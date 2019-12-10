Как в Чите совмещают спорт и благотворительность?

Смысл турнира Рустам видит в том, чтобы дать понять таким детям, что о них заботятся, даже если они ещё в пелёнках: " Те люди, которые пришли сегодня на турнир и принесли памперсы, бутылочки, игрушки - это настоящие патриоты нашей нации. Они вносят большой вклад в воспитание молодёжи. Если дети знают, что о них заботятся, из них вряд ли вырастет хулиган или преступник, потому что заботу и добро должен чувствовать каждый на этой Земле".