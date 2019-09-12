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Медикс

Цены на лечение кариеса, чистку зубов ультразвуком снизила до 30 сентября «Клиника Медикс»

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Стоматология «Клиники Медикс» до 30 сентября запустила скидку 20% на лечение кариеса* и профессиональную гигиену полости рта и зубов, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 12 сентября представитель клиники.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
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предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
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Andrey Zinchenko
Фото: Andrey Zinchenko
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Andrey Zinchenko
Фото: Andrey Zinchenko
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Andrey Zinchenko
Фото: Andrey Zinchenko
5
Andrey Zinchenko
Фото: Andrey Zinchenko
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«Только в этом месяце клиенты «Клиники Медикс» могут значительно сэкономить и записаться к стоматологу по очень выгодной цене. Так, лечение неглубокого кариеса со скидкой будет стоить 2 904 рубля», – рассказал собеседник агентства.

Также сентябрьская скидка в 20% распространяется на профессиональную гигиену полости рта. Она помогает удалить отложения со всех поверхностей зубов, которые могут стать причиной размножения бактерий и, как следствие, болезней дёсен, неприятного запаха изо рта и кариеса.

Запись на консультацию стоматолога и лечение — в форме внизу и по телефону: 20-20-30.

Узнать подробнее о других акциях можно на сайте клиники.

 
Клиника Медикс, ул. Красной Звезды, 9
  • 8 (3022) 202-030

Лицензия № ЛО-75-01-001440 выдана 19 сентября 2018 г. Министерством здравоохранения Забайкальского края.
* Скидка не распространяется на детскую стоматологию. Лечение по акции проводится материалом Spectrum.

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