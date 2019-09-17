Новая услуга косметологии по омоложению лица появилась в «Академии Здоровья»

В отделении косметологии инновационной клиники «Академия Здоровья» появилась новая услуга для анатомического омоложения лица, без хирургической операции, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 17 сентября представитель клиники.

«Обычно процедура даёт мощный эффект омоложения и лифтинга, а результат виден сразу после процедуры и постепенно нарастает в течение 6-8 недель. К преимуществам можно отнести сниженный болевой эффект, отсутствие реабилитации, возможность выполнять процедуру в любое время года», — рассказал собеседник агентства

Так можно прорабатывать все зоны лица, включая надбровную, области вокруг глаз и рта. Благодаря этому можно подтянуть овал лица, избавиться от морщин в межбровной зоне, освежить кожу вокруг глаз, уменьшить носогубную складку.

В «Академии Здоровья» пациент сам выбирает зону, которую он хочет «проработать» – всё лицо или только глаза, губы, нижнюю треть лица. Косметологи подберут для каждого клиента индивидуальную программу, учитывая его особенности.

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