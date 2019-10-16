Ведущий хирург-гинеколог из Иркутска провёл мастер-класс в клинике «РЖД-Медицина» в Чите

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Один из ведущих эндоскопических хирургов в области гинекологии и репродуктологии, кандидат медицинских наук Михаил Чертовских на базе клинической больницы «РЖД-Медицина» города Читы провёл семинар и мастер-класс с использованием современного гинекологического оборудования. Об этом ИА «Чита.Ру» 17 октября сообщили в пресс-службе учреждения.

«Мастер-класс по гистерорезектоскопии проводился с видеотрансляцией оперативных вмешательств в конференц-зал. Там врачи-гинекологи лечебных учреждений Забайкальского края в режиме реального времени наблюдали за ходом операции и в процессе задавали хирургу интересующие их вопросы», – говорится в сообщении.

В ходе мастер-класса врачи ознакомились с особенностями хирургического доступа и техническими нюансами у пациенток разного возраста с особенностями гинекологического анамнеза и соматической патологии.

Клиническая больница «РЖД-Медицина» уделяет огромное значение сохранению здоровья всех женщин Забайкальского края. Если некоторые причины бесплодия успешно лечатся, то маточный фактор поддаётся лечению наиболее сложно. И малоинвазивная эндоскопическая хирургия – гистерорезектоскопия – один из современных способов решения репродуктивных проблем у этой категории пациенток, для чего в больнице недавно появился новый гистерорезектоскоп.

Мероприятия такого высокого уровня регулярно проводятся в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Читы, чем она подтверждает свой высокий уровень в деле оказания медицинской помощи всему населению Забайкальского края.