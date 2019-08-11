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Как «Энергожилстрой» 20 лет меняет Читу
Как «Энергожилстрой» 20 лет меняет Читу
«Строительная компания Энергожилстрой» за свои 20 лет называлась и «Читаэнергожилстроем», и просто «Энергожилстроем», и сменила несколько организационно-правовых форм, но в названии всегда оставалась частичка истории – строительство жилья для энергетиков. Именно так начал свою работу один из крупнейших современных застройщиков Забайкальского края. «Чита.Ру» ко Дню строителя рассказывает об истории и наиболее значимых объектах компании.
С 12 по 14 августа 2019 года «СК Энергожилстрой» в честь своего 20-летнего юбилея и Дня строителя проводит акцию «Три счастливых дня». Всех покупателей ждут подарки, бонусы и возможность приобрести квартиру от 59 тысяч рублей за квадратный метр в новом современном ЖК «Видный».
От домов на ГРЭС до крупнейшего застройщика края
Генеральный директор Виктор Лопатин и ещё несколько первых сотрудников были выходцами из энергетической отрасли, а первый объект компании был тоже связан с этой сферой – предприятию поручили реконструировать дворец культуры «Энергетик». Первые многоэтажки построили в посёлке ГРЭС тоже для энергетиков, а с 2001 года компания вышла на рынок «для всех» и возвела первый многоэтажный жилой дом на Балябина, 16.
Виктор Лопатин
Автостроителей, 6 и 8
ДК "Энергетик"
Балябина, 16
Реконструкция здания стомклиники ЧГМА
Реконструкция здания ТГК-14
Реконструкция Театральной площади в Чите
Через несколько лет после этого прошла реформа сферы энергетики, в отрасли ликвидировали все непрофильные виды деятельности – туда же попало и строительство. Так «Энергожилстрой» стал самостоятельной частной компанией.
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В послеперестроечное время в крае практически не осталось подрядных организаций, которые могли что-то построить. Был период, когда 15 лет в крае почти ничего не строилось. Поэтому мы решили, что будем и заказчиком-застройщиком, и генеральным подрядчиком. То есть, мы рождаем идею, разрабатываем документацию, финансируем и сами же строим. Мы объединили всё это в одном лице.
Хабаровская, 4
Угданская, 3
Хабаровская, 6
Выставочная, 20 и 20а
Ленина, 43
Балябина, 13
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В СССР долгое время строили только небольшие по площади хрущёвки: были распространены однокомнатные квартиры площадью 27-32 квадратных метров. Двушки на 48-50 квадратов уже считались большими, а трёшки в 60-70 квадратов – роскошью. Затем ситуация в стране стабилизировалась, люди стали лучше жить, многие захотели большие квартиры. В начале пути мы вовремя обнаружили этот тренд и предложили рынку квартиры больших площадей. Были времена, когда мы строили и однушки на 40 квадратных метров, а двушки на 70 квадратов считались маленькими, были и по 80. На такие квартиры был спрос. Люди насиделись в этих «клетушках» и захотели большего.
Угданская, 17
Курнатовского, 8
Новобульварная, 53
Брызгалова, 16
Нечаева, 74
Угданская, 1а
Спрос на просторное жильё сохранялся до 2014 года, а потом стал сокращаться. До такой степени, что в 2016 году компания вообще не вела строительство: в запасе было более 100 квартир, которые не спешили покупать. Пока «СК Энергожилстрой» распродавал эту недвижимость, в компании поняли: городу нужны квартиры поменьше и подешевле. На тот момент уже было построено несколько этажей третьей секции ЖК «Читинка». Застройщик пошёл на дополнительные затраты и перепроектировал все планировки. В итоге на рынке появились квартиры-студии площадью 23-25 квадратных метров и другие планировки меньшей площади. Расчёт оказался верным.
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Это было правильное решение, мы выправили ситуацию. Заодно жизнь нас заставила более скрупулёзно относиться к планировке квартир – никаких лишних квадратных метров, длинных коридоров, неудобных прихожих и проходных комнат. В каждом доме у нас сейчас до 20 вариантов планировок, чтобы учесть любое желание клиента.
При проектировании новых квартир компания использовался мировой опыт: для более рационального использования пространства туалет объединили с ванной, а кухню – с гостиной. Рабочее, спальное место и зона для отдыха стали единым пространством, а жильё – гораздо более доступным. Новое компактное жильё было особенно востребовано у приезжих студентов, родители которых не хотели, чтобы их дети жили в общежитии, а также у молодых семей и самостоятельных, но живущих отдельно взрослых.
Ещё одно новшество последних лет, которое активно использует «СК Энергожилстрой» – продажа квартир под ключ. Для покупателя это удобно по всем параметрам. Когда берёшь черновую квартиру в ипотеку, нужно платить банку, оплачивать ремонт и одновременно ещё где-то жить. Другое дело – взять готовое жильё, вплоть до квартиры, укомплектованной мебелью и бытовой. Даже в таких нюансах компания старается максимально следовать тенденциям рынка и понимать желания покупателей, что и помогло ей в 2018 году стать лидером в рейтинге застройщиков края и получить Золотой знак надёжного застройщика России.
Чита «СК Энергожилстрой» – какая она?
За 20 лет работы компания возвела около 70 объектов разной сложности. Это более 200 тысяч квадратных метров жилья, 72 тысячи квадратных метров торгово-офисных помещений и многие здания, без которых уже невозможно представить современный облик города.
Есть два объекта, которыми Виктор Лопатин и вся команда «СК Энергожилстрой» гордятся особенно. Первый – это детский сад в посёлке Карымское. Компания не просто построила большой комплекс с бассейном, но и создала в нём лучшие условия для детей, оснастив садик буквально всем необходимым, «вплоть до горшков». К тому же, сотрудники «Энергожилстроя» вместе с персоналом будущего детсада вместе расписывали стены яркими рисунками.
Второй объект – один из самых масштабных в современной истории нашего региона – Краевой перинатальный центр. Только вдумайтесь: 24 451 квадратный метр площадей, многие из которых требуют полной герметичности и особого внимания к деталям. Как рассказывает Виктор Лопатин, перед тем, как взяться за эту работу, он собрал команду ведущих специалистов и поехал с ними в Тверь, где сдавался первый подобный центр. Изучая его, в «Энергожилстрое» не могли поверить, что смогут воплотить подобное в жизнь – требования были невероятно высокими. Но команда прошла все испытания, и здание успешно ввели в эксплуатацию в 2011 году. На момент сдачи в России по программе здравоохранения было построено только 22 таких центра. На сегодня здесь родились уже тысячи малышей, и этот факт делает центр, пожалуй, самым важным проектом компании.
А вообще, в истории «СК Энергожилстрой» очень много интересного и знакомого всем нам. Здание гостиницы «Визит» с 2006 года стало одной из визитных карточек центра Читы – наряду с Домом офицеров и кинотеатром «Удокан». Несмотря на свой молодой по меркам стоящих рядом зданий возраст и непростые условия строительства, «Визит» с его фирменным куполом и шпилем прекрасно вписался в ансамбль центральной улицы города.
Аналогичную задачу строители решали и в случае с административным зданием на Чкалова, 136. Исторически на этом участке улицы всегда была малоэтажная застройка, поэтому «Энергожилстрой» решил не возводить здесь многоэтажный офисный центр, а построить здание, которое сохранит облик старой Читы. Архитектура строения перекликается с расположенным рядом корпусом истфака ЗабГУ. Чтобы вписать здание в эту местность, проект согласовывали с министерством культуры.
Именно «Энергожилстрою» в своё время выпала честь возведения храма-часовни преподобного Сергия Радонежского при главном корпусе Забайкальского госуниверситета и памятника Александру Невскому по проекту известного забайкальского архитектора Виктора Кулеша. Кстати, постамент памятника выполнен по уникальной технологии, предохраняющей его от появления солевых разводов.
Если вы зайдёте в офис «СК Энергожилстрой», то увидите на стенах множество фотографий старой Читы. И это не просто декор, а философия работы – беречь и развивать то, что досталось от предыдущих поколений. Строители с большой ответственностью помогают сохранять старую Читу, как это было с доходным домом Дмитрия Трухина и Алексея Смолянского. Здание на момент передачи «Энергожилстрою» находилось в абсолютно аварийном состоянии, и единственным логичным вариантом был его полный снос – простого капитального ремонта было недостаточно. Но, как вспоминает Виктор Лопатин, компания взялась за глобальную реставрацию объекта: «Это большой и трудозатратный творческий процесс. Нужно сделать обследование, прочитать, изучить, создать проект, согласовать в минкульте. От оригинального объекта осталась только фасадная стена, всё остальное новое. Но мы полностью справились с тем, что было задумано, и сохранили в городском пространстве это удивительное, красивое 100-летнее здание».
Конечно, это далеко не все знаковые объекты компании. Например, именно «Энергожилстрой» прошёл отбор, получил лицензию и реконструировал приёмную президента РФ в Чите, а также приёмную председателя Правительства. Компания строила дома для ФСБ и МВД, реконструировала здания для «Читаэнерго» и стомклиники медакадемии, возводила кафе, спортзалы, офисные здания.
Но, конечно, знают застройщика, в первую очередь, по его жилым домам. ЖК «Читинка», комплексы на Столярова, 39, и Ингодинской, 27 и 29, а также жилой квартал на Курнатовского, 71, – все эти дома построены по принципу квартальной застройки. Это означает, что внутри квартала есть уютный закрытый двор, который даёт ощущение полной безопасности.
Другой известный дом – Бабушкина, 99, – современный комплекс рядом с крупнейшими транспортными развязками города.
Всего компания за 20 лет свой истории построила более 35 жилых домов, вписывая в историю тысячи счастливых новосёлов и ни одного обманутого дольщика. А самый новый действующий проект – инновационный жилой квартал «Видный» в Сосновом Бору. «СК Энергожилстрой» пошёл ещё дальше в вопросе комфорта жителей комплекса и, пользуясь опытом своих коллег со всей России, начал строить двор без машин.
Все парковки и подъездные пути здесь вынесут за пределы двора, так что дети не смогут выбежать на проезжую часть. Внутри останется двор размером с футбольное поле – с детскими, спортивными площадками, рекреациями и тенистой зеленью, а выйти из каждого подъезда можно будет и во двор, и на улицу.
Благодаря разновысотной застройке и новому подходу к проектированию, квартиры будут очень светлыми. К тому же, на верхних этажах 9-этажных домов установят увеличенные окна высотой 1,85 метра, а на высоких этажах 16-этажного дома поставят французские окна от самого пола с видом в сторону Ингоды и на Высокогорье. Квартир с такими окнами и видами в Чите практически ещё не было.
Сейчас «Видный» – это флагманский проект «СК Энергожилстрой», но в будущем мы обязательно увидим много других, ещё более удивительных объектов и жилых комплексов, которые сделают город красивее и удобнее.
Сейчас «Видный» – это флагманский проект «СК Энергожилстрой», но в будущем мы обязательно увидим много других, ещё более удивительных объектов и жилых комплексов, которые сделают город красивее и удобнее.
По словам Виктора Лопатина, свой профессиональный праздник, а также 20-летие компании строители встречают с оптимизмом и вдохновением: «20 лет – долгий период, особенно в сравнении с человеческой жизнью. За это время ребёнок рождается, учится, и к 20 годам наступает его активная жизненная фаза. Вот и мы 20 лет строили жильё, объекты соцкультбыта, образования, медицины, торгового назначения, промышленные здания – и теперь можем построить всё, что угодно. Я хочу пожелать всем нашим сотрудникам, партнёрам и коллегам новых больших строек и свершений, а читинцам – любить наш прекрасный город и вместе с нами делать его ещё лучше. С Днём строителя, Чита!»
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