Скидку на наборы для ухода за волосами CP-1 и La'dor до 23 июня подарит Korea Like в Чите

Сеть магазинов корейской косметики Korea Like в Чите с 8 по 23 июня подарит скидку 15% на набор для ухода за волосами CP-1 или La'dor, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 5 июня представитель сети.

«Только две недели, начиная с ближайшей субботы, все клиенты, купившие шампунь и кондиционер CP-1 объёмом 530 миллилитров или шампунь и маску для волос La'dor, получат скидку 15%», – рассказал собеседник агентства.

Среди уходовых средств признанных корейских брендов можно подобрать бессульфатные и органические шампуни, кондиционеры и маски, предназначенные для разных типов волос, придания объёма, борьбы с перхотью, защиты или восстановления волос.

«Покупатели, которые стремятся сохранить свою кожу молодой и красивой, также найдут в магазинах альгинатные маски, сыворотки, эмульсии, эссенции, тонеры, гидрофильное масло для умывания, патчи от Mizon, Etude House, Secret Key, The Saem, Welcos, Esthetic House и многое другое», – добавил представитель сети.

Следить за новинками сети можно в Instagram.

Korea Like, магазин косметики, ул. Ленина 108 (ТЦ «Галерея», 1 этаж)