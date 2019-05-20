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«Чита – это»: Фтизиопульмонологический центр, существующий с 1941 года
Проект «Чита – это...» – новая серия текстов от «Чита.Ру» о предприятиях, учреждениях, компаниях, коллективах и местах, без которых мы уже не представляем наш город. Статьи будут выходить с середины апреля до самого Дня города, который мы отпразднуем в последние выходные мая.
Во времена Российской империи и примерно до 60-х годов ХХ века туберкулёз лёгких был грозным смертельным заболеванием, уносившим десятки тысяч жизней ежегодно. По статистике, в последние годы заболеваемость россиян туберкулёзом неуклонно снижается, но о том, что болезнь побеждена, речь ещё не идёт. В Забайкалье борьбой с этим недугом занимается Забайкальский краевой фтизиопульмонологический центр.
Началась эта борьба в 1912 году, когда создали отделение Лиги по борьбе с туберкулезом. Его возглавил читинский санитарный врач Григорий Криворучко. В амбулатории Читинской городской больницы и лазарета Красного Креста больных туберкулёзом лечили и снабжали лекарствами.
В 1935 году был открыт туберкулёзный кабинет, а в Читинской городской больнице – палаты для таких больных на 20 коек. В 1941 году для открытия туберкулёзной больницы на 80 мест, половина из которых предназначалась для костно-туберкулёзных пациентов, выделили большое здание. Там даже оборудовали рентген-кабинет.
В 1935 году был открыт туберкулёзный кабинет, а в Читинской городской больнице – палаты для таких больных на 20 коек. В 1941 году для открытия туберкулёзной больницы на 80 мест, половина из которых предназначалась для костно-туберкулёзных пациентов, выделили большое здание. Там даже оборудовали рентген-кабинет.
Руководил новым учреждением со дня основания до 1952 года, а потом в 1968–1973 годах Георгий Гурари. Благодаря его настойчивости и авторитету в 1969-м больница получила новое здание, а в освободившемся открыли областной противотуберкулёзный диспансер.
В том же году состоялось открытие и городского диспансера. В самостоятельном виде он просуществовал до 1991 года, а потом произошло слияние двух учреждений в одно – областной противотуберкулёзный диспансер.
В разные годы учреждение возглавляли Борис Закс и Владимир Мамулин.
В начале 2000-х в диспансере открыли новый детский корпус и бактериологическую лабораторию, оснащённую новейшим оборудованием. Оно помогло значительно улучшить качество диагностики.
С февраля 2014-го пост главного врача Забайкальского краевого клинического фтизиопульмонологического центра занимает Павел Фадеев.
Сейчас в центре работает 43 врача, 85 человек среднего и около сотни младшего и вспомогательного персонала.
Центр не только оказывает противотуберкулёзную помощь в Забайкальском крае. Здесь занимаются дифференцированной диагностикой других заболеваний, активно развивают хирургию и эндоскопию. С 2019 центр вошёл в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) по торакальной (связанной с заболеваниями грудной клетки) хирургии. Теперь здесь делают операции, избавляя забайкальцев от различных заболеваний лёгких, по полису.
Центр не только оказывает противотуберкулёзную помощь в Забайкальском крае. Здесь занимаются дифференцированной диагностикой других заболеваний, активно развивают хирургию и эндоскопию. С 2019 центр вошёл в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) по торакальной (связанной с заболеваниями грудной клетки) хирургии. Теперь здесь делают операции, избавляя забайкальцев от различных заболеваний лёгких, по полису.
«У нас одна из лучших бронхоскопий и опытные, высококвалифицированные врачи-фтизиатры», – с гордостью рассказывает Павел Фадеев.
И это не просто слова. Врачебный коллектив центра добился прекрасных результатов, одних из лучших в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Судите сами: смертность от туберкулёза в крае снижается на 20%, а заболеваемость – на 15% ежегодно.
Однако доктора не собираются останавливаться на достигнутом. Благодаря своей настойчивости руководство центра добилось решения о постройке новой современной туберкулёзной больницы. Организация «Центр экономического роста» уже выделила деньги на составление проектно-сметной документации. Под будущую больницу определён участок рядом с инфекционной на КСК.
Однако доктора не собираются останавливаться на достигнутом. Благодаря своей настойчивости руководство центра добилось решения о постройке новой современной туберкулёзной больницы. Организация «Центр экономического роста» уже выделила деньги на составление проектно-сметной документации. Под будущую больницу определён участок рядом с инфекционной на КСК.
К слову, месяц назад Павел Фадеев назначен главным фтизиатром в ДФО. Он курирует все субъекты округа и намерен внедрять там результативные практики читинских врачей.
«На следующий год мы надеемся войти в программу, и к 2023 году построить больницу на 250 мест. Там будет, в том числе, отделение сочетанной патологии для больных с одновременными диагнозами ВИЧ и туберкулёз. А когда у нас будет современная база, мы планируем стать центром по оказанию противотуберкулёзной помощи на Дальнем Востоке», – говорит главврач.
Сейчас фтизиопульмонологический центр рассчитан на 150 мест. Здесь есть амбулаторное и стационарное отделения как для взрослых, так и для детей, рентгенологическое отделение, где делают флюорографию, рентгенографию, рентгеноскопию, контрастные исследования и компьютерную томографию. Бактериологическая и клиническая лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового исследования внутренних органов, эндоскопический кабинет для проведения фибробронхоскопии, ингаляторий – центр оснащён всеми необходимыми средствами для эффективной диагностики и лечения.
Отдельно стоит сказать о хирургии, где проводится до 140 операций в год. Специалисты отделения владеют почти всеми современными методами, которые практикуют в ведущих российских научно-исследовательских институтах. Например, пульмонэктомию - удаление лёгкого, торакапластику - уменьшение объёма грудной клетки или резекцию лёгких без разреза умеют проводить далеко не во всех регионах. А здесь могут.
Основная деятельность центра сегодня – это, конечно, лечение туберкулёза. Однако здесь работают специалисты и по другим профилям, например, урологи и офтальмологи. Также руководство развивает сферу оказания платных медицинских услуг. В основном, ими пользуются иностранцы.
Основная деятельность центра сегодня – это, конечно, лечение туберкулёза. Однако здесь работают специалисты и по другим профилям, например, урологи и офтальмологи. Также руководство развивает сферу оказания платных медицинских услуг. В основном, ими пользуются иностранцы.
Несмотря на поток ежедневных проблем, врачи центра не растеряли человеческих качеств: доброты, внимания, взаимоуважения, преданности своему делу и врачебному долгу. Каждый пациент, обратившийся сюда, получает качественную помощь на современном уровне.
В тексте использованы фото рекламодателя и Дианы Арнольд.