Цены на лечение кариеса, чистку зубов ультразвуком снизила до 30 сентября «Клиника Медикс»

Стоматология «Клиники Медикс» до 30 сентября запустила скидку 20% на лечение кариеса* и профессиональную гигиену полости рта и зубов, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 12 сентября представитель клиники.

«Только в этом месяце клиенты «Клиники Медикс» могут значительно сэкономить и записаться к стоматологу по очень выгодной цене. Так, лечение неглубокого кариеса со скидкой будет стоить 2 904 рубля», – рассказал собеседник агентства.

Также сентябрьская скидка в 20% распространяется на профессиональную гигиену полости рта. Она помогает удалить отложения со всех поверхностей зубов, которые могут стать причиной размножения бактерий и, как следствие, болезней дёсен, неприятного запаха изо рта и кариеса.

Запись на консультацию стоматолога и лечение — в форме внизу и по телефону: 20-20-30.

Узнать подробнее о других акциях можно на сайте клиники.

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Клиника Медикс, ул. Красной Звезды, 9

Лицензия № ЛО-75-01-001440 выдана 19 сентября 2018 г. Министерством здравоохранения Забайкальского края.

* Скидка не распространяется на детскую стоматологию. Лечение по акции проводится материалом Spectrum.