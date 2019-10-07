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Красота и здоровье

Новый ортопедический салон сети «Ортокомфорт» открылся в Чите в районе «Багульника»

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Ольга Егорова
Фото: Ольга Егорова

Новый салон Забайкальского протезно-ортопедического центра «Ортокомфорт» открылся в районе остановки «Багульник» на Бутина, 101. В честь этого с 5 по 12 октября на товары для здоровья по всей сети действует скидка 5%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 7 октября представитель компании.

«Теперь ассортимент наших салонов, первый из которых открылся в 2014 году, доступен и в самом центре города. Прежде всего, это средства реабилитации, без которых не обойтись после травм и операций – это бандажи, корсеты, коляски, костыли, массажёры, протезы, противопролежневые матрасы, терапевтическая обувь и компрессионный трикотаж», – рассказал собеседник агентства.

Новый салон будет полезен и в повседневной жизни. Здесь представлены анатомические подушки, ортопедическая обувь и стельки для детей и взрослых. А в салоне в Сухой Пади, 4, можно заказать индивидуальные ортопедические стельки, которые изготовят в Забайкальском протезно-ортопедическом центре.

«За 5 лет у наших салонов появились постоянные клиенты, каждому из которых мы стараемся помочь решить его проблему и подобрать наиболее подходящее средство. А сейчас обращаться к нам ещё выгоднее, ведь всю неделю с 5 по 12 октября в салонах сети действует скидка 5%», – добавил представитель сети.

Ольга Егорова
Фото: Ольга Егорова
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Ольга Егорова
Фото: Ольга Егорова
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Ольга Егорова
Фото: Ольга Егорова
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Ольга Егорова
Фото: Ольга Егорова
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Ольга Егорова
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Ольга Егорова
Фото: Ольга Егорова
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Ольга Егорова
Фото: Ольга Егорова
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Ольга Егорова
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Ольга Егорова
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Фото: Ольга Егорова
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ОртоКомфорт, ортопедический салон, ул. Бутина, 101
  • 8 (3022) 570-703
ИА
Фото: ИА "Чита.Ру"

Лицензия министерства здравоохранения Забайкальского края № ЛО-75-01-001551 от 23 июля 2019 года.

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