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Академия Здоровья

Диагностику щитовидной железы всего за 610 р. до 15 сентября сделает «Академия Здоровья»

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предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

Инновационная клиника «Академия Здоровья» с 5 по 15 сентября проведёт диагностику щитовидной железы с помощью регистрации звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями с их последующей расшифровкой и описанием со скидкой 30% — всего за 610 рублей, сообщили ИА «Чита.Ру» 3 сентября в пресс-службе клиники.

«Процедуру можно пройти по сниженной на треть цене. Такой метод диагностики практически не причиняет дискомфорта и подходит пациентам всех возрастов, а также беременным», — уточнили в сообщении.

Результат будет готов сразу после проведения обследования. Врач за короткое время оценит состояние щитовидной железы пациента, сможет подтвердить или исключить какие-либо заболевания, новообразования и патологические процессы.

Записаться на исследование можно по телефонам: 401-911, 217-911, найти подробную информацию — на сайте.

 
Академия Здоровья, ул. Коханского, 13
  • 8 (3022) 40-19-11
ИА
Фото: ИА "Чита.Ру"

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