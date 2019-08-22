Офис-онлайн. Почему облачное хранилище это удобно, выгодно и надёжно?
Чтобы идти в ногу со временем и оставаться конкурентоспособными, многим российским компаниям сегодня приходится перенастраивать бизнес-процессы. В том числе наращивать ИТ-мощности. Поскольку с каждым годом объём данных, которые нужно хранить и обрабатывать, становится всё больше, процессы — сложнее, техника — дороже.
Для многих предпринимателей единственным доступным решением может стать аренда места в облаке крупного провайдера. Так поступили многие компании Забайкальского края, воспользовавшись облачными услугами МТС. Чтобы понять, чем облачные решения могут быть полезны забайкальскому бизнесу, мы поговорили с директором филиала МТС в Забайкальском крае Александром Колодкиным.
— Бытует мнение, что облачные технологии могут быть полезны только крупному бизнесу, это так?
— Во всём мире малый и средний бизнес — основные потребители облачных сервисов. Российский бизнес, в частности, малый бизнес Забайкалья, только начинает набирать обороты по использованию услуг облачных провайдеров. Те, кто перешёл в облако, освобождают свои площади от пыльной техники, а бюджет — от капитальных затрат на «железо». Для малого бизнеса это существенные траты, которые далеко не каждый может себе позволить, особенно, если предприниматель только в начале своего пути.
В первую очередь, для сегмента малого и среднего бизнеса облака полезны тем, что без больших капитальных затрат можно организовать полноценную серверную, только в облаке. Разместив в облачной среде, к примеру, такие системы, как 1С, внутренние базы данных, информационные CRM-системы и даже внешние клиентские порталы.
— В Забайкалье есть спрос на эту услугу?
— Да, конечно, динамика есть, причём в совершенно разных отраслях. Здесь важно учитывать потребности и задачи бизнеса. В качестве примера приведу кейс компании «Драйв», которая разместила в облаке #CloudMTS (собственный провайдер МТС) программы 1C и CRM. Таким образом, они избежали больших разовых затрат на приобретение «железного» оборудования и получили надёжное хранилище данных с возможностью работы в режиме-онлайн.
Представители «Драйва» рассказали, что предпосылкой размещения своих программ в облаке послужило то, что изначально 1С была доступна только для главного бухгалтера головного офиса, что доставляло неудобства в работе. А доступ к этой программе нужен был также филиалам и сотрудникам, которые часто бывают в командировках.
Чтобы не покупать дополнительное железо, решено было разместить ресурсы в облаке. Несмотря на то, что услуга имеет абонентскую плату, она не сравнима с суммой на покупку оборудования и дальнейшее его обновление.
Или компания «Чита Моторс», которая приобрела облачное хранилище и путём резервирования информации, обезопасила свои данные от их потери, в случае возникновения перебоев с физическим оборудованием, либо возникновением вирусных атак. У каждого свои потребности.
— Обычно новые технологии требуют дополнительных затрат. Дорого «перейти в облако»?
— Облака, напротив, позволяют экономить. Бизнесу нет необходимости закупать разом дорогостоящее оборудование для хранения и обработки информации. Также можно смело исключать расходы на сервисное обслуживание и обновление техники. Всё это — забота провайдера облачных услуг.
За счёт перехода в облака, по нашим подсчётам, операционные бизнес-процессы в среднем ускоряются до 25%. Сэкономить можно и на адаптации бизнеса, например, к сезонности. Предприниматель получает нужный ему объём услуг и только тогда, когда это действительно необходимо. Например, в периоды праздничных распродаж.
Соответственно, бизнес платит только за тот объём ИТ-ресурсов, который использует. Кроме того, облака позволяют легко масштабировать бизнес: быстро открывать новые офисы и представительства.
Кстати, сейчас мы даём возможность бизнесу Забайкальского края попробовать в течение двух недель облачный сервис, чтобы самому понять его плюсы.
— То есть предприниматель всегда может отказаться от незадействованного объёма облачных ресурсов?
— Верно. Допустим, вы владелец интернет-магазина оригинальных подарков. В период праздников продажи увеличиваются, в остальное время — падают. Чтобы исключить риски поломки «железа» в пиковые периоды продаж, и, как следствие, потерю клиентов, нужно докупать оборудование. При этом вы понимаете, что большую часть времени оно будет простаивать. С «облаками» этот вопрос решается легко и быстро: вы всегда можете отказаться от незадействованного объема облачных ресурсов.
— Сейчас довольно много облачных провайдеров? У всех один и тот же набор услуг?
— У каждой компании свои условия и отличия в предоставлении услуг облачного хранения и обработки данных. Ключевое отличие #CloudMTS в возможности предоставлять клиентам полный комплекс облачных и телеком-сервисов, а также защищённые каналы связи.
Мы располагаем собственной развитой инфраструктурой: географически распределёнными дата-центрами, всего десять по стране, связанными магистральными каналами связи оператора. Поэтому мы предлагаем катастрофоустойчивые решения: если что-то пойдёт не так — сработает система резервирования.
— А что может пойти не так?
— Прежде чем доверять данные интернет-провайдеру, нужно уточнять, есть ли у него собственная инфраструктура, либо он лишь арендует стойки во внешнем дата-центре. Как правило, в последнем случае не предусмотрена система резервирования и если, к примеру, оборудование этого провайдера вдруг откажет из-за отключения электричества, то вся информация может безвозвратно исчезнуть. У нас же такой ситуации априори не может возникнуть.
Страшно представить, что должно произойти, чтобы вышел из строя весь дата-центр, но даже такой риск можно просчитать: в таком случае все данные будут доступны в облаке провайдера, базирующемся в другом дата-центре, на другой территории. При этом клиент даже не заметит этого перехода.
— Может ли из облака произойти утечка конфиденциальной информации?
— В облачном сервисе всё устроено так, что данные доступны только клиенту и никому больше. Размещённая в облаке информация не может просто взять и исчезнуть. МТС имеет развитые системы защиты от кибератак с собственным центром мониторинга оперативной информации и круглосуточным мониторингом рисков. Мы гарантируем защищённость данных клиентов.
Также нужно иметь в виду, что крупные поставщики «облаков», во-первых, строят свои решения на базе территориально распределённых центров обработки данных с разветвлённой сетью собственных магистральных и городских каналов связи. Звучит непривычно, но размещать ИТ-системы на облачной платформе надёжнее, чем в собственных серверных.
— А использовать облачные сервисы для обмена информацией между филиалами возможно?
— Конечно. Десятки людей в копии писем, документы, которые вечно теряются в почте при пересылке, затянутые сроки по проектам — такова суровая реальность географически распределённых компаний. Многие из них отказываются от облачных систем и предпочитают работать по старым схемам, испытывая те же проблемы год за годом.
В то же время облако может помочь таким компаниям упорядочить значительную часть процессов — тех, которые касаются создания ИТ-инфраструктуры филиалов и её обслуживания. Например, для быстрого и надёжного обмена информацией можно воспользоваться корпоративными облачными хранилищами.
Диск #СloudМТS является альтернативой любому известному файлообменнику по функционалу, полностью управляем ИТ-специалистами предприятия и защищён от утечек. Клиенты могут разграничивать доступ, изменять объём информации и интегрировать облачный сервис в собственную ИТ-инфраструктуру.
— Может есть конкретный пример подобного решения?
— Приведу в пример проект, который мы реализовали для компании, занимающейся производством и торговлей инструмента и садово-огородного инвентаря — ООО «ПК Металл».
Их задача состояла в том, чтобы оптимизировать процессы при переезде офиса без дополнительных трат. От приобретения дополнительного оборудования решили отказаться, и с помощью нашего облачного сервиса не только разместить информацию на сервере, но и развернуть 11 дополнительных рабочих мест.
Теперь сотрудники имеют удалённый доступ к одним и тем же документам из разных филиалов компании. Данные в облаке доступны сотрудникам 24/7, из любого места — был бы интернет. При этом степень удалённости офисов друг от друга не влияет на стоимость облачного сервиса.
Это ещё удобно и тем, что сотрудникам не нужно судорожно искать важный документ в почте или в папках на компьютере, с трудом вспоминая, где именно он находится и кто прислал письмо.
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