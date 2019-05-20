«Чита – это»: Фтизиопульмонологический центр, существующий с 1941 года

Отдельно стоит сказать о хирургии, где проводится до 140 операций в год. Специалисты отделения владеют почти всеми современными методами, которые практикуют в ведущих российских научно-исследовательских институтах. Например, пульмонэктомию - удаление лёгкого, торакапластику - уменьшение объёма грудной клетки или резекцию лёгких без разреза умеют проводить далеко не во всех регионах. А здесь могут.



Основная деятельность центра сегодня – это, конечно, лечение туберкулёза. Однако здесь работают специалисты и по другим профилям, например, урологи и офтальмологи. Также руководство развивает сферу оказания платных медицинских услуг. В основном, ими пользуются иностранцы.

