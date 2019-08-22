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НОВОСТИ
08 ИЮНЯ 2020
Гурулёв попросил следить за детьми, которые купаются в реках Забайкалья без присмотра
Осипов поручил проверить, какая часть выделенных на ремонт дорог денег тратится на них 2
Профлист российского и китайского производства поступил в «СтройСнами» в Чите
Китай сообщил о коронавирусе у одного из дальнобойщиков, прибывших через Забайкальск 1
Осипов поручил как можно скорее вернуться к обслуживанию пациентов без COVID в Забайкалье 14
Забайкальца будут судить за убийство 15-летней дочери 6
Готовимся к лету и школьному сезону — обвал цен в «Глобус маркет» в Чите
Ещё два человека с коронавирусом скончались в Забайкалье 24
Осипов: Режим ограничений будет продлеваться, пока не научимся соблюдать все требования 52
Очередной рекорд по числу заболевших COVID за сутки поставлен в Забайкалье — плюс 83 17
Шесть первых пациентов с COVID госпитализировали в полевой госпиталь в Каштаке 23
15-летний подросток перевернул чужую Suzuki в Краснокаменске
Фонд Кадырова купил материал для ремонта крыши в доме спасённой из пожара читинки 11
Забайкальцы за 80 дней пробегут равное экватору Земли расстояние 3
ФАС вынесла предостережение президенту топливного союза за прогноз роста цен на топливо 10
Глава Забайкалья попросил у епархии список нуждающихся в жилье священников 126
Забайкальцы заменили иностранных рабочих на стройках, пандемия не сорвала работы — Гусев 12
Небольшой дождь ожидается в Чите 8 июня
Аллею Памяти высадили у памятника в Лесном Городке на месте найденного послания потомкам 1
07 июня 2020
Режим самоизоляции продлили в Забайкалье ещё на неделю 84
Общепит Бурятии возобновит работу с 10 июня 7
Режим ЧС введут в Чите для ликвидации последствий майского шторма 19
Суд отказался отменить электронные пропуска в Чите и Читинском районе 57
Власти Забайкалья помогут совершившей подвиг школьнице слетать в «Орлёнок» 25
Семья погибшего в Питере парня ищет деньги на перевозку тела в Читу 46
Отверстия в земле глубиной до 10 метров появились у села в Забайкалье 55
Минздрав РФ предложил новые изменения в правила медосвидетельствования водителей 8
Маршрутка застряла на размытом участке дороги в центре Читы 33
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Чита.Ру проверило

Как нельзя брать кредит

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Потребительский кредит уже стал привычным для многих людей, а те, для кого это страшное испытание, скорее всего, просто не соблюдают правила пользования этой услугой банка. Ведущая «Чита.Ру» и специалисты универсального ПСБ банка рассказали, чего нельзя допустить при оформлении заявки на кредит.

 
ПСБ Банк, ул. Анохина, 91, корп. 4
  • 8 (3022) 200-100

ПАО «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия Банка России №3251 от 17 декабря 2014 года.

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