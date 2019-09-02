Акция на восстановление зубов и терапевтическое лечение началась в центре «Победа» в Чите

Стоматологический центр «Победа» на Хабаровской, 1, с 1 по 30 сентября проводит акцию, когда восстановление зуба пломбой и терапевтическая стоматология в комплексе с анестезией будет стоить всего 2 тысячи рублей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 2 сентября представитель центра.

«Наша акция поможет восстановить зуб с существенной экономией до конца сентября, ведь обычная стоимость таких услуг составляет от 3,5 тысяч рублей. Мы проведём лечение кариеса и восстановим зуб со сколом** всего за 2 тысячи. В комплекс входит качественная анестезия и современные пломбирующие материалы», – рассказал собеседник агентства.

Врачи центра подбирают реставрационный материал под цвет зуба и полностью копируют его форму, чтобы добиться максимального соответствия с естественным зубом. Услуги оказываются взрослым и детям от 4 лет.

«Специалисты стоматологического центра «Победа» занимаются профессиональной гигиеной полости рта, съёмным протезированием и протезированием зубов с использованием имплантатов. Первичная консультация проводится бесплатно. Узнать больше об условиях лечения и ценах на услуги можно на сайте», – добавил представитель центра.