Приёмы невролога, гинеколога со скидкой 40% и акции на УЗИ запустил «Новомед» в Чите

Клиника «Новомед» запустила скидки 40% на приёмы невролога и гинеколога, а также скидку 25% на ультразвуковую допплерографию УЗДГ по акции «Счастливые часы», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 сентября руководитель клиники Феликс Белозерцев.

«Пройти консультационный или профилактический приём у врача-невролога со скидкой 40% можно по средам и пятницам с 9.00 до 13.00, а у врача-гинеколога – по вторникам и четвергам с 9.00 до 13.00. В будние дни с 15.00 до 19.00 действует скидка 25% на все виды УЗДГ», – рассказал собеседник агентства.

Это далеко не единственные выгодные предложения в клинике «Новомед». Помимо акций в клинике постоянно действуют комплексы для исследования здоровья по специальным ценам. Так, приём невролога и УЗДГ сосудов шеи стоит 1 800 рублей, а комплекс из гинекологического, УЗИ молочных желёз и щитовидной железы – 1 650 рублей.



1. «Добрый невролог»:

Приём невролога + УЗДГ сосудов шеи – 1 800 рублей

2. Счастливые часы в будние дни с 15.00 до 19.00 – скидка 25 % на все виды УЗДГ:

УЗДГ сосудов верхних конечностей – 1 000 рублей

УЗДГ сосудов нижних конечностей – 1 800 рублей

УЗДГ сосудов шеи – 1 200 рублей

УЗДГ сосудов почек – 1 000 рублей

УЗДГ артерий нижних конечностей – 1 000 рублей

УЗДГ вен нижних конечностей — 1000 руб.

3. «Check-Up УЗИ-диагностика»:

гинекологическое УЗИ + молочных желёз + щитовидной железы – 1 650 рублей

4. Программа «Мужское здоровье. Check-Up Диагностика»:

Приём врача-уролога + трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) – 1 500 рублей

Приём врача-уролога + ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря – 1 800 рублей

Прием врача-уролога + ТРУЗИ + УЗИ мочевого пузыря + урофлоуметрия – 2 300 рублей

5. Программа «Женское здоровье. Check-Up Диагностика»:

Приём врача-гинеколога + УЗИ гинекологическое + УЗИ молочных желёз – 1 800 рублей

«Кроме того, у нас всегда действуют «Семейные карты» – с их помощью заботиться о здоровье можно ещё более выгодно», – добавил руководитель клиники.

Запись на приём – по телефонам 8 (3022) 209-000 и 8-924-811-12-71.