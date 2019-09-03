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Набор на занятия для взрослых и детей открыла студия танца «Стиль» в Чите

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Студия танца «Стиль» открыла набор на обучение уличным, современным и восточным танцам, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 3 сентября представитель студии.

«В студии танца «Стиль» каждый может себя почувствовать универсальным танцором. Мы обучаем уличным направлениям: хип-хоп, локинг, хаус, раскрываем женственность и уверенность в таком стиле как вог. Джаз и контемпорари помогут выразить мысли и эмоции, а восточный танец подчеркнёт грацию, красоту и принесёт пользу женскому здоровью», — уточнил собеседник агентства.

Также в студии работает направление для детей с 4 лет, с которыми преподаватели развивают слух, чувство ритма, артистизм. Помимо танцевальных групп, можно записаться в группу «Здоровый позвоночник» для укрепления мышц спины и улучшения осанки.

«Мы с удовольствием участвуем в конкурсах, фестивалях, концертах, выступаем на городских мероприятиях, например, День города, и, конечно, получаем много наград», — добавил представитель студии.

Студия «Стиль» приглашает всех желающих 6 сентября в 18.00 по адресу Ленинградская, 77, для того, чтобы подробнее познакомиться с танцевальными направлениями и записаться в группы.

Подробности можно узнать по телефону 8 (914)-503-25-67. Посмотреть фото, видео и другую информацию о студии — в группе «ВКонтакте» и Instagram.

 
Стиль, студия танца, ул. Ленинградская, 77
  • 8 (3022) 31-94-23
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