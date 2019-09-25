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Красота и здоровье

Свой ВИЧ-статус забайкальцы узнали на бесплатном экспресс-тестировании от центра СПИД

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Краевой центр СПИД провёл бесплатное экспресс-тестирование на выявление ВИЧ среди забайкальцев 24 сентября на мероприятии по безопасности труда от Забайкальского министерства труда и социальной защиты населения, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель центра.

«На мероприятии у нас работала площадка, где каждый желающий мог проверить свой ВИЧ-статус быстро, бесплатно и анонимно. Всего тестирование прошли 66 человек, возраст которых от 35 до 50 лет. Большинство из них не всё знали о ВИЧ и способах его передачи», — уточнил собеседник агентства.

Некоторые забайкальцы отказывались проходить тестирование, аргументируя постоянными обследованиями по месту работы, однако пройти медицинский осмотр на работе — не всегда означает узнать свой ВИЧ-статус, мало кто об этом знает и ошибочно полагает, что если он учитель или врач, его обязательно обследовали на вирус.

Сдать анализы на ВИЧ можно в центре СПИД по будням и в Краевой клинической инфекционной больнице в выходные и праздники. Также появилась возможность провериться на ВИЧ в домашних условиях с помощью простых тестов, которые делаются на образцах слюны. Их можно приобрести в Чите на Баргузинской, 24, Ленинградской, 36, и в 4-м микрорайоне, 11; в Краснокаменске – на проспекте Ветеранов, 15, строение 40.

«Свой ВИЧ-статус важно знать, потому что заболевание неизлечимо, требует пожизненной терапии, потому предупредить заражение проще: достаточно быть осмотрительными с новыми знакомыми и пользоваться презервативами, не обращаться в подозрительные косметологические кабинеты и тату-салоны», — добавил собеседник агентства.

Работает телефон горячей линии: 310-366.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Центр СПИД ККИБ, ул. Амурская, 39
  • 8 (3022) 310-367

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