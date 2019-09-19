«Добромед» при установке брекетов бесплатно сделает слепки и диагностические модели

Стоматологическая клиника «Добромед» при установке любых брекет-систем до 30 ноября бесплатно сделает слепки и диагностические модели зубов, сэкономить на этом можно до 2,5 тысячи рублей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 19 сентября представитель клиники.

«Лечение у ортодонта всегда начинается с консультации и диагностики, которая включает в себя изготовление рентгеновских снимков зубных рядов, создание слепков и диагностических моделей. До конца осени пациенты нашей клиники могут сэкономить до 2,5 тысячи рублей на этих подготовительных процедурах», — рассказал собеседник агентства.

Специалисты считают, что неправильный прикус помимо психологических проблем создаёт сложности с пережёвыванием пищи, оказывает неправильную нагрузку на дёсны и челюсти, из-за чего возрастает риск развития пародонтита, зубы быстрее стираются.

В клинике «Добромед» брекеты могут установить взрослым и детям от 11 лет. Стоимость на них начинается от 19 тысяч рублей за одну челюсть.

Добромед, ул. Угданская, 1а

Фото: ИА "Чита.Ру" Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

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