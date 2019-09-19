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Красота и здоровье

Новый фитнес-проект с месяцем тренировок за 2,1 т. р. начался в «Атмосфере»

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Центр женской красоты и здоровья «Атмосфера» наберёт девять участниц в свой новый фитнес-проект: абонемент стоимостью 2,1 тысячи рублей включает месяц групповых занятий и консультации специалистов по коррекции фигуры, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 19 сентября представитель центра.

Татьяна Гальцева
Фото: Татьяна Гальцева
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Татьяна Гальцева
Фото: Татьяна Гальцева
2
Татьяна Гальцева
Фото: Татьяна Гальцева
3
Татьяна Гальцева
Фото: Татьяна Гальцева
4
Татьяна Гальцева
Фото: Татьяна Гальцева
5
Татьяна Гальцева
Фото: Татьяна Гальцева
6
Татьяна Гальцева
Фото: Татьяна Гальцева
7
Татьяна Гальцева
Фото: Татьяна Гальцева
8
Татьяна Гальцева
Фото: Татьяна Гальцева
9
Татьяна Гальцева
Фото: Татьяна Гальцева
10
Татьяна Гальцева
Фото: Татьяна Гальцева
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Татьяна Гальцева
Фото: Татьяна Гальцева
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Татьяна Гальцева
Фото: Татьяна Гальцева
13
Татьяна Гальцева
Фото: Татьяна Гальцева
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«Новое осеннее предложение – отличная возможность получить целый месяц безлимитного фитнеса со скидкой в 50% и тем самым начать трансформацию своего тела. Чтобы достичь наибольшей эффективности, наши специалисты индивидуально подбирают групповые занятия для каждой участницы, а также составляют план питания», – рассказал собеседник агентства.

«Атмосфера» предлагает своим посетительницам большое разнообразие занятий. Например, желающим сбросить вес подойдёт силовой пилатес, для размеренных тренировок — будокон-йога на основе медитации и единоборств, а «Бодитоник» оптимально сочетает элементы пилатеса и йоги. Также доступны программы по стретчингу, «Здоровая спина», «Сочный пресс» для укрепления мышц живота, динамичная зумба, основанная на гимнастике калланетика, короткие интервальные тренировки «Табата» с высокой интенсивностью и многое другое.

«Вместе с нами добиваются отличных результатов: например, посетительница центра Надежда сбросила 20 килограммов. И это не фантастика, а реальное достижение, доступное всем», – добавил представитель центра.

Чтобы стать одной из участниц, необходимо заполнить форму внизу или позвонить по телефонам: 213-004, 8-914-442-11-33.

 
Атмосфера, центр коррекции фигуры, ул. Красноармейская, 14/1 (вход с ул. Чкалова)
  • 8 (3022) 21-30-04
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