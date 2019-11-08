«Я не люблю фильм «Чучело» — о жизни и работе основательницы Den

«Я хочу видеть забайкальскую женщину такой же, как наше солнце. Не зимнее и холодное, а яркое, слепящее. Чтобы все удивлялись, как в таком суровом краю могут жить такие солнечные женщины» — основательница торговой сети Den Марина Чугуевская за несколько лет сумела из маленького отдела чулок и колготок вырастить целую сеть магазинов нижнего белья и женской одежды. В ноябре 2019 года Марина Чугуевская празднует особенную «красивую» дату, «день рождения с большой буквы», как она сама говорит. Как повлияла на неё судьба «Чучела» Ролана Быкова и какую роль в жизни сыграла Куба — обо всё этом рассказала наша удивительная собеседница. Омичка, ставшая коренной читинкой — Марина Владимировна, насколько я знаю, вы не из Читы… — Я родилась в Омске. Училась в педагогическом, а потом переехала сюда. Но сначала я хотела бы рассказать о своём подростковом возрасте. Наверняка, многие узнают себя в каких-то моментах. У меня однозначно была непростая подростковая ситуация. Скажем так, меня колотили. — В смысле били?



— Не столько били, сколько пытались подавить. Коллектив же детский сам по себе достаточно жёсткий… Это был не столько конфликт… Просто дети сбивались в кучки, а я ни какой кучке не принадлежала. Я и сейчас такой осталась: достаточно обособлена, но в то же время в коммуникации с людьми. В общем, меня караулили, пытались поколотить, поймать… Это был класс так восьмой.

Фото: Kseniya Zimina Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

А в девятом всё кардинально изменилось. Я сломала сразу обе ноги, лежала в гипсе по самое не могу. И в этот момент ребята из класса пришли меня поддержать, и мы мало-помалу начали общаться. А потом они все вокруг меня как-то собрались, я стала в классе занимать немного другую позицию. И всё пошло по-другому. Наверное, этот момент, когда мне пришлось противостоять большинству и не сломаться, дал определённые ростки. — Вас можно было назвать изгоем? Белой вороной? Как в фильме «Чучело»? — Последнее, скорее, да. Этот фильм я посмотрела только однажды и больше не смогла… Понимаете, да?

Фото: предоставлено рекламодателем Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

— Цепляло?… — Да-да… Потом я отучилась в педагогическом институте и уехала за мужем-военным в Читу. Фактически я уже забыла, что родом из Омска, стала совсем коренной читинкой. Этот город стал для меня родным. Здесь получилось развиться, достичь определённого результата. Здесь люди классные, это правда, отзывчивые, добрые, хорошие. Может быть где-то чего-то не хватает, но они гораздо лучше тех, что в центре. — Получается, по профессии вы учитель? — Я филолог, но по профессии не работала. Образование получилось больше как базовое, на которое потом накладывались другие знания. «Приходилось выживать» — А идея о бизнесе как возникла? Когда? — Про 90-е все слышали. Главной задачей в то время, конечно, было выжить. Нехватка всего была. Начинала с малюсенького отдела в 5 квадратов. В ассортименте были колготки и чулки. А вообще можно сказать, что началось всё с Кубы. В своё время мы уехали с мужем служить туда на 2 года. Там тоже пришлось своего рода выживать. Мы попали туда во время августовского путча в России. У нас была сложная жизненная ситуация, когда Куба нас просто выбросила. Сказала: «Вы нам теперь не друзья, делайте что хотите». Там тоже был момент выживания. Как в детстве было опять это бесконечное карабканье вверх… Оттуда и пошли эти зародыши предпринимательства. — Сколько у вас сейчас магазинов? — Сегодня в сети 9 магазинов и оптовое подразделение. Это, можно сказать, и получилась моя жизнь, моё призвание, которое дало мне определённые знания, уровень жизни. — Бизнесу вашему уже… — Двадцать три года, да, двадцать три. Но я надеюсь, я ещё повоюю. (смеётся) — Вам все эти годы кто-то помогает? — Вокруг меня всегда тьма классного народа, потому что одному сделать в принципе ничего невозможно. Команда, которая сейчас сформирована, сколачивалась годами. Есть люди, которые с самого начала со мной рядом. Это определённая корпоративная культура, когда мы понимаем друг друга с полуслова. Моя команда со мной, она развивается. Сейчас в ней очень много молодёжи. Моя задача передать опыт, конечно. Молодёжь идейная, продвинутая. Я стараюсь окружать себя ею. Я подпитываюсь от них идеями, мироощущением.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

— То есть вы не из тех людей, которые брюзжат на молодых и считают, что молодёжь нынче не та? — Нееет, не хочу даже думать так. Потому что такие звёзды рядом, такие девчонки попадаются… Что-то можно взять от них, что-то дать им, и тогда получится классный результат. Муж, дети и уникальная внучка — У вас дружная семья? — С мужем мы вместе уже 30 лет, прошли огонь, воду и медные трубы. Когда муж уволился из армии, он тоже стал предпринимателем. У меня двое сыновей, Анатолий и Георгий, отличная невестка и уникальная внучка Алисия. Мои дети — это моя гордость, достойное наше продолжение. В их надёжные руки я в дальнейшем надеюсь передать свой бизнес.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

— Вам с мужем мешает то, что вы оба предприниматели, или, наоборот, помогает? — На самом деле это такой микс. Мы, скорее, друг друга дополняем, и по темпераменту в том числе. Конечно, не всё гладко, но оно и не может так быть всегда. Самое главное это вместе пережить и развиваться дальше. — Кто в вас заложил основы вашего восприятия, мироощущения? Родители? — Моя мама очень много работала, поэтому больше со мной занимались бабушка и тётя — я зову её Аллочка. Они научили меня быть, а не казаться личностью, и развили бесконечную потребность учиться. — Работа для вас всё-таки жизнь. А время для отдыха вы находите? — Ммм, я, наверное, странный человек, но мне надо учиться отключаться и найти время отдохнуть. Есть вещи, которыми я увлекаюсь и хочу этим заниматься. Например, зимние виды спорта, катание на лыжах.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: предоставлено рекламодателем Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Хочется побольше времени проводить с семьёй, этого пока не хватает. И есть хобби. Причём оно пришло как будто из ниоткуда, и я никогда бы не подумала, что мне это будет интересно. Мне однажды подарили куклу ручной работы, и меня это так увлекло… С этими словами Марина Владимировна легко спрыгивает со стула, идёт к другой стене, где на столике сидят несколько кукол, и подзывает нас к себе. Действительно, каждую куклу можно выставлять как отдельный экспонат в музее — настолько точно в них переданы детали, фактура и лица. Как живые.

— Теперь я ищу мастериц по всей России, заказываю у них кукол. Это не просто игрушки, они все со своей фактурой, сюжетом, настроением. Несколько вещей сделаны конкретно под меня, под мой запрос, внутреннее состояние. У меня их уже довольно много. Может быть после этой статьи откликнутся наши местные рукодельницы, которые шьют кукол. Мне бы хотелось сделать выставку на местном уровне. Если в Забайкалье есть такие, они могут писать мне в Instagram, мы обязательно пообщаемся. — Наверное, для внучки у бабушки рай? Столько кукол… — Она маленькая ещё, но по темпераменту, видимо, в меня пошла. Очень интересный ребёнок. Пока мы совпадаем в активных моментах: делаем гимнастику, танцуем, руками машем. Мне бы очень хотелось проводить с ней больше времени. В планах — только развитие — А отдыхать-то получается или нет? — На данный момент нет, и я знаю почему. Компания сейчас находится в росте. Я ищу людей, которые могли бы где-то помочь мне в профессиональном плане, дали идеи, помогли систематизировать процесс. — То есть просто некогда? — Да, просто некогда. Но если удаётся, то это чаще активный отдых. Либо я могу выключить все фоны (телефон, смартфон — А.М.), телевизор я вообще не смотрю. Часто слушаю что-то интересное. И большую часть времени сейчас занимает образование. — Где вы обучаетесь? — Постоянно выезжаем по городам, что-то беру в онлайн-обучении, что-то по рассылкам. Это сложно, но потом ты очень довольна собой и результатом. Всё же изменилось настолько. Если не развиваться, то отстанешь так, что не догонишь потом. — А какой вы руководитель? — Жёсткий. Но по-другому руководитель не может. Не получится быть мягкой и пушистой. Может быть только с внучкой. Но и то не всегда. (смеётся) — Можно ли сказать, что к сегодняшнему дню вы достигли всего, чего хотели?



— То, что было в планах, наверное, да. Но другие цели уже заданы. Я их ставлю всегда, и на ближайшие 10 лет есть программа, которая уже в действии. Сразу скажу: никуда мы не собираемся уезжать, сворачиваться или что-то ещё. Только развиваться. — Марина Владимировна, вы даёте советы в жизни? — Какая это вещь неблагодарная — давать совет. У каждого своя дорога и свои приоритеты. У кого семья в приоритете, и он там развивается. Для меня это в своё время была… не то что бы проблема… В общем, я старалась в двух ипостасях преуспеть, и в итоге я считаю, что-то получилось, но что-то и потеряно. Но ведь и без потерь не обойтись. — В каких трёх словах можно определить секрет вашей жизни и успеха? — Цель, упорство, труд. Никаких суперталантов или родителей-миллионеров. У меня простые родители: папа-сварщик, мама тоже на заводе работала. Папа мой рано ушёл, а мама, дай бог ей здоровья, до сих пор очень активная. Живёт в Омске. Я её очень люблю. Ну и хорошие люди попадались на пути. Особенно свёкр со свекровью. Это замечательные люди, которые никогда не лезли в нашу жизнь. Но и в помощи не отказывали. У меня со свекровью идеальные отношения. Анна Семёновна очень мудрая женщина, она пример для меня. Благодаря ей в нашей семье появились традиции: воскресные блины и семейные обеды, совместные праздники.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

— А вы можете назвать себя мудрой свекровью? — Я стараюсь ею быть, но меня много в жизни детей, это правда. Мы же ещё работаем вместе. Но вне работы я стараюсь их не трогать. — Какой вы видите себя в будущем? — Счастливой в любом возрасте. Хочу, чтобы в семье сохранялась гармония, близкие были здоровы. В общем, всё, чего хотят, наверное, многие.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита