«Я выбираю «Клинику Медикс»: 10 главных фишек для детей и родителей

Фото: предоставлено рекламодателем Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Четыре года. Это и для ребёнка немалый возраст – он уже давно болтает без умолку, обзавёлся десятком друзей в детском саду и даже пробует запоминать буквы. На глазах многих читинцев точно так же за 4 года выросло и детское отделение «Клиники Медикс». Ко дню рождения клиники, которое отмечают 22 сентября, мы решили определить 10 главных фишек – новых и тех, что были с самого начала, – благодаря которым родители и дети каждый раз идут сюда с удовольствием.

1. Детская клиника, заметная с улицы

Здание «Клиники Медикс», пожалуй, отличается от всех строений Читы. Заходя на территорию учреждения, ты словно попадаешь в волшебный городок из европейских сказок. Кажется, что вот-вот из дверей выйдет фея в сверкающем платье или колдун в мантии и остроконечной шляпе.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Буквально этим летом на территории «Клиники Медикс» появились новые друзья пациентов – фигурки котов, собак, улитки, пчёлки и зайчика, а также машинки. Думаем, даже не нужно рассказывать, как быстро дети обнаружили персонажей и насколько часто с ними фотографируются.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае Фото: Kseniya Zimina Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае Фото: Kseniya Zimina Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Такая весёлая, непринуждённая атмосфера, совсем несвойственная для обычных больниц, помогает ребёнку расслабиться. А некоторые родители даже придумывают сказки и истории про героев, которых ребёнок может найти во время прогулки возле клиники. И вот уже не так страшно идти на приём к врачу, даже наоборот – каждый раз, приходя в «Клинику Медикс», ребёнок будет рад видеть знакомых персонажей.

2. Внимание к родительским потребностям

Парковками сейчас никого не удивишь, а вот зон для колясок нет во многих детских учреждениях. Хотя они, наверное, даже более необходимы, чем парковки. В «Клинике Медикс» вы всегда можете не просто оставить коляску в удобном месте, но и пристегнуть её замком – достаточно попросить ключ у администратора. Кроме того, зона находится под видеонаблюдением, так что коляски — под двойной системой защиты.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае Фото: предоставлено рекламодателем Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

И это далеко не все мелочи, которые делают клинику удобной — например, здесь есть комната матери и ребёнка, где можно переодевать и кормить малыша.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

3. Играйте до и после приёма

Для многих детей визит к врачу – это стресс. Кого-то пугает неизвестность и незнакомый человек, кто-то помнит о предыдущем не самом удачном походе к врачу из другой клиники. Так или иначе, ребёнку нужно отвлечься и почувствовать себя в комфортной атмосфере. Для этого в «Клинике Медикс» есть сразу две игровые комнаты – в стоматологии и детском отделении многопрофильной клиники.

Фото: Kseniya Zimina Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае Фото: предоставлено рекламодателем Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Сюда можно заглянуть перед приёмом, чтобы расслабиться, или зайти сразу после посещения врача. Да даже просто провести время между приёмами – комната открыта для всех желающих и абсолютно бесплатна. И не беспокойтесь: ребёнок точно найдёт, чем заняться в игровой комнате. Здесь есть мягкие кубики, домик и многое другое, а в центре висит светильник-глобус. Разумеется, пол и стены отделаны мягким защитным покрытием, так что ребёнок точно будет в порядке.

4. Не расставайтесь с любимыми мультфильмами

Ребёнок не хочет играть и капризничает перед приёмом? Тогда его наверняка отвлекут и настроят на нужный лад телевизоры с любимыми мультфильмами, которые установлены по всей «Клинике Медикс». Ведь с любимыми героями гораздо проще почувствовать себя в безопасности в незнакомом месте и успокоиться после длительного лечения. Кстати, телевизоры есть даже в кабинетах стоматологии. Так что если предстоит какая-то масштабная процедура, доктор запустит на нём что-нибудь интересное.

Фото: Kseniya Zimina Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

5. Бизиборды, которые наверняка понравятся вашему ребёнку

Летом 2019 года в «Клинике Медикс» также появилось несколько бизибордов – это развивающие доски, на которых собраны различные кнопочки, включатели, щеколды, механизмы, замки и многое другое. Всё это очень интересно трогать, включать, открывать и двигать малышам от 6 месяцев и до 6 лет. Так что время до приёма пролетит незаметно, да и ребёнок перестанет волноваться.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае Фото: Kseniya Zimina Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

6. Полечился у стоматолога – получи подарок

Чтобы дети не боялись визитов к стоматологу, в «Клинике Медикс» придумали интересную игру: каждый ребёнок после лечения получает за смелость сюрприз из сундука с подарками. Даже не так – ваш малыш сможет сам выбрать любую понравившуюся игрушку из ларца. Благодаря этому у ребёнка будут только положительные впечатления от лечения, так что в следующий раз он наверняка придёт сюда с удовольствием.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

7. Пока ребёнок лечится, родители отдыхают

Безупречный сервис и внимание к мелочам не ограничиваются только заботой о пациентах. Родители получают ничуть не меньший уровень комфорта. Так что если вы пришли с ребёнком, вам не придётся ждать окончания лечения на жёсткой скамье в коридоре. Для этого есть комната ожидания с мягкими диванами, журналами и розетками для подзарядки телефона.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

8. Разумеется, высококлассные врачи

Мы уже не раз писали о том, какие высококвалифицированные профессионалы работают в «Клинике Медикс», и только поэтому не поставили этот пункт первым. Хотя, безусловно, он таковым является.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

С детьми работают наиболее опытные и известные врачи со всего края, которые помогут продиагностировать ребёнка с использованием современного оборудования экспертного класса и назначить своевременное лечение. Помогает этому и собственная лаборатория – она быстро и с высокой долей достоверности обнаруживает самые разные заболевания и мельчайшие отклонения в организме. И делает это быстро.

Фото: Kseniya Zimina Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае Фото: Andrey Zinchenko Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае Фото: предоставлено рекламодателем Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае Фото: предоставлено рекламодателем Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

«Клиника Медикс» предлагает своим пациентам практически все современные методы лечения. Возьмём для примера стоматологию, где одинаково успешно работают с детьми всех возрастов.

Причём в особо осложнённых случаях, требующих масштабного вмешательства, можно применить лечение под анестезией.

9. Только лечением всё не заканчивается

Со своими пациентами «Клиника Медикс» выстраивает долгие, доверительные и практически дружеские отношения, которые не заканчиваются за порогом учреждения. Дети часто получают подарки на праздники, проводятся розыгрыши в социальных сетях (кстати, подписывайтесь на Instagram, чтобы быть в курсе – через несколько дней стартует новый розыгрыш).

Фото: предоставлено рекламодателем Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

А иногда в клинике устраивают уроки здоровья, где, например, рассказывают детям, как правильно чистить зубы, чтобы предотвратить возможные заболевания полости рта.

10. Выгодные акции

До конца сентября пациенты «Клиники Медикс» могут воспользоваться выгодными предложениями как на услуги стоматологии, так и на услуги многопрофильной клиники. А все актуальные акции можно узнать на сайте medixchita.ru, в Instagram и «ВКонтакте».

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Тысячи читинцев уже стали пациентами «Клиники Медикс». И если вы ищете для своей семьи учреждение, где работают опытные специалисты, есть современное оборудование и высококлассный сервис, то «Клиника Медикс» — это ваш выбор.

Запись на приём – по телефону: 20-20-30.

Клиника Медикс, ул. Красной Звезды, 9

Лицензия № ЛО-75-01-001440 выдана 19 сентября 2018 г. Министерством здравоохранения Забайкальского края.

* Скидка не распространяется на детскую стоматологию. Лечение по акции проводится материалом Spectrum.