Клиника «Прима-Мед»: У нас можно сдать кровь на анализ, пройти ЭКГ и рентген круглосуточно

Пациенты клиники «Прима-Мед» на Новобульварной, 113, могут сдать кровь на анализы, пройти электрокардиографию, сделать рентген и флюорографию круглосуточно, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 22 июля представитель клиники.

«Также у нас круглосуточно работают врачи-травматологи. Они не только оказывают первую помощь при переломах, вывихах, ушибах, болях в суставах, пояснице, но и назначают лечение, а также, при необходимости, направляют к другим специалистам», – рассказал собеседник агентства.

Травмпункт на Новобульварной, 113, недавно стал полноценной клиникой, где пациентов принимают терапевт, педиатр, ревматолог, невролог и онколог. Кроме того, здесь делают внутривенные, внутримышечные и внутрисуставные инъекции в дневном стационаре и проводят почти все виды ультразвуковых исследований – абдоминальные, почек, тазобедренного сустава и сосудов головного мозга.

Подробнее о работе клиники «Чита.Ру» писало в этом тексте.

Полный список услуг размещён на сайте учреждения травмпунктчита.рф.

Фото: ИА "Чита.Ру" Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

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