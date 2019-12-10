байкальская горная компания
Как в Чите совмещают спорт и благотворительность?
Итоги турнира по тайскому боксу
Суровый рефери, напряжённые лица спортсменов, болельщики, не отводящие взгляд от ринга, эффектные приёмы и захваты - всё это в азарте, которым, кажется, пропитан даже воздух. Несмотря на то, что турнир по тайскому боксу, прошедший в Чите 23-24 ноября, проводился для детей, цели у него были вполне взрослые и серьёзные - собрать для отказников памперсы, средства гигиены, игруши и другие необходимые вещи.
Этот вид спорта сам по себе довольно жёсткий, он предполагает плотный поединок. В нём есть много опасных ударов, в том числе с разворота. Это и делает его зрелищным. Грубо говоря, это бой без правил, только в стойке, безо всякой борьбы. Однако его вполне можно применять на практике, когда надо за себя или за других постоять. А на ринге - да, он необыкновенно красив.
"Заботу и добро должен чувствовать каждый на этой Земле"
Рустам организовывает подобные соревнования уже четвёртый год:
"Я 7 лет работаю с детьми из детских домов. Однажды на одном из мероприятий возник вопрос, что отказники нуждаются в помощи. И тогда мне пришла в голову мысль организовать благотворительный турнир, где участники и зрители могут внести свой вклад и помочь малышам, оставшимся без родителей".
Смысл турнира Рустам видит в том, чтобы дать понять таким детям, что о них заботятся, даже если они ещё в пелёнках: " Те люди, которые пришли сегодня на турнир и принесли памперсы, бутылочки, игрушки - это настоящие патриоты нашей нации. Они вносят большой вклад в воспитание молодёжи. Если дети знают, что о них заботятся, из них вряд ли вырастет хулиган или преступник, потому что заботу и добро должен чувствовать каждый на этой Земле".
"Философия моей школы заключается не только в пропаганде здорового образа жизни. Необходимо, чтобы молодёжь понимала: тайский бокс - это не просто руками-ногами махать. Это значит, совершать хорошие поступки и всегда быть на стороне добра. Если надо будет, мы и Родину будем защищать, и слабых оберегать".
В этот раз на ринге боксировали мальчишки и девчонки от 9 до 17 лет. Они представляли не только Забайкальский край, но и республику Бурятия, город Ангарск Иркутской области, а также Амурскую область.
Как говорит тренер из Бурятии Владимир Ламакин, приехавший на турнир со своими подопечными, нигде невозможно получить таких эмоций, как находясь у ринга: "Не каждому дано быть бойцом. Но если ты им становишься, это превращается в жизнь. Боксёры живут спортом. Можно сказать, питаются им".
Во время благотворительной акции одних только подгузников собрали более 7 тысяч штук. Это не считая детского питания, салфеток, игрушек и много другого. Турнир 2019 года и впрямь стал рекордным по объёму собранной для детей помощи.
По итогу турнира первое место в командном зачёте заняли иркутяне, на второе взобрались ребята из Бурятии, а обладателем бронзы стали хозяева ринга - забайкальские боксёры.
Большая помощь от большой компании
Вот уже второй год руководителю "Байруса" в благотворительных начинаниях помогает "Байкальская горная компания".
"В этом году она выделила денег, на которые мы купили плиту в дом малютки, а на оставшиеся деньги - средства гигиены и памперсы. Помимо этого на развитие нашего спортивного клуба БГК выделила 200 тысяч рублей", - рассказывает Рустам.
"В этом году она выделила денег, на которые мы купили плиту в дом малютки, а на оставшиеся деньги - средства гигиены и памперсы. Помимо этого на развитие нашего спортивного клуба БГК выделила 200 тысяч рублей", - рассказывает Рустам.
На турнире присутствовал и представитель БГК Сергей Климович. Он уточнил, что "Байкальская горная компания" не только инвестирует в Забайкальский край сотни миллиардов рублей, но и активно участвует в социальных инициативах, в том числе спортивных: "Мы работаем не только в регионе присутствия Каларском районе, но и во всём Забайкалье. Теперь, я надеюсь, мы будем поддерживать этот турнир ежегодно. Он вовлекает молодёжь в спорт, к тому же помогает детям-отказникам. Участникам соревнований я желаю не сдаваться, а если упали, то встать и идти дальше".
Рустам Байраков также поблагодарил БГК за то, что компания "не словом, а делом помогает клубу и поддерживает его начинания".
В тексте использованы фотографии пресс-службы БГК, а также из личного аккаунта Рустама Байракова.
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