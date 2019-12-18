Шпилька, «столбик», «рюмочка». Ищем туфли на корпоратив в «Обувном каскаде»
К выбору обуви женщины обычно подходят очень ответственно, тем более, если речь заходит о важном мероприятии. Хочется, чтобы туфли были не только стильными, но и универсальными, на устойчивом каблуке. В комфортных и практичных моделях можно и потанцевать, и без затруднения идти на работу. Такая обувь есть в «Обувном каскаде».
«Рюмочка» и шпилька
Начнём обзор со всегда актуальных чёрных босоножек на шпильках.
Шпилька визуально сделает обладательницу босоножек стройнее, удлинив ножки. Такой каблук — незаменимый атрибут роскошной девушки на любом празднике.
Дизайнеры придумали отличный вариант сочетания острого носка, как у стильных лодочек, с тоненьким ремешком, не закрывающим полностью ножку. Чёрный бархат украшен изысканной массивной брошью, которая создаст праздничный вид, но при этом не будет смотреться вызывающе в повседневном образе.
А вот и сами лодочки. Эти туфли в стиле Dior уже давно не выходят из топов. Они, как правило, самые покупаемые, потому что их можно надеть и в офис, и на главный праздник в году.
С удобным каблучком-«рюмочкой» можно зажигать на танцполе и торопиться по делам. Стандартная высота каблука — 5-7 сантиметров поможет подчеркнуть фигуру, но при этом не станет тяжёлой ношей.
Ярким цветом такой модели можно акцентировать на вас внимание и сделать ваш образ незабываемым.
Лодочки не всегда могут быть строгими. Сейчас модельеры украшают их декоративными цветами, стразами и вышивкой. Вставки из гибкого пластика создают впечатление, что узоры вышивки огибают ножку.
Такие туфли становятся популярными у невест и выпускниц. Так что они могут украсить многие важные события в жизни девушки.
«Столбик» и «кирпичик»
Не секрет, что каблук-«кирпичик» более стойкий. Обычно такие модели предпочитают женщины, но сейчас они становятся популярными и у молодых девушек.
Такая обувь отлично смотрится с классическими брюками, более высокий вариант на каблуке-«столбике» можно надеть и с юбкой-карандаш. Чтобы такие туфли стали практичными и выглядели изысканно, талантливые дизайнеры бренда Betsy хорошо потрудились.
В «Обувном каскаде» можно найти туфли от классических чёрных, до модного оттенка марсала, имитации кожи змеи и других самых модных оттенков. К Новому году в магазине снизили цены на нарядные модели, купить их можно от 700 рублей.
В 2020 году магазин представит новую весеннюю и летнюю коллекцию с московской выставки, в которой учтены все пожелания покупателей.
Золото, стразы и бантики для детей
Детские модели ни чуть не уступают в стильном ассортименте женским туфлям. Среди новинок можно найти красивые туфельки-балетки с ажурным и цветочным ремешком, стильные босоножки с позолоченными аксессуарами, бантиками и бусинками, более элегантные модели на невысоком каблучке.
Украшены детские туфли, кстати, не хуже стильных взрослых моделей. Здесь и покрытие стразами, и эксклюзивные дизайнерские элементы — блестящая муха аля Gucci, вырезанные узоры на каблуке.
А глубоко-синий цвет может подойти и к нарядному платью, и к традиционной школьной форме.
Хороший подарок
Качественную обувь можно отнести к хорошему подарку. Но, чтобы не ошибиться в выборе, вручайте любимым подарочный сертификат. Уж поверьте, такой подарок будет ещё долго радовать и напоминать о вашей заботе.
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