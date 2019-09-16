Свадьба бабушки и ваше 1 сентября — «Печатный Двор» восстановит любое фото

Почти у каждого дома в альбомах хранятся старые фотографии с заломленными уголками, слегка помятые, с особенным запахом старого картона. Скоро эти пожелтевшие и выцветшие снимки совсем перестанут хранить на себе лица родных, сотрут всю память и рассыпятся. А ведь их очень легко восстановить с компанией «Печатный Двор».

Краски воспоминаний

Чтобы сохранить краски воспоминаний на снимке, необходимо восстановить цвет фотографий. Компания «Печатный двор» предоставляет на выбор разную технику: в ностальгическом монохроме или полноцветно.

Фото: google.com Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: google.com Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Рамка из дерева или позолота

Передавать фотографию из поколения в поколение нужно в красивом обрамлении. В компании «Печатный Двор» знают цену как воспоминаниям, так и продуманному интерьеру и красоте, которую можно создать за несколько дней. Просто, но красиво.

Количество багетов, которые предлагают мастера «Печатного Двора», невероятно велико. Есть и деревянные: резные, с декоративной позолотой или серебром, лаконичные модели цвета морёного или чёрного дерева, раскрашенные в яркую синь или хвойную зелень. Высокое качество гарантируется надёжными производителями и поставщиками.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Ещё один не менее популярный вид багета — пластиковый, лёгкий и прочный. Он устойчив и к низким температурам, и к повышенной влажности, ему можно придать вид фактуры дерева или мрамора.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Печатаем до размера А0

«Печатный Двор» занимается широкоформатной печатью на американском оборудовании – на холсте, фотобумаге или пенокартоне.

Клиент может выбрать любой необходимый размер – до А0. Мастера компании восстанавливают старые фотографии, их же и новые ламинируют в особую плёнку в термоваккумной установке, которая не бликует, как обычная ламинированная поверхность, цвета в ней сохраняют свою матовую естественность и при этом защищены от вредного воздействия окружающей среды и времени.

Такая картина, фотография или коллаж, помещённый в лёгкий и изящный багет – индивидуальная деталь интерьера, дорогой сердцу подарок, идеальный способ сохранить изображение.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Вернуть прежние краски, восстановить, сделать красивое обрамление можно в компании «Печатный двор».

ООО «Печатный двор». Забайкальский край, город Чита, улица Шилова, 85, 91. ОГРН 1137536000800.