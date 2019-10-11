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Жертва (обстоятельств). Кем была жестоко убитая в Чите девушка

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  • редактор: Екатерина Шайтанова

Как прошёл суд над предполагаемым убийцей, и как сложилась тяжёлая и короткая жизнь убитой Екатерины Скворцовой — репортаж «Чита.Ру».

Цырен-Доржи Цыренжапов, 1981 года рождения. Дважды судимый — за разбой и изнасилование. Сегодня 38-летний мужчина подозревается в том, что жестоко убил и обезглавил 18-летнюю читинку Екатерину Скворцову. Изуродованное тело девушки обнаружили 6 октября под окнами многоэтажки на улице Богомягкова.

Подозреваемый не прятался от объектива единственной камеры в зале суда и на заседании 8 октября спокойно отвечал молодому судье Дмитрию Махмудову: что образование среднее, что безработный, что в Дульдурге давно не живёт — вернулся в родное село Алханай.

— Цыренжапов, вы помните, когда были задержаны?

— Четвёртого… то есть, шестого октября.

— Вы намерены ознакомиться с материалами дела?

— Ну да, — неуверенно ответил Цыренжапов, глядя на адвоката.

Уже изучивший документы защитник, будто чуть растерявшись, согласился и попросил 10–15 минут, чтобы согласовать позицию с подзащитным. Но едва ли не половину перерыва адвокат провёл вне зала заседаний, оставив задержанного наедине с конвоем и бумагами.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Цыренжапова схватили двумя днями ранее в квартире на 12-м этаже, откуда, как считает следствие, выкинули тело девушки. По информации силовиков, дверь пришлось выломать — мужчина не открывал полиции.

Незадолго до передачи материалов в Центральный районный суд руководитель следственного управления СК по Забайкальскому краю Юрий Русанов «из-за большого общественного резонанса» поручил расследование второму отделу, занимающемуся особо важными делами. Следователи краевого СУ СК, в отличие от поначалу взявшихся за дело коллег из отдела по Центральному району, не стали требовать немедленного ареста Цыренжапова. Руководитель второго отдела Анатолий Цхай попросил суд продлить срок задержания подозреваемого на 72 часа — для сбора доказательств.

Как выяснилось, за двое суток следователи успели осмотреть тело девушки, квартиру, где случилось убийство, а также нашли двух свидетелей преступления. По словам представителя СК, собранные данные указывали на причастность Цыренжапова, а сам задержанный пытался скрыть орудие убийства и другие улики, но для оформления обвинительного заключения потребовалось дополнительное время.

— Во время допроса в качестве подозреваемого [Цыренжапов] подробно указал обстоятельства, которые изложены в протоколе, заявил о, в какой-то мере, алиби — где находился, что делал, — сообщил в своей речи адвокат задержанного. — Вину в совершении преступления не признал и сказал, что преступление совершил другой человек, указал его данные, указал обстоятельства знакомства и другие обстоятельства — что происходило на месте происшествия.

Защитник заключил, что не видит причин для удержания Цыренжапова в несвободе, а на время следствия мужчина может остаться в читинской квартире брата.

Подозреваемый слушал, подперев рукой голову. Он смотрел в сторону. Получив слово, Цыденжапов был краток: адвоката поддерживает, задержание считает незаконным, своей вины не признаёт.

Махмудов провёл в совещательной комнате около 20 минут и вернулся с ожидаемой поддержкой ходатайства СК, согласившись, что есть причины считать убийцей именно Цыренжапова, а значит 38-летний забайкалец может угрожать как свидетелям, так и обществу в целом.

Срок задержания мужчины продлили на 72 часа, отложив избрание меры пресечения до пятницы.

Дополнение: после публикации текста состоялось заседание суда, на котором Цыренжапов признался в убийстве и был отправлен в СИЗО на время следствия.

Кем была убитая?

Источники редакции в правоохранительных органах утверждают, Скворцова работала танцовщицей в читинском стриптиз-клубе «Zажигалка» и незадолго до смерти перешла в клуб Roxy. Совершеннолетие она отпраздновала в апреле.

Неизвестно, почему 18-летняя девушка оказалась в съёмной квартире вдвое старшего Цыренжапова — о том, что именно задержанный арендовал жильё, сообщал СК. Но примечательно, что вечером 4 октября внешне жизнерадостная Екатерина записала прямую трансляцию «ВКонтакте», судя по панораме, с балкона дома на Богомягкова, 2, под окнами которого и нашли тело.

Тайна в том, что именно произошло в квартире за те 42 часа между беззаботными танцами на камеру и обнаружением расчленённых останков и окровавленной одежды на улице.

— Полгода всего, как увидела свободу, и такое случилось — рассказывает брат девушки Стас, с которым мы встретились на третий день после известия о смерти. — В детстве много горя хапнули, особенно Катя — жила то с матерью, то с отцом. Потом — всё время по детдомам. Бывало, отец забирал её на выходные, но она могла что-то нехорошее сделать или сказать сгоряча — потом мы подолгу не виделись. Понял, почему она так поступала, и простил только, когда старше стал.

Стас признаётся, что почти не ел в последние дни — пытался выяснить, что произошло, общался со знакомыми сестры, безуспешно звонил в «Zaжигалку». Меня спрашивает, сколько теперь грозит убийце, когда ждать приговор, и сетует, что в России отменили смертную казнь. В момент подготовки публикации 19-летний Стас вместе с подругами сестры, матерью и давно отдалившимся от девушки отцом готовили похороны и поминки.

Екатерина Скворцова не впервые попала в новости.

В 2014 году краевая Общественная палата освещала дело Светланы Скворцовой — матери-одиночки, добивавшейся восстановления своих родительских прав. Согласно материалам ОП, в 2011 году сотрудники опеки без предупреждения матери забрали её 10-летнюю дочь Катю с детской площадки у общежития на улице Матвеева в Чите.

Женщина писала губернатору, президенту, и в итоге обратилась за поддержкой в ОП и в суд — за справедливостью.

В изложении Общественной палаты история семьи ещё более трагична: вскоре после рождения дочери Игорь Скворцов начал выпивать и ссориться с женой, несколько раз отдавал малолетних детей в органы опеки под предлогом, «что мать их бросила», а после развода якобы похищал дочь и сына у Светланы. При этом обоих впервые лишили родительских прав ещё в 2002 году — как писала ОП, именно после регулярных визитов отца в службу опеки.

Стас не хочет говорить о тёмных моментах из прошлого своей семьи, но вспоминает счастливые дни, которые они с Катей проводили в выходные у отца или Светланы — так он называет мать. Детьми брат и сестра строили крепости из коробок, плели канаты из родительских простыней, но повзрослели порознь, почти не общаясь.

С 2011 года девочка жила в районных детдомах, и лишь к декабрю 2012-го мать добилась перевода дочери в учреждение под Читой.

— Светлана часто навещает дочь — 3–4 раза в месяц, иногда чаще; созваниваются они каждый день, — говорил в 2014-м директор Колочнинского детдома Алексей Ильчининов, выступая в суде. — Мама купила Кате телефон, постоянно пополняет баланс, девочка ежедневно общается с мамой и бабушкой. Скворцова обеспечивает дочь: покупает ей одежду, обувь, школьные принадлежности. Отношения всегда доброжелательные. [...] Катя часто рассказывает, как они жили с мамой, вспоминает о ней, считает общежитие на Матвеева своим домом.

Общественная палата, тоже вступившаяся за Скворцову в суде, писала, что женщина трудилась на двух работах, «комната, в которой проживает Светлана [была] небольшая, но ухоженная», а на фотографиях в семейном альбоме дети выглядели довольными и спокойными рядом с матерью.

Представитель органа опеки утверждала обратное — дома у Скворцовых якобы не было детских вещей, и соседи плохо отзывались о женщине.

Суд встал не на сторону матери, и девочка осталась в детдоме. Лишь когда Кате исполнилось 18 лет, она вернулась жить к Светлане.

— Мы не часто общались, но, знаю, поначалу у Кати были только какие-то подработки — например, посудомойкой. Ещё в сентябре денег у сестры было немного — она радовалась тому, что мама купила ей диван. Они жили вместе со Светой, но Кате скоро должны были выделить квартиру от государства, — рассказывает Стас.

Он не знает, когда именно и почему сестра пошла работать танцовщицей — узнал от подруг после её смерти, — но уверен, что не прошло больше месяца.

— Сейчас про неё много что пишут, много неправды. Какие-то диванные комментаторы говорят [разное]… Жизнь её сильно помучала… но она была хорошая, добрая.

В Колочнинском детском доме (теперь — центр «Согласие») корреспонденту «Чита.Ру» подтвердили, что знают о случившемся с бывшей воспитанницей, но отказались от комментариев по телефону. Днём 9 октября руководство учреждения ждало следователей.

Катю Скворцову похоронили 10 октября. Уголовное дело об убийстве возбуждено по части 1 статьи 105, максимальная санкция по которой — 15 лет лишения свободы.

убийство в читинкекатя скворцова
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Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Лишить жизни человека и всего 15 лет?! Да как так?

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Такой у нас УК РФ к сожалению.

И жаль, что действует мароторий на смертную казнь. По совести - надо было убийцу к высшей мере наказания  - если это конечно же он 

Модерация
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Ну ладно бы еще просто убил, а тут расчленил и еще дети увидели это все. За такое еще можно несколько статей подтянуть и посадить его на пожизненное

Модерация
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И что же дети увидели такого?

Просто дети теперь будут лучше знать анатомию человека.

Боятбся надо живых а не мертвых!

И понимать что нет ничего вечного под Луной!

Модерация
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девочку убили дети видели не че смешного

Модерация
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Несколько статей - можно, только смысл? Сроки по статьям не суммируются же.

Модерация
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Это еще не окончательная квалификация. При предъявлении окончательного обвинения перед направлением дела в суд, статья может быть изменена на более тяжкую.

Модерация
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Его на зоне кончат по такой статье, маловероятно что живым когда то этот бурят выйдет..!

Модерация
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Вышел же живым и здоровым после статьи за разбой и изнасилование.

Модерация
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Этот Бурят? Обязательно надо было так писать?

Модерация
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Когда фурулев изнасиловал и убил никто не добавлял, что он русский. 

Модерация
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он погорячился, сказав бурят

Модерация
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а что бурят оскорбительное слово? Если он действительно бурят. Что Вас так задело?

Модерация
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Бурят по монгольски - предатель. Вот они и не любят когда их так называют

Модерация
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Зачем писать то, что сами не знаете? А повторяя вслед за Садальским глупость умнее вы себя не высталяете

Модерация
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Да конечно несправедливо.Года 3 и хватит.

Модерация
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Так то это убийство с особой жестокостью.И по ходу группой лиц.Вот только подсписали как в фильме "законопослушный гражданин".

Модерация
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Не понятно правда почему часть 1 а не 2, ст. 105 ? Веть это убийство с особой жестокостью! Во 2 части и санкция жёстче, до пожизненного. Убийца не достоин чтоб вообще когда либо выйти на свободу! Он должен стродать! 

Модерация
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Очень жаль девушку, вся жизнь была впереди - ещё раз соболезную родным и близким..

Модерация
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еще бы квартиру нахаляву дали

Модерация
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вам бы такую "халяву" 

Модерация
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Тяжелая жизнь - тяжелая смерть.

Трудно сказать накой черт она делала в квартире с этим бурятом, который старшее ее в 2 раза да еще и выглядит как 50-летний.

Сидите дома, девчонки, не искушайте судьбу

Не факт, что он убийца (слишком много странного в этом есть), но и исключать этого нельзя. 

Модерация
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Дважды судим за изнасилование и разбой. Вы ещё сомневаетесь что это он. 

Модерация
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Матерый рецидивист, странно, что не спрятал улики. Они, как правило, очень хитрые, осторожные, тщательно скрывают следы, точно матерые. Не оправдываю, просто размышляю.

Модерация
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каких странностей? другой убил, выбросил с балкона и ушел?

Модерация
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Долго объяснять это, тем более с разглашением некоторых данных следствия.

Но я говорю, что есть несостыковки. А то, что судим был до этого - это как раз на руку суду и будет.

Никогда нельзя торопиться с выводами. 

Модерация
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Вы знаете, то что он был судим уже о многом говорит как раз.  Вы здесь читаете, неужели не видите статьи такого характера? Часто бывшие уголовники вновь совершают преступления и еще более коварные предыдущих. Мало кто живет нормальной жизнью среди них. Сами подумайте,  умышленное преступление они отсидят, но их мышление не меняется после срока. 

Модерация
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Не надо акцент давать на национальность. Когда Русский Фирулев изнасиловал и убил русскую несовершеннолетнюю девочку никто не добавлял, что он русский. Везде есть плохие и хорошие. Не суди, да не судим будешь

Модерация
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Да нашли уже кто и что. 2 трансляция в машине со странички в ВК. Тип который бвл за рулем говорит оповещение пришло о трансляции. Значит он у нее на страничке в друзьях. Вот и трясти всех её дружков. Кто в бега подался тот и есть убийца либо подельник. И бурят подельник.

Модерация
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А в ваших словах что-то есть.

Модерация
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Да, в трансляции ВК голос явно не бурятский. И это ее последняя трансляция за день до этого. Бурята могли подставить. Вот вопрос с выбросом  тела неоднозначен. Под психов косили?

Модерация
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Да нет,просто от страха.Убийца таким образом замести следы пытался вот и всё.И лютый страх у него был.

Модерация
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Вы правда так думаете, что вот так можно замести следы? Ну даёте. 

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А какой голос не бурятский,обыкновенный голос как у всех,они что по особенному говорят.

Модерация
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Он признался и дал в закрытом суде показание , но вам не напишут , кому нужно его подставлять ?, угомонитесь , СКР без нас , вас расследование проводят , через некоторое время в СМИ публикация будет .

Модерация
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Вот только нам не скажут правды.

Модерация
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В статье добавили дополнение.

Видимо, всё-таки он.

Модерация
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И все равно он не один был там с ней. Даже на этом видео на 4:40 висят две черных куртки на стене на вешалке. Она была в белом пуховике. Плюс тот мужик из авто. Явно молодой. 40-летний зэк-рецидивист из деревни рассекающий по ночной Чите на тачке с басами и попсовыми песенками из ВК в сопровождении малолетки и обсуждающий с ней её трансляцию в ВК? Да ни в жизнь не поверю. Есть третий в этой истории.

Модерация
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там весит зеркало в котором отражается куртка

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а у вас дома только одна куртка на все случаи жизни? у меня вот, например, несколько в шкафу висит, поэтому совсем не факт, что это вещи разных людей.

Модерация
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квартира съемная, на несколько дней снята безработным не местным

Модерация
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Вы за сутки можете только с одним человеком встретиться и все сутки эти с ним пробыть? Эфир в машине был в 2 часа ночи, последний эфир почти в 10 вечера тех же суток. Не несите чушь и не обвиняйте человека! Меня утром может парень на работу вести, вечером брат забрать так же как и утро и вечер я могу провести по-разному и с разными людьми. Бред написали.

Модерация
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"Не обвиняйте человека"? Я разве конкретного человека обвиняю?  Кого защищаем? Брата или парня своего? Одна из подружек которая завидовала жертве?

Модерация
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"Тип который бвл за рулем говорит оповещение пришло о трансляции. Значит он у нее на страничке в друзьях. Вот и трясти всех её дружков. Кто в бега подался тот и есть убийца либо подельник. И бурят подельник"

Я обвинила? 

Модерация
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И при чем тут кого защищаем? Я пример вам привела.

Модерация
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"Не обвиняйте человека"? Какого человека? Я к вам не обращался первый, вы сами мне начали писать приводить какие то примеры с парнями и братьями, выглядящие как оправдания, и фраза ваша "Не обвиняйте человека" вообще неуместна. Если только есть кого обвинять. В принципе я не удивлюсь если людишки знающие побольше диванных комментаторов мониторят новости города на предмет палева и у кого то из них сдали нервы когда запахло жареным. "Не обвиняйте человека"? Так какого человека?

Модерация
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"2 трансляция в машине со странички в ВК. Тип который бвл за рулем говорит оповещение пришло о трансляции. Значит он у нее на страничке в друзьях. Вот и трясти всех её дружков. Кто в бега подался тот и есть убийца либо подельник. И бурят подельник" ТОТ И ЕСТЬ УБИЙЦА - это я написала? Я обвинила чела с машины?

Пургу несёте какую то уже. Если по вашему тут сидит чел который мониторит коменты значит вы первый со своими предложениями про поддельничков попадаете. Очень уж яро впариваете про еще одно лицо которое может быть причастным к этому делу. Знаете видимо много? При деле были? Свечулю держали? 

Если до вас не дошёл пример того что за сутки может любой человек поменять дислокацию и компанию 10 раз то не чего к словам цепляться!

Модерация
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Ты реально фары не врубаешь о чем она пишет? 🤦‍♀️ Прочти свой первый комент на который тебе ответили "следак: блин

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Дитятко ^я к вам не обращался первым^

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"Завидовала" ребят. с такой судьбой тяжело завидовать.

Ты реально чушь пишешь, как шавка кидаешься лишь бы что то сказать. Тот парень в машине действительно мог быть другом ее, мы тоже с друзьями от нефиг делать колесим по городу ночью. И правда это не значит что мы днем или вечером того же дня встретимся заново.

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Займитесь делом,ночные поездки по городу ничем хорошим не заканчиваются.

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забыла спросить вас.

лучше я с друзьями кататься буду чем ходить по съемным квартирам!

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Мне кажется, или на этих трансляциях девушка была в разных куртках?

В машине она была в зелёной куртке. А в квартиру зашла уже в белой. 

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Разница между трансляциями 20 часов. В машине в половине третьего ночи четвертого числа, на квартире уже в половине десятого этого же дня. Вполне вероятно что в машине она ехала домой, где отдохнула и переоделась..

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А вроде мама сказала, что Катя ночевала дома, перед этими сутками, и потом лежала весь день. 

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"Сказал, что преступление совершил другой человек" - нагло врёт, пытается запутать следствие, но нифига у него не выйдет, сядет, и, скорее всего на пожизненно 

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Максималка 15!. и то если докажут что он зачинщик/исполнитель, а не соучастник

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Уголовное дело возбуждают по факту обнаружения трупа всегда по этой статье. В дальнейшем, при сборе доказательств переквалифицируют по п.д ч. 2 ст. 105 - совершенное с особй жестокостью. Учитывая две судимости получит пожизненное.  

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15 лет? за то что он убил и расчленил человека? это уже совсем ни в какие рамки. 

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"узнал от подруг после её смерти" подружек то как раз следователям и надо поспрашивать, многое мне кажется могут поведать и сложить из всех пазлов полноценную картину произошедшего.

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Человек родился, вырос (в нищите, грязи и детдомах) и умер - все при нашем текущем Царьке. И кто там будет рассказывать про лихие 90-е?? И как стало хорошо теперь?

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Это скорее исключение чем правило - как это было поголовно в 90ые

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В 90 если  и убивали, то в основном бандиты друг друга, но поверьте жизнь была намного спокойнее.Сейчас же захотели убили, захотели обворовали, к этому ведёт нищета, повальное пьянство, беспредел властьимущих. Так что хорошего ждать нечего, (за время правления путина в Америке сменилось 3 президента) впереди мрак и тьма, будет только хуже. 

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Ну так в чем же дело? Еанай в свою пресвятую Омэрику. Тебя здесь никто не держит. Границы давно открыты.

Там ты точно станешь нобелевским лауреатом.

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А в Америке сменилось три президента!Один лучше другого надо заметить.А уж сколько хорошего сделать они успели!и в Косово,и в Ливии,и в Ираке и т.д.А наш-то что?куда ему.

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А вы в 90-е уже в сознательном возрасте были?или свои теоритические умозаключения пишите?с реальностью 90х они никак не связаны."жизнь была спокойнее".Плохое быстро забывается,это единственное оправдание вашим словам

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Статистику посмотри.

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Где вы увидели беззаботные танцы? Ожидание, тревога, безысходность. Бедный брошенный, никому не нужный ребенок.

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Мне что то тоже показался "танец" напряжённым..  и по моему она оглядывалась в сторону двери.

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нифига она не оглядывалась. было всё плохо, не выходила в эфир вообще. Зачем это надо

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Почему то было всё плохо? Есть же причины. Не выходила в эфир, т.к уже мертвая была.

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Точно! Девчонка явно кого-то боится, если так с опаской оглядывается. Взгляд как у котенка испуганного! 

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Да да как бы через силу,вот по губам кто умеет читать ,она не эту песню подписала.

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Зачем смертную казнь или пж, хрень всё это, просто взяли бы и отдали его народу! 

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Глаза у девочки на видео грустные, хоть она и улыбалась. Пусть хоть земля тебе будет пухом, девочка.Жизнь не удалась, за что. Убийце самого жесткого наказания. Думаю, 15 годами лишения свободы тут не обойдется

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Мне кажется,что бурят был не один. Девочка пришла видимо в квартиру, и чего то ждала. Когда начался замес, убежать не смогла скорее всего. Но, почему бурят когда убил девочку, не сбежал с места происшествия? Либо был не в адеквате, либо его закрыли с ней в этой квартире другие лица.

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мне одной кажется всё это бредом? откуда у безработного деньги снять квартиру на несколько суток?

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Да, плюс ещё стриптиз заказать, что тоже недёшево ..

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Цырен не заказывал приват танцы, они были знакомы. Со слов ее знакомых и подруг это ее знакомый. Но знакомы они были мало. Пригласил в гости ее, она пришла. После трансляции в период с 23:00 до 00:00 она все еще была на связи и разговаривала с подругами, говорила что все у нее хорошо, сидят выпивают. Что случилось после полуночи остается только гадать.

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да, они были знакомы. Обвиняемый работал вахтовиком, приехал, соответственно, деньги были у него. Снял квартиру, захотел расслабиться, пригласил девушку. Вот и все. Подруга знала, где Катя, она и забила тревогу, когда та перестала выходить на связь. Когда полицейские приехали проверить квартиру, посмотрели камеры, стали ее вскрывать, убийца выкинул тело и голову с балкона. Руки и ноги он уже унес на речку. Когда дверь вскрыли, он был весь в крови. На квартире были найдены водка и презервативы, так что ввсе ясно.  

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Вот тут если честно ничего не понятно, полиция прибыла как ранее сообщалось в начале 15:00, останки нашли на козырьке в 10:00. Когда он начал избавляться от улик то? И кто полицию вызвал шокированные соседи или взволнованная подруга?

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Вот мне тоже кажется не все так просто .. в прошлом году убийство девочки когда было - тело особо не прятали, бросили, чтоб быстро нашли, а обвиняемый сидел спокойно ждал, когда за ним придут.. и в этот раз также, только с большей жестокостью.. вопросов очень много..

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Бедная девочка так жаль её. Молодая красивая.. грусть и тоска в её глазах. Иногда кажется хочет заплакать.. соболезнования родным..

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Статья хорошая, автор постарался. 

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На трансляции она в квартире, мелькает оранжевая кухня с апельсинами. 7 октября я точно видела, эта квартира сдавалась на авито. Этаж высокий, видно с балкона на видео. Она с 4 октября, по всей видимости, находилась в этой квартире. Возможно, в ночь на 5-е он ее и убил.

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https://budden73.livejournal.com/20846.html

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Жаль Катю, очень. Просто не было у нее заботы, любви, ласки, некому было ее научить правильно жить. А сколько еще таких детей. Может среди нас есть те родители, которые стали забывать о детях в пьяном мраке? Пусть подумают. Ведь эта история началась не неделю назад и не год. Когда мама и папа захотели выпить, потом ещё, ещё и. Бедная девочка😥

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Тогда почему суд не вернул ее матери, у которой уже все доказательства были, что она исправилась?

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Оправдания совершенному зверству нет. Но почему люди так легко верят в то, что суд отказал в восстановлении в родительских правах исправившейся матери? Такие случаи, как обращение в суд за восстановлением в родительских правах настолько редки в нашем регионе, что судьи изначально благожелательно настроены в отношении истца,  если конечно есть веские основания. Значит не было достаточно доказательств обратному. Во - вторых, о чем вообще говорит ее брат - освободилась, как полгода. Звучит так, что она в колонии жила. Что за сленг. В детском учреждении эта девушка не жила уже 2 года, закончила 9 классов и выпустилась. При достижении 18 лет у нее появилось право жить где хочет и с кем - она вернулась к матери. Брат говорит о том, что в Зажигалке она работала наверное в сентябре, хотя на странице ВК есть фото из этого клуба датированные летом 2019 года. Если родственники не владеют реальной инфой про ее жизнь, то и  незачем вообще что-либо сообщать прессе.

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Я владею, пусть тебя это не тревожит. В этом клубе работают стрептизершами  чьи то дети, по твоему надо вытащить их от туда за волосы и тоже расчленить? Тогда на что полиция будут содержать свои семьи, ведь ОРГАНЫ крышуют этот бизнес.

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Вот чего добился отец девушки своими походами в опеку, мстил жене, а дочь в интернате оставил. И суды наши праведные матери дочь не вернули. Может всё иначе бы сложилось в её жизни, если бы росла дома под присмотром, а не в казенном учреждении, в которых известно какие порядки и воспитание.

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Спасибо вам вы все правильно поняли ,спасибо

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Песня  грустная. Девушка  пыталась сказать близким, как ей одиноко

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Вообще никогда не слушал такое, но эта шестой день в голове крутится. Грустно.

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Какие пятнадцать лет пж этому [***]! 

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И  квартиру теперь некому получать.

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это заказ Путина?

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Судя по случившемуся,опека и суды преднамеренно калечат детей! Им видимо за это стим надбавки платят! Да дети должны жить в семье,опека контролировать этот процесс а не спихивать на помойку с глаз долой! До сего случая ,15 мая выпускница детдома в беременном состоянии бросилась под колеса авто на ул Шилова,спасли ребенка. Дальнейшую судьбу ребенка не знаю,но женщина и до этого совершала попытку суецида и добилась. Как я понимаю явно от хорошей жизни,без крыши над головой и работы,живя у родственников. Это то же результат постинтернатного сопровождения! Главное что ОСРР не выполняет свою работу,в отчетах у них все прекрасно,полная безнаказанность! 

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Почему не огласили имя человека, которое назвал Цыренжапов?

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Скажите, где Екатерина похоронена? На каком кладбище? может кто-то знает, был на похоронах?

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Что там произошло может рассказать ее телефон. Где Катин телефон, почему не изучают содержимое? Тот же профиль ВК, во время последней трансляции ей приходили сообщения. Подруги подтверждают что до полуночи она оставалась на связи. Но активность профиля так и остается 4 октября, т.е содержимое телефона не изучают либо пробежались поверхностно. Даже если сообщения у нее там потерли, можно направить запрос в тех поддержку сайта ВК где все диалоги восстановят. Что сложного?

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Я тоже читаю,что телефон много информации мог дать. И её близкое окружение, подруги то есть.

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Граждане наивные, ну убил ее явно не один задержанный! Тот кто был с ним не может светится,вот и не интересен телефон! А у товарища видимо октябрьское обострение(второй год подряд)! В сети не так давно промелькнула информация,регион не помню,суть в том что ,работник ОСРР поставлял живой материал для развлечений высокопоставленным лицам,дети в возрасте 10-12 лет обоих полов!Вот Вам клубничка и голубичка,доказано более 100 эпизодов! Ну а здесь до детдомовских массово не дошло,любят домашних,глупых и наивных,следы зачищают!

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