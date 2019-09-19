Отделаться малой кровью при болезнях дёсен. Как лечат плазмолифтингом?

Плазмолифтинг — это процедура при которой обогащённую тромбоцитами плазму крови человека вводят под кожу. Примерно с 2012 года такое внутрикожное введение лекарственного препарата активно используют косметологи по всей стране. Процедура применяется для омоложения кожи, борьбы с рубцами, улучшения её внешнего вида.

Однако, далеко не все знают, что возможности плазмолифтинга намного шире. Успешно его применяют в трихологии, травматологии, ортопедии, гинекологии, стоматологии. Остановимся подробнее на последнем направлении.

Уникальные свойства плазмы

В стоматологической клинике «Дента Люкс» плазмолифтинг стали использовать с начала года и уже получили хороший устойчивый результат. Вот что об этом говорит стоматолог клиники Александра Ли:

«Чаще всего плазмолифтинг показан при заболеваниях пародонта: гингивите, пародонтите, пародонтозе, а также при имплантации и удалении зубов. Мы видим, что даже после первой процедуры, как правило, состояние пациентов улучшается — проходят кровоточивость дёсен, болезненные ощущения, неприятный запах изо рта, зубы становятся менее подвижными, уменьшается воспаление тканей».