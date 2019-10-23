Почему не всё равно, на какую карту получать зарплату

Любой работающий россиянин может самостоятельно выбрать банк, в который перечисляется его зарплата. Соответствующие изменения в российском законодательстве появились в 2014 году, но не все сотрудники компаний знают о такой возможности. При этом, любому хочется иметь универсальную банковскую карту на все случаи жизни — и для хранения денег, и для получения кешбэка, и для снижения процентов по кредитам. Поэтому стоит задуматься о выборе зарплатной карты, всё взвесить и найти решение, удобное именно для себя.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Почему выгодно самому выбирать банк, куда перечисляется зарплата? Дело в том, что для своих зарплатных клиентов банки предоставляют особые условия.

Например, «Почта Банк» разработал для своих зарплатных клиентов целый комплекс привилегий и бонусов: повышенный процент на минимальный остаток на сберегательном счёте (+1% к вашей ставке), снижение ставки по кредиту (-2% от кредитной ставки), +0,25% годовых к ставке по вкладу. Для новых зарплатных клиентов «Почта Банк» начисляет кешбэк в размере 3% от суммы покупок на сберегательный счёт при оплате картой в аптеках, на автозаправках, за железнодорожные билеты и 1% – за остальные покупки.

Без комиссии для зарплатных клиентов также выпускаются кредитные карты «Элемент 120» со льготным периодом в 120 дней или кредитная карта «Марки». Последняя даёт выбрать, какой бонусной программой пользоваться: получать ли привилегии в авиакомпании S7, скидки в аптеках или бонусы в крупных торговых сетях – решать вам. Кроме того, зарплатным клиентам доступна дебетовая карта Visa Platinum «Карта для покупок», по которой действуют премиальные предложения от Visa.

Фото: Ксения Зимина Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Также к сберегательному счёту можно подключить бесплатную программу «Моё здоровье». Она даёт следующие преимущества:

Скидки на лекарственные препараты, товары для здоровья и медицинские услуги до 70%.

Дополнительная гарантированная скидка – 3%.

Бесплатная доставка в удобную для клиента аптеку.

Бесплатные консультации фармацевта-провизора по телефону.

Зарплатные клиенты «Почта Банка» смогут без комиссии оплачивать услуги ЖКХ, а также телефонию, интернет, телевидение и охрану через банкоматы, мобильное приложение (6+) и интернет-банк «Почта Банк Онлайн». (6+)

Что касается банкоматной сети, то в распоряжении клиентов «Почта Банка» более 20 тысяч устройств для снятия наличных без комиссии – собственных и сети ВТБ. А жители удалённых городов и посёлков оценят возможность снимать и вносить средства в небольших сёлах и деревнях, где есть почтовое отделение: «Почта Банк» установил для этого специальные POS-терминалы почти во всех отделениях почтовой связи. А это означает, что вы нигде не останетесь без наличных средств.

Выбрать «Почта Банк» своим зарплатным банком совсем несложно. Для этого нужно зайти в одно из ближайших к вам отделений банка и бесплатно открыть сберегательный счёт и карту. Затем – отнести заявление на перечисление заработной платы на счёт «Почта Банка» в бухгалтерию вашего предприятия. Если подать заявление за 15 дней до начисления зарплаты, на новую карту придёт уже следующая зарплата.

Почта банк, ул. Бутина, 72

ПАО «Почта Банк» — Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016