При энурезе, головной боли, задержке развития детям помогут в клинике ЧГМА в Чите

Благодаря современным методам, применяемый в клинике Читинской государственной медицинской академии (ЧГМА), специалисты помогут детям при неврологических, психосоматических и других заболеваний, в том числе от энуреза, тика, головных болей. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 18 сентября сообщил представитель клиники.

Положительный эффект от процедур может выражаться в нормализации сна, аппетита, уменьшении гиперактивности и случаев энуреза. Ребёнок может стать менее агрессивным, избавляется от страхов, у него улучшается речь и её понимание, повышается внимание и познавательная активность, появляется интерес к общению со сверстниками.