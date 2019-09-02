Опыт и знания для народа. Директор «Водоканала» о выдвижении в гордуму

ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
НОВОСТИ
15 НОЯБРЯ 2020
Легковушка влетела под фуру около Читы, очевидцы сообщают о погибшем 9
Минздрав Забайкалья начал проверку по факту смерти пациента в очереди на КТ 7
Ограничения для людей старше 50 лет могут принять в Забайкалье 45
Профосмотры и диспансеризацию приостановили в Забайкалье 9
Ванчикова пообещала разобраться, почему роддом в Чите отправляет женщин рожать домой 49
Бесполезные администрации районов Читы нужно сократить, а глав уволить — депутат 60
Врач рассказала про скрытые угрозы коронавируса и их предотвращение 10
Комитет образования Читы опроверг слухи о запрете использования Zoom для дистанционки 27
Рекордное количество заражений COVID-19 регистрируется в Забайкалье в течение недели 65
Лабораторию для анализов на COVID-19 откроют в Краснокаменске 4
Бурятия на две недели закроет кафе, ТЦ и бани из-за коронавируса 47
Канаву на улице, затапливаемой ключом, пообещали построить власти Читы 11
Решение о работе проката на Высокогорье пока не принято — минспорта Забайкалья 22
Пять мастерских для сохранения национальных промыслов откроют в Агинском округе 18
ВОЗ второй день подряд зафиксировала суточный рекорд заражений COVID-19 7
Число больных с тяжёлым течением COVID-19 в Забайкалье выросло в 3 раза 52
Суд в Чите скрыл информацию о рассмотрении дела блогера Лёхи Кочегара 67
Заболеваемость коронавирусом в районах Забайкалья больше, чем в Чите - Шангина 66
Фото Читы опубликовал Роскосмос 51
Меладзе призвал артистов бойкотировать съёмки в новогодних шоу 59
Уроженец Читы Берёзкин вошёл в сборную России по хоккею 12
Эксперт рассказал об осложнениях после COVID-19 14
14 ноября 2020
Анна Шангина озвучила телефон для звонков о состоянии пациентов главного моногоспиталя 14
«Водоканал» в Чите долго не мог начать устранять аварию из-за закатанного в асфальт люка 34
Госдума в первом чтении одобрила повышение возраста молодёжи до 35 лет 52
Парень с девушкой погибли в упавшей с моста машине в Приисковом 25
Аягма Ванчикова 6 часов отработала врачом в моностационаре: «Тяжеловастенько мне было» 178
Экс-главу ЦРБ в Верх-Усуглях Гашкова позвали на 1-го зама Шангиной в минздрав Забайкалья 32
Коронавирус
15486+264ЗАР-Й
−12°НОЧЬ −11°
USD77.33EUR91.32

Опыт и знания для народа. Директор «Водоканала» о выдвижении в гордуму

,

В Чите идёт сложный период смены политических элит. Старая команда муниципальных управленцев ушла или уходит, новая – только приступает к освоению горизонтов. Об ответственности за свои решения и оптимизме в глазах земляков рассуждает Андрей Ядрищенский, гендиректор компании «Водоканал-Чита», депутат городской Думы двух созывов, и. о. главы города, ставший им в январе этого года.

предоставлено Андреем Ядрищенским
Фото: предоставлено Андреем Ядрищенским

– Сегодня вы – один из самых опытных читинских политиков и управленцев. В третий раз вы идёте на выборы в городе. Почему, например, не выдвигались в Заксобрание?

– Я возглавляю городское коммунальное предприятие. Подчёркиваю – городское, оно работает в муниципалитете, все задачи связаны с городом. Вся жизнь предприятия – это жизнь горожан. Для меня депутатство – важный рабочий инструмент, кроме того, я предпочитаю живую работу с людьми. Это в полной мере даёт деятельность городского депутата, у которого более тесные связи с избирателями, в отличие от политиков другого уровня.

– Что лично вам дала многолетняя работа депутата?

– Много знаний и опыта. Я глубже понимаю людей, вижу пути решения их проблем. Возможно, это и есть моё очень важное жизненное приобретение. И если ты уже много лет держишь руку на пульсе, живёшь в напряжённом ритме, находишься в центре событий, твои решения влияют на ситуацию, то какой смысл бросать всё на полдороге?

предоставлено Андреем Ядрищенским
Фото: предоставлено Андреем Ядрищенским

– В этом году вы приняли на себя ответственность по выполнению задач городского главы. Это более широкие полномочия, чем задачи одного округа или одного предприятия.

– Прежде всего, надо понимать, что я руковожу не городской администрацией, а думой городского округа. У главы городской думы функции представительского уровня. И это тоже важная часть муниципального управления. Я взялся, понимая, что это потребует времени и дополнительных сил, но есть задача – её надо решать!

Давайте назовём вещи своими именами – сегодня в Чите происходит смена политических элит. Старое поколение сменяется новым, приходят другие люди. Но даже самым грамотным профессионалам потребуется время, чтобы встроиться в систему, обрести практический опыт, заручиться поддержкой горожан, стать командой.

Нам всем надо концентрироваться на осознании возможности измениться, обновиться. Власть я знаю изнутри, знаю, что для нормального политика власть – это, в первую очередь, ответственность за людей, доверившихся тебе.

предоставлено Андреем Ядрищенским
Фото: предоставлено Андреем Ядрищенским

– Что для вас сейчас является мотивацией? В чём сверхзадача?

– Если говорить о моей сверхзадаче сейчас, как для и. о. главы, действующего депутата и руководителя Водоканала, то всё предельно просто: формирование новой команды, выборы – это важно, но важнее другое – через 2 месяца в город придёт зима, и, в первую очередь, надо сейчас готовиться к ней.

– Вы вновь выдвигаетесь по Молодёжному округу на КСК, где избиратели уже успели оценить результаты вашей работы и хорошо вас знают. Что вы видите в качестве приоритетов для деятельности городского депутата?

– Это, конечно же, дороги, их состояние, это транспортная проблема, важная для нашего удалённого от центра района, благоустройство дворов. И надо сказать, многое мы уже сделали за последние годы. Например, порядка восьми дворов на КСК благоустроили. В школе появилось футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для игры в волейбол, баскетбол. Весь район этот спортивный центр сейчас притягивает. Вот это радостно! Это конкретное дело!

предоставлено Андреем Ядрищенским
Фото: предоставлено Андреем Ядрищенским

– Чувствуете ли вы поддержку людей? У вас много сторонников на округе?

– За столько лет – конечно! Есть и единомышленники, активисты, общественные организации. Но нельзя скидывать со счетов серьёзную проблему – люди теряют веру и надежду на изменения к лучшему, не доверяют власти. Вместе с тем, я очень ценю их сердечность, открытость, терпеливость.

– Что вас сегодня радует?

– Как любого нормального человека – прежде всего, успехи детей. Важно, что они растут увлечёнными и неравнодушными людьми. Для человека главное – здоровье и благополучие близких.

предоставлено Андреем Ядрищенским
Фото: предоставлено Андреем Ядрищенским

Изготовитель: ООО «Северная Азия». Юридический адрес: 664003, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Киевская, дом №13, офис 409. ИНН 3811180222.

Заказчик: Кандидат в депутаты Думы городского округа «город Чита» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №25 «Молодёжный» Ядрищенский Андрей Николаевич. Тираж 1 штука.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа «город Чита» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №25 «Молодёжный» Ядрищенского Андрея Николаевича. Дата изготовления: 2 сентября 2019 года.

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Гендиректор «Водоканал-Чита» объяснил несчастным случаем смерть двух работников в люке 49

Сапожников сменил Кефера на посту председателя совета директоров Водоканала 49

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Число больных с тяжёлым течением COVID-19 в Забайкалье выросло в 3 раза 12675

Заболеваемость коронавирусом в районах Забайкалья больше, чем в Чите - Шангина 8661

ВОЗ второй день подряд зафиксировала суточный рекорд заражений COVID-19 7665

Бурятия на две недели закроет кафе, ТЦ и бани из-за коронавируса 7147

Рекордное количество заражений COVID-19 регистрируется в Забайкалье в течение недели 6416

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Суд в Чите скрыл информацию о рассмотрении дела блогера Лёхи Кочегара 67

Заболеваемость коронавирусом в районах Забайкалья больше, чем в Чите - Шангина 66

Рекордное количество заражений COVID-19 регистрируется в Забайкалье в течение недели 65

Бесполезные администрации районов Читы нужно сократить, а глав уволить — депутат 60

Меладзе призвал артистов бойкотировать съёмки в новогодних шоу 59

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Р!

Реклама на сайте Заказать

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Р!

Реклама на сайте Заказать

НЕДВИЖИМОСТЬ
Р!

Реклама на сайте Заказать

НЕДВИЖИМОСТЬ
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+