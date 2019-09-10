Гинеколог и офтальмолог в «Академии Здоровья» до 30 сентября будут принимать со скидками

Инновационная клиника «Академия Здоровья» до 30 сентября снизила цены на первичные приёмы у врача-гинеколога и офтальмолога, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 10 сентября представитель клиники.

«Первичный приём у гинеколога подешевел на 10%*, а у офтальмолога — на 15%. Основная задача первичных осмотров – предотвратить появление серьёзных заболеваний. Специалисты клиники могут оценить состояние здоровья, дать рекомендации и при необходимости направить на комплексное обследование», — рассказал собеседник агентства.

Узнать подробности и записаться можно по телефону: 401-911.

*Скидка на приём гинеколога действует только с 16.00 до 20.00