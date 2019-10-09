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Красота и здоровье

Приём врача-невролога будет стоить всего 720 р. в клинике «Новомед» в Чите

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Клиника «Новомед» в Чите продолжает акцию на приём врача-невролога, который со скидкой 40% стоит 720 рублей вместо 1 200, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 9 октября представитель клиники.

Диана Арнольд
Феликс Белозерцев, нейрохирург, руководитель клиники
Фото: Диана Арнольд
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
2
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
3
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
4
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
6
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
7
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
8
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
9
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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«В нашей клинике под руководством известного в крае нейрохирурга Феликса Белозерцева работает несколько опытных, квалифицированных неврологов со стажем работы более 20 лет. Чтобы попасть к ним на приём со скидкой 40%, нужно записаться на среду или пятницу с 9.00 до 13.00. Ещё одна актуальная акция «Добрый невролог» действует в «Новомеде», когда консультация невролога и ультразвуковая допплерография сосудов шеи (УЗДГ) стоит всего 1,8 тысячи рублей», — рассказал собеседник агентства.

Для комплексного обследования и лечения в клинике «Новомед» предоставлены услуги врача-терапевта, врача-онколога, врача-гинеколога, врача-уролога, всех видов УЗИ, а также физиотерапия и гирудотерапия.

Подробную информацию об акциях, услугах и врачах можно узнать в аккаунте клиники в Instagram.

 
Новомед, медицинская клиника, ул. Коханского, 14
  • 8 (3022) 209-000

Лицензии на осуществление медицинской деятельности: ЛО-75-01-001536 от 04.06.2019 г.

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