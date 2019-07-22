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Green Garden — новое цветочное бюро со своей концепцией

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Фото: предоставлено рекламодателем

В самом центре Читы есть удивительное место, посетив которое однажды, вы захотите вернуться сюда снова – это цветочное бюро Green Garden. На фоне остальных магазинов и зданий оно выделяется цветущим крыльцом с милыми интерьерными вещичками. Внутри красоты ещё больше – комнатные растения, цветы, плюшевые мишки, мыло ручной работы. Но, главное – это атмосфера. Здесь совсем не пафосно, очень уютно и спокойно.

Концептуальное пространство

Хозяйка цветочного бюро Елена Русяева – флорист, у которого за плечами 22 года профессиональной деятельности. Она признаётся, в какой-то момент поняла, что ей нужно больше простора для самореализации, чем могли предоставить существующие в Чите салоны цветов. Так 1 июня 2019 года появилось то, что сама Елена называет «концептуальное пространство».

«В Европе очень много всевозможных лавочек, магазинчиков, которые прямо на улицу выносят цветы, горшки, какие-то предметы интерьера, и именно это вдохновило меня на создание концептуального пространства. Наша главная цель не в том, чтобы человек, пришедший к нам купил что-то, а, чтобы он здесь получил свою порцию вдохновения, проникся нашей атмосферой, может быть, что-то использовал у себя дома. Моя миссия на этой земле – нести красоту людям», — рассказывает Елена.

Концепция просматривается во всём – полки из металла и необработанных досок, настоящее кружево, наброшенное на деревянные лавочки, массивные горшки с цветами – всё в экостиле. Каждую неделю меняется презентационная зона – сегодня она выглядит так, будто дорогих гостей на ужин ждёт хозяин загородного дома. Большое внимание здесь уделяют сезонности. Например, сейчас в почёте мох, луговые травы, ромашки, васильки, подсолнухи. Ближе к осени появятся перцы, рыжие хризантемы, бромелии, зимой – хвоя, луковичные растения.

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Цветочная мода

За модными новинками в цветочном бизнесе в Green Garden следят и наиболее удачные идеи перенимают, но только те, что не противоречат концепции бюро. Здесь не встретишь букетов из игрушек, носок или фруктов, Елена Русяева работает только с живыми цветами, а в оформлении букетов старается использовать более натуральные материалы – крафт-бумагу, эколюкс, цветную плёнку.

Здесь можно найти всегда популярные розы, ирисы, лилии, хризантемы. Последние 3–4 года, рассказывает Елена, в топе среди срезанных цветов — пионы, гортензии и ранункулюсы. Это те цветы, спрос на которые есть круглый год, однако, проблема в том, что это как раз сезонные растения. Например, сезон пионов подходит уже к концу, а вот сезон хризантем ещё впереди — самые красивые и необычные появляются осенью.

Сейчас в тренде монобукеты – это цветы только одного вида и цвета. Для тех, кто ограничен в бюджете, монобукет может стать отличным решением, ведь здесь не приходится дополнительно тратиться на упаковку и зелень. Цены на монобукеты начинаются от 300 рублей. К слову, средний чек здесь – 700 рублей.

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Зелёный друг для дома

С особой любовью в Green Garden относятся к комнатным растениям. Флористы помогут подобрать их в зависимости от характера человека, его потребностей и интерьера дома. Например, тем, кто много времени проводит на работе, могут посоветовать суккуленты – алоэ, агаву, кактусы. Эти милые толстячки способны накапливать воду и не требуют сложного ухода – хороший вариант для тех, кто забывает поливать свои домашние растения. Романтичным нежным девушкам подойдут цветущие растения – розы, фиалки, кампанулы, бегонии, герберы. Кстати, если говорить о моде, именно такие комнатные цветы чаще всего выбирают покупатели. На втором месте по популярности – декоративно-лиственные цветы: драцены, фикусы, диффенбахии. Охотно, но всё же реже других покупают плодовые и экзотические растения.

На каком бы растении вы ни остановили свой выбор, флористы при необходимости помогут прямо на месте пересадить его в стильное кашпо и дадут советы по уходу за ним. Более того, Green Garden оказывает услуги фитодизайна. Это когда флорист приезжает к клиенту домой или в офис, оценивает условия для содержания комнатных цветов и подбирает растения, которые не только идеально впишутся в интерьер, но и с учётом микроклимата помещения будут хорошо расти и развиваться. Кстати, услуга эта – бесплатная.

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«Если декоратор плачет – значит свадьба удалась»

Ещё одно большое направление в работе Green Garden – это оформление свадеб и выездных церемоний бракосочетаний.
«С каждой парой молодожёнов я проживаю маленькую жизнь, иногда подготовка к свадьбе занимает до полугода! Стилистику мы подбираем в соответствии с желаниями и характерами ребят. Часто приходится работать психологом, ведь подготовка к свадьбе очень тяжёлый период. На церемониях очень часто меня переполняют эмоции, я наблюдаю за всем и тихонько плачу где-нибудь в сторонке. Слёзы декоратора означают, что всё прошло очень хорошо», — улыбаясь, рассказывает Елена.

Green Garden – молодое цветочное бюро, но у него уже есть свой стиль и почерк, которые узнают читинцы. И у Green Garden большие планы. Уже идёт подготовка к Новому году, разрабатываются коллекции, уже заказаны новогодние игрушки ручной работы.

Концептуальное пространство Green Garden работает с 8.00 до 21.00 каждый день.

 
Green Garden, ул. Ленина, 93
  • 8 924 022 9798
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