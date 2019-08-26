Любой «очкарик» со стажем скажет, что правильный подбор новых очков – это не просто купить что-то первое попавшееся, «лишь бы было видно». Чтобы найти подходящую оправу, уходит не один день и десятки примерок. А перед этим зачастую нужно проверить зрение и получить рецепт. Сеть оптики «Панацея» предлагает совершенно другой подход к сервису: прямо в салоне вы можете посетить оптометриста, выбрать одну из сотен оправ, включая всемирно известные бренды, и заказать очки.

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