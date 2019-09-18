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Красота и здоровье

При энурезе, головной боли, задержке развития детям помогут в клинике ЧГМА в Чите

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Благодаря современным методам, применяемый в клинике Читинской государственной медицинской академии (ЧГМА), специалисты помогут детям при неврологических, психосоматических и других заболеваний, в том числе от энуреза, тика, головных болей. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 18 сентября сообщил представитель клиники.

Положительный эффект от процедур может выражаться в нормализации сна, аппетита, уменьшении гиперактивности и случаев энуреза. Ребёнок может стать менее агрессивным, избавляется от страхов, у него улучшается речь и её понимание, повышается внимание и познавательная активность, появляется интерес к общению со сверстниками.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
2
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Отделение консультативной помощи детям, ул. Бабушкина, 44
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