Второй объект – один из самых масштабных в современной истории нашего региона – Краевой перинатальный центр. Только вдумайтесь: 24 451 квадратный метр площадей, многие из которых требуют полной герметичности и особого внимания к деталям. Как рассказывает Виктор Лопатин, перед тем, как взяться за эту работу, он собрал команду ведущих специалистов и поехал с ними в Тверь, где сдавался первый подобный центр. Изучая его, в «Энергожилстрое» не могли поверить, что смогут воплотить подобное в жизнь – требования были невероятно высокими. Но команда прошла все испытания, и здание успешно ввели в эксплуатацию в 2011 году. На момент сдачи в России по программе здравоохранения было построено только 22 таких центра. На сегодня здесь родились уже тысячи малышей, и этот факт делает центр, пожалуй, самым важным проектом компании.

