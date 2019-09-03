Диагностику щитовидной железы всего за 610 р. до 15 сентября сделает «Академия Здоровья»

Фото: предоставлено рекламодателем Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Инновационная клиника «Академия Здоровья» с 5 по 15 сентября проведёт диагностику щитовидной железы с помощью регистрации звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями с их последующей расшифровкой и описанием со скидкой 30% — всего за 610 рублей, сообщили ИА «Чита.Ру» 3 сентября в пресс-службе клиники.

«Процедуру можно пройти по сниженной на треть цене. Такой метод диагностики практически не причиняет дискомфорта и подходит пациентам всех возрастов, а также беременным», — уточнили в сообщении.

Результат будет готов сразу после проведения обследования. Врач за короткое время оценит состояние щитовидной железы пациента, сможет подтвердить или исключить какие-либо заболевания, новообразования и патологические процессы.

Записаться на исследование можно по телефонам: 401-911, 217-911, найти подробную информацию — на сайте.

Академия Здоровья, ул. Коханского, 13

Фото: ИА "Чита.Ру" Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

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