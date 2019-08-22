Офис-онлайн. Почему облачное хранилище это удобно, выгодно и надёжно?

Для многих предпринимателей единственным доступным решением может стать аренда места в облаке крупного провайдера. Так поступили многие компании Забайкальского края, воспользовавшись облачными услугами МТС. Чтобы понять, чем облачные решения могут быть полезны забайкальскому бизнесу, мы поговорили с директором филиала МТС в Забайкальском крае Александром Колодкиным .

Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

— Бытует мнение, что облачные технологии могут быть полезны только крупному бизнесу, это так?

— Во всём мире малый и средний бизнес — основные потребители облачных сервисов. Российский бизнес, в частности, малый бизнес Забайкалья, только начинает набирать обороты по использованию услуг облачных провайдеров. Те, кто перешёл в облако, освобождают свои площади от пыльной техники, а бюджет — от капитальных затрат на «железо». Для малого бизнеса это существенные траты, которые далеко не каждый может себе позволить, особенно, если предприниматель только в начале своего пути.

В первую очередь, для сегмента малого и среднего бизнеса облака полезны тем, что без больших капитальных затрат можно организовать полноценную серверную, только в облаке. Разместив в облачной среде, к примеру, такие системы, как 1С, внутренние базы данных, информационные CRM-системы и даже внешние клиентские порталы.

— В Забайкалье есть спрос на эту услугу?

— Да, конечно, динамика есть, причём в совершенно разных отраслях. Здесь важно учитывать потребности и задачи бизнеса. В качестве примера приведу кейс компании «Драйв», которая разместила в облаке #CloudMTS (собственный провайдер МТС) программы 1C и CRM. Таким образом, они избежали больших разовых затрат на приобретение «железного» оборудования и получили надёжное хранилище данных с возможностью работы в режиме-онлайн.

Представители «Драйва» рассказали, что предпосылкой размещения своих программ в облаке послужило то, что изначально 1С была доступна только для главного бухгалтера головного офиса, что доставляло неудобства в работе. А доступ к этой программе нужен был также филиалам и сотрудникам, которые часто бывают в командировках.

Чтобы не покупать дополнительное железо, решено было разместить ресурсы в облаке. Несмотря на то, что услуга имеет абонентскую плату, она не сравнима с суммой на покупку оборудования и дальнейшее его обновление.

Или компания «Чита Моторс», которая приобрела облачное хранилище и путём резервирования информации, обезопасила свои данные от их потери, в случае возникновения перебоев с физическим оборудованием, либо возникновением вирусных атак. У каждого свои потребности.

— Обычно новые технологии требуют дополнительных затрат. Дорого «перейти в облако»?

— Облака, напротив, позволяют экономить. Бизнесу нет необходимости закупать разом дорогостоящее оборудование для хранения и обработки информации. Также можно смело исключать расходы на сервисное обслуживание и обновление техники. Всё это — забота провайдера облачных услуг.

За счёт перехода в облака, по нашим подсчётам, операционные бизнес-процессы в среднем ускоряются до 25%. Сэкономить можно и на адаптации бизнеса, например, к сезонности. Предприниматель получает нужный ему объём услуг и только тогда, когда это действительно необходимо. Например, в периоды праздничных распродаж.

Соответственно, бизнес платит только за тот объём ИТ-ресурсов, который использует. Кроме того, облака позволяют легко масштабировать бизнес: быстро открывать новые офисы и представительства.

Кстати, сейчас мы даём возможность бизнесу Забайкальского края попробовать в течение двух недель облачный сервис, чтобы самому понять его плюсы.