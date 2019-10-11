Жертва (обстоятельств). Кем была жестоко убитая в Чите девушка

Как прошёл суд над предполагаемым убийцей, и как сложилась тяжёлая и короткая жизнь убитой Екатерины Скворцовой — репортаж «Чита.Ру».

Цырен-Доржи Цыренжапов, 1981 года рождения. Дважды судимый — за разбой и изнасилование. Сегодня 38-летний мужчина подозревается в том, что жестоко убил и обезглавил 18-летнюю читинку Екатерину Скворцову. Изуродованное тело девушки обнаружили 6 октября под окнами многоэтажки на улице Богомягкова.

Подозреваемый не прятался от объектива единственной камеры в зале суда и на заседании 8 октября спокойно отвечал молодому судье Дмитрию Махмудову: что образование среднее, что безработный, что в Дульдурге давно не живёт — вернулся в родное село Алханай.

— Цыренжапов, вы помните, когда были задержаны?

— Четвёртого… то есть, шестого октября.

— Вы намерены ознакомиться с материалами дела?

— Ну да, — неуверенно ответил Цыренжапов, глядя на адвоката.

Уже изучивший документы защитник, будто чуть растерявшись, согласился и попросил 10–15 минут, чтобы согласовать позицию с подзащитным. Но едва ли не половину перерыва адвокат провёл вне зала заседаний, оставив задержанного наедине с конвоем и бумагами.

Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Цыренжапова схватили двумя днями ранее в квартире на 12-м этаже, откуда, как считает следствие, выкинули тело девушки. По информации силовиков, дверь пришлось выломать — мужчина не открывал полиции.

Незадолго до передачи материалов в Центральный районный суд руководитель следственного управления СК по Забайкальскому краю Юрий Русанов «из-за большого общественного резонанса» поручил расследование второму отделу, занимающемуся особо важными делами. Следователи краевого СУ СК, в отличие от поначалу взявшихся за дело коллег из отдела по Центральному району, не стали требовать немедленного ареста Цыренжапова. Руководитель второго отдела Анатолий Цхай попросил суд продлить срок задержания подозреваемого на 72 часа — для сбора доказательств.

Как выяснилось, за двое суток следователи успели осмотреть тело девушки, квартиру, где случилось убийство, а также нашли двух свидетелей преступления. По словам представителя СК, собранные данные указывали на причастность Цыренжапова, а сам задержанный пытался скрыть орудие убийства и другие улики, но для оформления обвинительного заключения потребовалось дополнительное время.

— Во время допроса в качестве подозреваемого [Цыренжапов] подробно указал обстоятельства, которые изложены в протоколе, заявил о, в какой-то мере, алиби — где находился, что делал, — сообщил в своей речи адвокат задержанного. — Вину в совершении преступления не признал и сказал, что преступление совершил другой человек, указал его данные, указал обстоятельства знакомства и другие обстоятельства — что происходило на месте происшествия.

Защитник заключил, что не видит причин для удержания Цыренжапова в несвободе, а на время следствия мужчина может остаться в читинской квартире брата.

Подозреваемый слушал, подперев рукой голову. Он смотрел в сторону. Получив слово, Цыденжапов был краток: адвоката поддерживает, задержание считает незаконным, своей вины не признаёт.

Махмудов провёл в совещательной комнате около 20 минут и вернулся с ожидаемой поддержкой ходатайства СК, согласившись, что есть причины считать убийцей именно Цыренжапова, а значит 38-летний забайкалец может угрожать как свидетелям, так и обществу в целом.

Срок задержания мужчины продлили на 72 часа, отложив избрание меры пресечения до пятницы.

Дополнение: после публикации текста состоялось заседание суда, на котором Цыренжапов признался в убийстве и был отправлен в СИЗО на время следствия.

Кем была убитая?

Источники редакции в правоохранительных органах утверждают, Скворцова работала танцовщицей в читинском стриптиз-клубе «Zажигалка» и незадолго до смерти перешла в клуб Roxy. Совершеннолетие она отпраздновала в апреле.

Неизвестно, почему 18-летняя девушка оказалась в съёмной квартире вдвое старшего Цыренжапова — о том, что именно задержанный арендовал жильё, сообщал СК. Но примечательно, что вечером 4 октября внешне жизнерадостная Екатерина записала прямую трансляцию «ВКонтакте», судя по панораме, с балкона дома на Богомягкова, 2, под окнами которого и нашли тело.

Тайна в том, что именно произошло в квартире за те 42 часа между беззаботными танцами на камеру и обнаружением расчленённых останков и окровавленной одежды на улице.

— Полгода всего, как увидела свободу, и такое случилось — рассказывает брат девушки Стас, с которым мы встретились на третий день после известия о смерти. — В детстве много горя хапнули, особенно Катя — жила то с матерью, то с отцом. Потом — всё время по детдомам. Бывало, отец забирал её на выходные, но она могла что-то нехорошее сделать или сказать сгоряча — потом мы подолгу не виделись. Понял, почему она так поступала, и простил только, когда старше стал.

Стас признаётся, что почти не ел в последние дни — пытался выяснить, что произошло, общался со знакомыми сестры, безуспешно звонил в «Zaжигалку». Меня спрашивает, сколько теперь грозит убийце, когда ждать приговор, и сетует, что в России отменили смертную казнь. В момент подготовки публикации 19-летний Стас вместе с подругами сестры, матерью и давно отдалившимся от девушки отцом готовили похороны и поминки.

Екатерина Скворцова не впервые попала в новости.

В 2014 году краевая Общественная палата освещала дело Светланы Скворцовой — матери-одиночки, добивавшейся восстановления своих родительских прав. Согласно материалам ОП, в 2011 году сотрудники опеки без предупреждения матери забрали её 10-летнюю дочь Катю с детской площадки у общежития на улице Матвеева в Чите.

Женщина писала губернатору, президенту, и в итоге обратилась за поддержкой в ОП и в суд — за справедливостью.

В изложении Общественной палаты история семьи ещё более трагична: вскоре после рождения дочери Игорь Скворцов начал выпивать и ссориться с женой, несколько раз отдавал малолетних детей в органы опеки под предлогом, «что мать их бросила», а после развода якобы похищал дочь и сына у Светланы. При этом обоих впервые лишили родительских прав ещё в 2002 году — как писала ОП, именно после регулярных визитов отца в службу опеки.

Стас не хочет говорить о тёмных моментах из прошлого своей семьи, но вспоминает счастливые дни, которые они с Катей проводили в выходные у отца или Светланы — так он называет мать. Детьми брат и сестра строили крепости из коробок, плели канаты из родительских простыней, но повзрослели порознь, почти не общаясь.

С 2011 года девочка жила в районных детдомах, и лишь к декабрю 2012-го мать добилась перевода дочери в учреждение под Читой.

— Светлана часто навещает дочь — 3–4 раза в месяц, иногда чаще; созваниваются они каждый день, — говорил в 2014-м директор Колочнинского детдома Алексей Ильчининов, выступая в суде. — Мама купила Кате телефон, постоянно пополняет баланс, девочка ежедневно общается с мамой и бабушкой. Скворцова обеспечивает дочь: покупает ей одежду, обувь, школьные принадлежности. Отношения всегда доброжелательные. [...] Катя часто рассказывает, как они жили с мамой, вспоминает о ней, считает общежитие на Матвеева своим домом.

Общественная палата, тоже вступившаяся за Скворцову в суде, писала, что женщина трудилась на двух работах, «комната, в которой проживает Светлана [была] небольшая, но ухоженная», а на фотографиях в семейном альбоме дети выглядели довольными и спокойными рядом с матерью.

Представитель органа опеки утверждала обратное — дома у Скворцовых якобы не было детских вещей, и соседи плохо отзывались о женщине.

Суд встал не на сторону матери, и девочка осталась в детдоме. Лишь когда Кате исполнилось 18 лет, она вернулась жить к Светлане.

— Мы не часто общались, но, знаю, поначалу у Кати были только какие-то подработки — например, посудомойкой. Ещё в сентябре денег у сестры было немного — она радовалась тому, что мама купила ей диван. Они жили вместе со Светой, но Кате скоро должны были выделить квартиру от государства, — рассказывает Стас.

Он не знает, когда именно и почему сестра пошла работать танцовщицей — узнал от подруг после её смерти, — но уверен, что не прошло больше месяца.

— Сейчас про неё много что пишут, много неправды. Какие-то диванные комментаторы говорят [разное]… Жизнь её сильно помучала… но она была хорошая, добрая.

В Колочнинском детском доме (теперь — центр «Согласие») корреспонденту «Чита.Ру» подтвердили, что знают о случившемся с бывшей воспитанницей, но отказались от комментариев по телефону. Днём 9 октября руководство учреждения ждало следователей.

Катю Скворцову похоронили 10 октября. Уголовное дело об убийстве возбуждено по части 1 статьи 105, максимальная санкция по которой — 15 лет лишения свободы.