ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Все авторские права защищены © ИА «Чита.Ру», 2003—2020
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+
Р!
Академия Здоровья

Гинеколог и офтальмолог в «Академии Здоровья» до 30 сентября будут принимать со скидками

,

Инновационная клиника «Академия Здоровья» до 30 сентября снизила цены на первичные приёмы у врача-гинеколога и офтальмолога, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 10 сентября представитель клиники.

«Первичный приём у гинеколога подешевел на 10%*, а у офтальмолога — на 15%. Основная задача первичных осмотров – предотвратить появление серьёзных заболеваний. Специалисты клиники могут оценить состояние здоровья, дать рекомендации и при необходимости направить на комплексное обследование», — рассказал собеседник агентства.

Узнать подробности и записаться можно по телефону: 401-911.

*Скидка на приём гинеколога действует только с 16.00 до 20.00

 
Академия Здоровья, ул. Коханского, 13
  • 8 (3022) 40-19-11

Лицензия №ЛО-75-01-000953 от 12 марта 2015 г. на осуществление медицинской деятельности. Академия Здоровья

На правах рекламы.

Назад
Известные жители Читы рассказали студентам ЗабГУ, как добиться успеха в Забайкалье
Диагностику щитовидной железы всего за 610 р. до 15 сентября сделает «Академия Здоровья»
«Академия Здоровья» — место решения любых гинекологических проблем
ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

Новости/Статьи
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить
Загрузить ещё