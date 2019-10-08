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Красота и здоровье

Бесплатные консультации по пластике носа и маммопластике проведут в «Академии Здоровья»

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Ведущие пластические хирурги инновационной клиники «Академия Здоровья» в Чите Артём Ваховский и Владислав Лесков проведут бесплатные консультации до 31 октября, сообщили ИА «Чита.Ру» 8 октября в пресс-службе клиники.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

«Артём Ваховский бесплатно проконсультирует по поводу одной из самых популярных в Забайкальском крае пластических операций – маммопластике. Она помогает исправить, например, асимметрию груди, сделать её привлекательнее. Врач Владислав Лесков проведёт консультации по вопросам омоложения, хирургии носа и формы ушей, а также восстановительной хирургии», — рассказали в пресс-службе.

На индивидуальном приёме пациенты узнают о возможности проведения операции, получат консультацию по срокам восстановления.

Врачи «Академии Здоровья» наблюдают за пациентами до конца реабилитации, а полная стоимость оперативного вмешательства известна пациенту заранее. Например, хирургия век стоит от 19,8 тысячи рублей, а хирургия ушей – от 23,1 тысячи рублей.

Узнать подробнее о пластической хирургии можно на сайте, а записаться на консультацию можно по телефонам: 401-911 и 217-911.

 
Академия Здоровья, ул. Коханского, 13
  • 8 (3022) 40-19-11

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