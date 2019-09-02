Опыт и знания для народа. Директор «Водоканала» о выдвижении в гордуму

В Чите идёт сложный период смены политических элит. Старая команда муниципальных управленцев ушла или уходит, новая – только приступает к освоению горизонтов. Об ответственности за свои решения и оптимизме в глазах земляков рассуждает Андрей Ядрищенский, гендиректор компании «Водоканал-Чита», депутат городской Думы двух созывов, и. о. главы города, ставший им в январе этого года.

Фото: предоставлено Андреем Ядрищенским Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

– Сегодня вы – один из самых опытных читинских политиков и управленцев. В третий раз вы идёте на выборы в городе. Почему, например, не выдвигались в Заксобрание?

– Я возглавляю городское коммунальное предприятие. Подчёркиваю – городское, оно работает в муниципалитете, все задачи связаны с городом. Вся жизнь предприятия – это жизнь горожан. Для меня депутатство – важный рабочий инструмент, кроме того, я предпочитаю живую работу с людьми. Это в полной мере даёт деятельность городского депутата, у которого более тесные связи с избирателями, в отличие от политиков другого уровня.

– Что лично вам дала многолетняя работа депутата?

– Много знаний и опыта. Я глубже понимаю людей, вижу пути решения их проблем. Возможно, это и есть моё очень важное жизненное приобретение. И если ты уже много лет держишь руку на пульсе, живёшь в напряжённом ритме, находишься в центре событий, твои решения влияют на ситуацию, то какой смысл бросать всё на полдороге?

Фото: предоставлено Андреем Ядрищенским Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

– В этом году вы приняли на себя ответственность по выполнению задач городского главы. Это более широкие полномочия, чем задачи одного округа или одного предприятия.

– Прежде всего, надо понимать, что я руковожу не городской администрацией, а думой городского округа. У главы городской думы функции представительского уровня. И это тоже важная часть муниципального управления. Я взялся, понимая, что это потребует времени и дополнительных сил, но есть задача – её надо решать!

Давайте назовём вещи своими именами – сегодня в Чите происходит смена политических элит. Старое поколение сменяется новым, приходят другие люди. Но даже самым грамотным профессионалам потребуется время, чтобы встроиться в систему, обрести практический опыт, заручиться поддержкой горожан, стать командой.

Нам всем надо концентрироваться на осознании возможности измениться, обновиться. Власть я знаю изнутри, знаю, что для нормального политика власть – это, в первую очередь, ответственность за людей, доверившихся тебе.

Фото: предоставлено Андреем Ядрищенским Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

– Что для вас сейчас является мотивацией? В чём сверхзадача?

– Если говорить о моей сверхзадаче сейчас, как для и. о. главы, действующего депутата и руководителя Водоканала, то всё предельно просто: формирование новой команды, выборы – это важно, но важнее другое – через 2 месяца в город придёт зима, и, в первую очередь, надо сейчас готовиться к ней.

– Вы вновь выдвигаетесь по Молодёжному округу на КСК, где избиратели уже успели оценить результаты вашей работы и хорошо вас знают. Что вы видите в качестве приоритетов для деятельности городского депутата?

– Это, конечно же, дороги, их состояние, это транспортная проблема, важная для нашего удалённого от центра района, благоустройство дворов. И надо сказать, многое мы уже сделали за последние годы. Например, порядка восьми дворов на КСК благоустроили. В школе появилось футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для игры в волейбол, баскетбол. Весь район этот спортивный центр сейчас притягивает. Вот это радостно! Это конкретное дело!

Фото: предоставлено Андреем Ядрищенским Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

– Чувствуете ли вы поддержку людей? У вас много сторонников на округе?

– За столько лет – конечно! Есть и единомышленники, активисты, общественные организации. Но нельзя скидывать со счетов серьёзную проблему – люди теряют веру и надежду на изменения к лучшему, не доверяют власти. Вместе с тем, я очень ценю их сердечность, открытость, терпеливость.

– Что вас сегодня радует?

– Как любого нормального человека – прежде всего, успехи детей. Важно, что они растут увлечёнными и неравнодушными людьми. Для человека главное – здоровье и благополучие близких.

Фото: предоставлено Андреем Ядрищенским Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

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Заказчик: Кандидат в депутаты Думы городского округа «город Чита» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №25 «Молодёжный» Ядрищенский Андрей Николаевич. Тираж 1 штука.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа «город Чита» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №25 «Молодёжный» Ядрищенского Андрея Николаевича. Дата изготовления: 2 сентября 2019 года.