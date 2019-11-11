Подарки за покупку слуховых аппаратов получат читинцы в центре «АудиоСлух» в ноябре

Центр «АудиоСлух» весь ноябрь будет дарить покупателям слуховых аппаратов полезные подарки. сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 ноября представитель центра.

«Современный слуховой аппарат – это удобное и практически незаметное в ношении устройство, которое способно кардинально изменить жизнь. Ведь оно даёт возможность вновь ясно и чётко слышать слова близких людей, звуки окружающего мира, телевизионные передачи, музыку и многое другое. И, конечно, нельзя забывать о том, что слух жизненно важен для безопасности человека, особенно при активном дорожном движении в городе. А покупая аппарат в ноябре, вы обязательно получите полезный сюрприз», – рассказал собеседник агентства.

Подобрать и настроить подходящий слуховой аппарат в центре «АудиоСлух» помогают квалифицированные специалисты. Покупатели могут выбирать из десятков моделей – заушных, внутриушных и внутриканальных слуховых аппаратов брендов «Видэкс», «Фонак», «Бернафон» и «Ресаунд».