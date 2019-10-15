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Академия Здоровья

Абонементы на аквакинезитерапию от 2,8 т. р. продаст в октябре «Академия Здоровья»

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Клиника «Академия Здоровья» в Чите снизила цены на фитнес-абонементы, например, пять занятий кинезотерапией в бассейне можно будет приобрести до 31 октября всего за 2 800 рублей, сообщили ИА «Чита.Ру» 15 октября в пресс-службе клиники.

Кинезитерапия помогает разгрузить позвоночник и суставы, восстанавить кровообращение в мышцах позвоночника, снять боли и спазмы, укрепить мышцы спины, предотвратить развитие остеохондроза.
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Фото: Предоставлено рекламодателем
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Фото: Предоставлено рекламодателем
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Фото: Предоставлено рекламодателем
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Фото: Предоставлено рекламодателем

«Одним из прогрессивных методов в современной кинезитерапии является аквакинезитерапия. Для тех, кто впервые хочет попробовать процедуру аквакинезитерапии, есть абонемент «Победа» на 5 занятий всего за 2 800 рублей, полный курс на 18 занятий можно купить со скидкой 20% всего за 7 920 рублей», — говорится в сообщении.

Также скидка действует и на другие фитнес-абонементы, в том числе 18 занятий классической кинезитерапией можно будет приобрести за 7 920 рублей.

Записаться и узнать подробности можно по телефонам: 401-904, 401-881 или на сайте клиники.

 
Академия Здоровья, ул. Коханского, 13
  • 8 (3022) 40-19-11

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