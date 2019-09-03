Диагностику щитовидной железы всего за 610 р. до 15 сентября сделает «Академия Здоровья»
Инновационная клиника «Академия Здоровья» с 5 по 15 сентября проведёт диагностику щитовидной железы с помощью регистрации звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями с их последующей расшифровкой и описанием со скидкой 30% — всего за 610 рублей, сообщили ИА «Чита.Ру» 3 сентября в пресс-службе клиники.
«Процедуру можно пройти по сниженной на треть цене. Такой метод диагностики практически не причиняет дискомфорта и подходит пациентам всех возрастов, а также беременным», — уточнили в сообщении.
Результат будет готов сразу после проведения обследования. Врач за короткое время оценит состояние щитовидной железы пациента, сможет подтвердить или исключить какие-либо заболевания, новообразования и патологические процессы.
Записаться на исследование можно по телефонам: 401-911, 217-911, найти подробную информацию — на сайте.
На правах рекламы.