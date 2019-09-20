Куда бежать, если боль в спине мешает жить?

Вы, скорее всего, не раз слышали об остеохондрозе. Хроническую боль в спине, которую в домашних условиях часто глушат таблетками, уколами и различными растираниями, игнорировать опасно. Ведь там и до позвоночной грыжи недалеко. А это не только больно, но и вполне может обернуться инвалидностью. Поэтому всегда нужно обращаться к профессиональному доктору. Неврологи клинической больницы «РЖД-Медицина» в Чите имеют большой опыт в успешном лечении заболеваний, в том числе позвоночника. Заведующая неврологическим отделением клинической больницы "РЖД-Медицина" в Чите Лариса Школина.

Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Современная аппаратура — гордость отделения Заведующая неврологическим отделением больницы Лариса Школина акцентирует внимание на услуге, которая не так давно появилась в клинике: «Из последних нововведений мы одни из немногих предлагаем пациенту тракционное вытяжение позвоночника с помощью специального аппарата. Процедура в ряде случаев показана при остеохондрозе и дегенеративных процессах позвоночника, протрузии и грыже позвоночных дисков, искривлениях позвоночника и хронических нарушениях кровоснабжения головного мозга».

Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Как утверждает доктор, уже после нескольких сеансов у многих пациентов улучшается микроциркуляция крови, снимается мышечный спазм, благодаря чему уменьшается боль и внутридисковое давление. Процедура также способствует укреплению мышц спины, что разгружает позвоночник. Помощь при радикулитах, невритах, параличах… «При таких заболеваниях нервной системы, как радикулит, неврит, парез, паралич, невралгия, невроз, специалисты нашего отделения умело сочетают методы медикаментозного лечения с нетрадиционной иглорефлексотерапией . Отлично отработана тактика ведения больных с хронической сосудистой патологией. Большую помощь таким пациентам оказывает центр восстановительной медицины и реабилитации «Карповка», — рассказывает заведующая.

Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

С какими ещё проблемами обращаются в неврологическое отделение? Нервная система – одна из сложнейших по строению и организации систем организма. Зачастую течение неврологических заболеваний приобретает затяжной характер. В их числе ишемические и геморрагические инсульты и их последствия, транзиторные ишемические атаки, различные виды энцефалопатии, последствия черепно-мозговых травм, болезнь Паркинсона, синдром вегетативной дистонии, эпилепсия, головные боли. Благодаря внедрению новых методов диагностики появилась возможность выявлять патологии на ранней стадии. Накопленный опыт врачей клинической больницы «РЖД-Медицина» позволяет успешно справляться с теми заболеваниями, которые прежде считались неизлечимыми. Из-за чего возникают неврологические проблемы? Образ жизни горожан всё чаще способствует развитию у них неврологических проблем. Это длительные нервные напряжения, сидячий образ жизни, нарушения режима дня, стрессовые ситуации, плохая экология, неправильное питание. Всё это становится причиной хронической усталости, головных болей, нарушений сна.

Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Неврологические заболевания могут быть врождёнными или передаваться по наследству. Часто это последствия травмы или осложнения при инфекционных заболеваниях. Некоторые заболевания прогрессируют со временем и влияют на повседневную жизнь человека. Секрет неврологов «РЖД-Медицина» «Наши неврологи проводят лечение современными лекарствами с учётом последних научных достижений. Для этого врачи регулярно обучаются, участвуют в заседаниях неврологического общества при медицинской академии, ежегодных краевых конференциях врачей-неврологов, а также в кардиологических конференциях», — уточняет Лариса Школина.

Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Отделение неврологии работает в тесной связке с нейрохирургом, «Центром боли», отделениями физиотерапии, гравитационной хирургии крови, рентгенохирургических методов диагностики и лечения, лучевой и ультразвуковой диагностики. Специалисты используют данные электроэнцефалографии, эхоэнцефалографии, ультразвуковых исследований, электромиографии. На базе отделения делают редкую процедуру для диагностики эпилепсии — ЭЭГ-видеомониторинг.

Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Такая слаженная работа помогает врачам успешно достигать положительной динамики в лечении пациентов и делает клиническую больницу «РЖД-Медицина» одной из лучших и современных в крае. Слоган клиники «Мы открыты для всех!» «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Чита», ул. Горбунова, 11