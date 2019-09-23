Эндокринолог и уролог из Санкт-Петербурга будут вести приём в «Академии здоровья»

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Врач-эндокринолог Никита Иванов и врач-уролог Сергей Выходцев, работающие в Санкт-Петербурге и занимающиеся изучением проблем эндокринологии, урологии, сексологии и психотерапии, 1 и 2 октября будут вести платный приём в «Академии Здоровья», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 23 сентября представитель инновационной клиники.

«Никита Иванов и Сергей Выходцев — это не просто опытные врачи, а специалисты международного уровня, авторы более 100 научных публикаций, учебных пособий, организаторы и участники международных конференций. И в честь десятилетия нашей клиники они готовы 1 и 2 октября встретиться с читинцами, чтобы проконсультировать их, дать рекомендации по дальнейшему плану обследования и лечения», — рассказал собеседник агентства.

Никита Иванов — врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, проконсультирует пациентов с редкой эндокринной патологией, бесплодием, патологией щитовидной железы, сахарным диабетом, нарушением полового развития, неудовлетворённостью своим полом. Иванов один из ведущих специалистов в России, занимающихся вопросами смены пола и необходимой гормональной коррекцией.

К Сергею Выходцеву — врачу-урологу, психиатру, сексологу, психотерапевту, кандидату медицинских наук можно обращаться с различными сексуальными расстройствами, эректильной дисфункцией, проблемами межличностных отношений в семье, мужскими и женскими психосоматическими расстройствами, бесплодием.

Оба специалиста представляют «Северо-Западный государственный медицинский университет имени Ильи Мечникова».

Запись на приём ведётся по телефону: 401-911. Количество мест ограничено.