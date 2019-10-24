Каждый родитель рано или поздно задаётся вопросом: «В какой детский сад отдать ребёнка?» При этом важно, чтобы малыш чувствовал там себя комфортно, получал новые знания и всесторонне развивался. Всё это сочетается в детском саду «Радуга», куда мы и отправились в новом выпуске «Сделай проще».

Записать ребёнка в сад на Матвеева, 12, можно по телефону 8-914-523-88-41, на Серова, 29, – 8-914-350-10-20. Записавшиеся в ноябре в филиал на Серова получат постоянную ежемесячную скидку на оплату в размере 2 000 рублей.

Лицензия на образовательную деятельность серия 75Л02 №0000687 от 30.06.2016 г.