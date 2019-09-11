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Красота и здоровье

Приёмы невролога, гинеколога со скидкой 40% и акции на УЗИ запустил «Новомед» в Чите

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Клиника «Новомед» запустила скидки 40% на приёмы невролога и гинеколога, а также скидку 25% на ультразвуковую допплерографию УЗДГ по акции «Счастливые часы», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 сентября руководитель клиники Феликс Белозерцев.

«Пройти консультационный или профилактический приём у врача-невролога со скидкой 40% можно по средам и пятницам с 9.00 до 13.00, а у врача-гинеколога – по вторникам и четвергам с 9.00 до 13.00. В будние дни с 15.00 до 19.00 действует скидка 25% на все виды УЗДГ», – рассказал собеседник агентства.

Это далеко не единственные выгодные предложения в клинике «Новомед». Помимо акций в клинике постоянно действуют комплексы для исследования здоровья по специальным ценам. Так, приём невролога и УЗДГ сосудов шеи стоит 1 800 рублей, а комплекс из гинекологического, УЗИ молочных желёз и щитовидной железы – 1 650 рублей.


1. «Добрый невролог»:
Приём невролога + УЗДГ сосудов шеи – 1 800 рублей
2. Счастливые часы в будние дни с 15.00 до 19.00 – скидка 25 % на все виды УЗДГ:
УЗДГ сосудов верхних конечностей – 1 000 рублей
УЗДГ сосудов нижних конечностей – 1 800 рублей
УЗДГ сосудов шеи – 1 200 рублей
УЗДГ сосудов почек – 1 000 рублей
УЗДГ артерий нижних конечностей – 1 000 рублей
УЗДГ вен нижних конечностей — 1000 руб.
3. «Check-Up УЗИ-диагностика»:
гинекологическое УЗИ + молочных желёз + щитовидной железы – 1 650 рублей
4. Программа «Мужское здоровье. Check-Up Диагностика»:
Приём врача-уролога + трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) – 1 500 рублей
Приём врача-уролога + ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря – 1 800 рублей
Прием врача-уролога + ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря + урофлоуметрия – 2 300 рублей
5. Программа «Женское здоровье. Check-Up Диагностика»:
Приём врача-гинеколога + УЗИ гинекологическое + УЗИ молочных желёз – 1 800 рублей

«Кроме того, у нас всегда действуют «Семейные карты» – с их помощью заботиться о здоровье можно ещё более выгодно», – добавил руководитель клиники.

Запись на приём – по телефонам 8 (3022) 209-000 и 8-924-811-12-71.

Подробную информацию об акциях, услугах и врачах можно узнать в аккаунте клиники в Instagram.
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
 
Новомед, медицинская клиника, ул. Коханского, 14
  • 8 (3022) 209-000

Лицензии на осуществление медицинской деятельности: ЛО-75-01-001536 от 04.06.2019 г.

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