семейный праздник с бизнес-направленностью погрузил гостей в атмосферу североевропейской страны, помог узнать подробнее о предлагаемых решениях Scania и провести время с пользой и удовольствием.
В программу мероприятия вошла демонстрация автомобилей нового и прошлого поколения, презентация комплексных решений Scania и выступление представителей «Скания — Русь» – официального дистрибьютора Scania в России.
«Сегодня Scania предоставляет многосторонний партнёрский подход и выстраивает надёжные долгосрочные отношения с клиентами. Мы отличаемся от своих конкурентов тем, что предлагаем комплекс решений, который способен сделать бизнес наших партнёров ещё более эффективным и прибыльным. Наши клиенты приобретают не просто высококлассную технику, а целый набор индивидуально подобранных решений: гибкие условия финансирования, обслуживание и ремонт как самой машины, так и прицепной техники, страхование, услуги аренды, обучение водителей и мониторинг парка», – рассказывает старший региональный менеджер по продажам «Скания-Русь» Сергей Давыдов.
Внимание к потребностям клиента подчёркивает и заместитель коммерческого директора «Скания Лизинг» Алексей Вешняков: «Профессиональные знания и многолетний опыт в транспортной отрасли, позволяют нам подобрать продукт, оптимизированный конкретно под определённый бизнес. Мы знаем, как финансовые решения влияют на результаты работы компании».
«Скания Лизинг» – это выгодное финансирование всей продуктовой линейки Scania, как новой, так и с пробегом, а также прицепной техники для Scania.
«Мы предлагаем: финансовый лизинг, рассрочку, максимально широкое страховое покрытие (страхование) КАСКО, GAP – страхование и пакетное решение «Scania Драйв». И предоставляем гибкий подход к оплате. Различные графики платежей, авансовый платёж от 15%, лизинг до 5 лет. А главное, финансируемая техника не является залогом», – поясняет Алексей Вешняков.
Развлекательную же программу для гостей открыли артисты народного фольклорного театра «Забайкалье». На протяжении всего мероприятия работали площадки с народными шведскими развлечениями: шведской рыбалкой, хоккеем, игрой «Интеллектуальная Швеция», «Партией пиратов» и соревнованиями по стрельбе из лука. Для детей также работали интерактивные площадки и аниматоры.
А ещё были необычные фокусы от иллюзиониста, жареное мороженое и шоу мыльных пузырей.
Все гости получили подарки за прохождение станций по маршрутному листу, зарядились бодростью и позитивом. О чём и свидетельствуют многочисленные улыбки и положительные отзывы. Вот так ярко и весело прошёл праздник «День Швеции» в «ЧИТАСКАНСЕРВИС».
«Scania для единственно важного бизнеса – вашего!»
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