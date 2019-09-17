ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Все авторские права защищены © ИА «Чита.Ру», 2003—2020
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+
Р!
Академия Здоровья

Новая услуга косметологии по омоложению лица появилась в «Академии Здоровья»

,

В отделении косметологии инновационной клиники «Академия Здоровья» появилась новая услуга для анатомического омоложения лица, без хирургической операции, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 17 сентября представитель клиники.

«Обычно процедура даёт мощный эффект омоложения и лифтинга, а результат виден сразу после процедуры и постепенно нарастает в течение 6-8 недель. К преимуществам можно отнести сниженный болевой эффект, отсутствие реабилитации, возможность выполнять процедуру в любое время года», — рассказал собеседник агентства

Так можно прорабатывать все зоны лица, включая надбровную, области вокруг глаз и рта. Благодаря этому можно подтянуть овал лица, избавиться от морщин в межбровной зоне, освежить кожу вокруг глаз, уменьшить носогубную складку.

В «Академии Здоровья» пациент сам выбирает зону, которую он хочет «проработать» – всё лицо или только глаза, губы, нижнюю треть лица. Косметологи подберут для каждого клиента индивидуальную программу, учитывая его особенности.

Записаться на приём к косметологу и ещё больше узнать о новом аппарате можно по телефону: 40-10-60.

 
Академия Здоровья, ул. Коханского, 13
  • 8 (3022) 40-19-11

Лицензия №ЛО-75-01-000953 от 12 марта 2015 г. на осуществление медицинской деятельности.

На правах рекламы.

Назад
Лечебные программы со скидкой 20% будут действовать весь октябрь в «Академии Здоровья»
«Омолодиться можно и по дороге на работу» — косметологи «Академии Здоровья»
Известные жители Читы рассказали студентам ЗабГУ, как добиться успеха в Забайкалье
ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

Новости/Статьи
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить
Загрузить ещё