Как нельзя брать кредит
Потребительский кредит уже стал привычным для многих людей, а те, для кого это страшное испытание, скорее всего, просто не соблюдают правила пользования этой услугой банка. Ведущая «Чита.Ру» и специалисты универсального ПСБ банка рассказали, чего нельзя допустить при оформлении заявки на кредит.
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