Новый фитнес-проект с месяцем тренировок за 2,1 т. р. начался в «Атмосфере»

Фото: Татьяна Гальцева 1 Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Фото: Татьяна Гальцева 2 Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Фото: Татьяна Гальцева 3 Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Фото: Татьяна Гальцева 4 Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Фото: Татьяна Гальцева 5 Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Фото: Татьяна Гальцева 6 Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Фото: Татьяна Гальцева 7 Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Фото: Татьяна Гальцева 8 Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Фото: Татьяна Гальцева 9 Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Фото: Татьяна Гальцева 10 Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Фото: Татьяна Гальцева 11 Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Фото: Татьяна Гальцева 12 Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Фото: Татьяна Гальцева 13 Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае