Приём врача-невролога будет стоить всего 720 р. в клинике «Новомед» в Чите

Клиника «Новомед» в Чите продолжает акцию на приём врача-невролога, который со скидкой 40% стоит 720 рублей вместо 1 200, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 9 октября представитель клиники.

«В нашей клинике под руководством известного в крае нейрохирурга Феликса Белозерцева работает несколько опытных, квалифицированных неврологов со стажем работы более 20 лет. Чтобы попасть к ним на приём со скидкой 40%, нужно записаться на среду или пятницу с 9.00 до 13.00. Ещё одна актуальная акция «Добрый невролог» действует в «Новомеде», когда консультация невролога и ультразвуковая допплерография сосудов шеи (УЗДГ) стоит всего 1,8 тысячи рублей», — рассказал собеседник агентства.

Для комплексного обследования и лечения в клинике «Новомед» предоставлены услуги врача-терапевта, врача-онколога, врача-гинеколога, врача-уролога, всех видов УЗИ, а также физиотерапия и гирудотерапия.

Подробную информацию об акциях, услугах и врачах можно узнать в аккаунте клиники в Instagram.

Загрузка…