Отделаться малой кровью при болезнях дёсен. Как лечат плазмолифтингом?
Плазмолифтинг — это процедура при которой обогащённую тромбоцитами плазму крови человека вводят под кожу. Примерно с 2012 года такое внутрикожное введение лекарственного препарата активно используют косметологи по всей стране. Процедура применяется для омоложения кожи, борьбы с рубцами, улучшения её внешнего вида.
Однако, далеко не все знают, что возможности плазмолифтинга намного шире. Успешно его применяют в трихологии, травматологии, ортопедии, гинекологии, стоматологии. Остановимся подробнее на последнем направлении.
Уникальные свойства плазмы
В стоматологической клинике «Дента Люкс» плазмолифтинг стали использовать с начала года и уже получили хороший устойчивый результат. Вот что об этом говорит стоматолог клиники Александра Ли:
«Чаще всего плазмолифтинг показан при заболеваниях пародонта: гингивите, пародонтите, пародонтозе, а также при имплантации и удалении зубов. Мы видим, что даже после первой процедуры, как правило, состояние пациентов улучшается — проходят кровоточивость дёсен, болезненные ощущения, неприятный запах изо рта, зубы становятся менее подвижными, уменьшается воспаление тканей».
Как проходит процедура?
Лечение пародонтита, как и любого другого заболевания, необходимо начать с консультации специалиста. Только врач может назначить плазмолифтинг и определить сколько процедур необходимо.
«Обычно мы рекомендуем 3–4 процедуры с перерывами в неделю. Однако не стоит забывать, что любое заболевание нужно лечить комплексно. Например, вместе с плазмолифтингом пациенту мы назначаем дополнительное и профессиональную гигиену полости рта», — рассказывает стоматолог.
Цены на плазмолифтинг начинаются от 1,8 тысячи рублей за одну процедуру.
Как ещё используют кровь в стоматологии?
Помимо плазмы, в стоматологии используют и тромбоцитарную массу, это называется PRF-терапия. Её применяют при обширных стоматологических операциях. PRF (Platelet Rich Fibrin) — это фибрин обогащённый тромбоцитами, полученный из крови пациента путём центрифугирования в кабинете врача. На деле — это сгущённая часть плазмы, лишённая эритроцитов, которая также способствует ускорению регенерации тканей.
О возможностях применения этих процедур более подробно и возможных противопоказаниях расскажет врач-стоматолог на консультации.
Лицензия ЛО-7501-001076 от 02.03.2016 г.
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